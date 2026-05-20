VinFast VF 8 thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp khung gầm FSD, pin đi được 500 km VinFast chính thức giới thiệu mẫu SUV điện cỡ D VF 8 thế hệ mới với sự lột xác về kiến trúc điện tử CVC, hệ thống giảm chấn FSD và khả năng vận hành lên tới 500 km.

VinFast vừa chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D VF 8 thế hệ mới. Đây là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong năng lực làm chủ công nghệ của hãng xe Việt, khi toàn bộ cấu trúc điện - điện tử, hệ thống quản lý nhiệt và tinh chỉnh khung gầm đều do đội ngũ kỹ sư VinFast tự chủ nghiên cứu và phát triển.

Thiết kế ngoại thất tối giản và hiện đại

VinFast VF 8 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm với cấu hình 5 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm xe ở mức 170 mm kết hợp cùng bộ mâm kích thước 19 inch, giúp mẫu SUV này vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Về ngoại thất, phần đầu xe tạo ấn tượng mạnh với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, kết hợp cùng dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng và khe gió lớn hai bên cản trước. Đường chân kính được vuốt cao dần về phía sau, tạo hiệu ứng chuyển động ngay cả khi xe đứng yên. Các mảng khối trên cánh cửa được xử lý mềm mại, tạo phản chiếu sống động khi di chuyển.

Không gian nội thất tập trung vào công nghệ

Khoang cabin của VF 8 mới được thiết kế trực quan, hài hòa và đề cao công thái học. Tâm điểm của bảng táp-lô là màn hình thông tin giải trí trung tâm kích thước 12,9 inch với độ phân giải cao, tích hợp hầu hết các tính năng điều khiển xe thông qua giao diện đơn giản.

Màn hình trung tâm 12.9 inch

Phía sau vô-lăng, màn hình thông tin nhỏ giúp cung cấp đầy đủ các dữ liệu vận hành quan trọng cho người lái. Điểm mới đáng chú ý là cần chuyển số được đặt sau vô-lăng, giúp thao tác thuận tiện và giải phóng không gian tại bệ tỳ tay trung tâm.

Thiết kế vô lăng mới và màn hình nhỏ phía sau

Hệ thống tiện nghi trên xe bao gồm điều hòa tự động 2 vùng, chức năng ion hóa không khí và bộ lọc Combi 1.0. Ghế ngồi được bọc da nhân tạo với thiết kế thể thao, trong đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng và nhớ vị trí. Hàng ghế thứ hai hỗ trợ điều chỉnh độ ngả và gập phẳng tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý.

Ghế bọc da nhân tạo

Nền tảng khung gầm và hệ thống quản lý nhiệt ITM

VF 8 thế hệ mới được phát triển trên hệ khung gầm hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Dampers) trên cả hai trục. Công nghệ này cho phép thay đổi linh hoạt độ cứng hoặc mềm của phuộc tùy theo tình trạng mặt đường, đảm bảo sự đầm chắc và êm ái cho hành khách.

Đặc biệt, mẫu SUV này ứng dụng kiến trúc máy tính trung tâm CVC (Central Vehicle Computer) để phân tích và ra quyết định cho toàn bộ hệ thống điện - điện tử theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV). Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp (ITM) do VinFast tự nghiên cứu cũng lần đầu xuất hiện, đóng vai trò điều phối việc làm mát và sưởi ấm cho pin, động cơ, giúp duy trì hiệu suất sạc nhanh và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Hiệu suất vận hành và an toàn

Xe trang bị động cơ điện công suất tối đa 170 kW (228 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 330 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Với bộ pin dung lượng 60,13 kWh, VF 8 mới có thể di chuyển quãng đường lên tới 500 km sau một lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp từ 10% lên 70% dung lượng pin trong vòng chưa đầy 30 phút.

Về an toàn, VF 8 thế hệ mới sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. VinFast hướng tới mục tiêu đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ ASEAN NCAP cho mẫu xe này.

Chìa khóa của VF8 mới cũng được thiết kế mới

Chính sách giá bán và ưu đãi

VinFast niêm yết mức giá cho VF 8 thế hệ mới là 999 triệu đồng. Xe được áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, riêng bộ pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Hãng sẽ bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 27/05/2026. Những khách hàng đặt cọc sớm trong 8 ngày đầu tiên sẽ nhận được ưu đãi 51 triệu đồng và miễn phí sạc pin đến đầu năm 2029. Dự kiến, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 7/2026.