VinFast VF 8 thế hệ mới: Sức hút từ công nghệ FSD và giá lăn bánh 850 triệu đồng VinFast VF 8 thế hệ mới ghi nhận lượng đặt cọc tăng mạnh trước hạn chót ưu đãi 3/6, nhờ mức giá lăn bánh thực tế chỉ khoảng 850 triệu đồng cùng hệ thống treo FSD cao cấp.

Thị trường ô tô Việt Nam đang ghi nhận sức nóng từ mẫu xe VinFast VF 8 thế hệ mới khi giai đoạn ưu đãi "8 ngày vàng" (từ 27/5 đến 3/6) dần khép lại. Nhiều khách hàng đã quyết định chốt đơn sớm để hưởng mức giá lăn bánh thực tế dao động quanh mốc 850 triệu đồng, một con số được đánh giá là khó xuất hiện lần thứ hai đối với mẫu SUV điện phân khúc D này.

Ưu đãi kích cầu và giá lăn bánh thực tế

Dù giá niêm yết của VinFast VF 8 thế hệ mới là 999 triệu đồng, nhưng các chính sách hỗ trợ từ nhà sản xuất đã đưa giá xe về mức cạnh tranh hơn đáng kể. Cụ thể, những khách hàng tiên phong đặt cọc trong giai đoạn đầu được giảm trực tiếp 51 triệu đồng vào giá bán. Bên cạnh đó, người mua có thể lựa chọn ưu đãi 10% giá xe theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh" hoặc áp dụng gói vay lãi suất cố định 5% trong 3 năm đầu.

Ghi nhận tại các showroom, lượng khách hàng đến tìm hiểu và hoàn tất thủ tục tăng đột biến. Theo chia sẻ từ anh Nguyễn Đình Phong, một khách hàng đặt cọc sớm, việc lựa chọn thời điểm này giúp người dùng giữ được quyền lợi tốt nhất vốn thường dành cho những người tiên phong của thương hiệu.

Công nghệ giảm chấn FSD và nền tảng CVC mới

Bên cạnh yếu tố tài chính, VinFast VF 8 thế hệ mới còn gây chú ý bằng các nâng cấp kỹ thuật quan trọng. Đáng chú ý nhất là hệ thống treo tích hợp giảm chấn thích ứng FSD (Frequency Selective Damping). Đây là trang bị thường thấy trên các dòng xe cao cấp, cho phép điều chỉnh độ cứng/mềm của giảm xóc dựa theo điều kiện mặt đường.

Hệ thống này giúp xe duy trì sự êm ái khi di chuyển trong đô thị và đảm bảo độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Ngoài ra, xe được phát triển trên kiến trúc điện - điện tử mới, điều khiển bởi máy tính trung tâm CVC, giúp tối ưu hóa khả năng vận hành đồng bộ của các hệ thống trên xe.

Quản lý nhiệt ITM và hiệu suất vận hành

Một cải tiến kỹ thuật khác được các chuyên gia đánh giá cao là hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM (Integrated Thermal Management). Công nghệ này đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát nhiệt độ bộ pin, từ đó tối ưu hóa quãng đường di chuyển và rút ngắn thời gian sạc pin trong các điều kiện môi trường khác nhau.

Về hiệu năng, VinFast VF 8 thế hệ mới sở hữu công suất động cơ 228 mã lực. Nhờ việc tối ưu hóa trọng lượng thân xe, cấu hình này mang lại khả năng phản hồi tức thời đặc trưng của động cơ điện, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hỗn hợp từ đô thị đến đường trường. Sự kết hợp giữa công nghệ mới và chính sách sở hữu dễ tiếp cận đang giúp VF 8 củng cố vị thế trong phân khúc SUV điện tại Việt Nam.