VinFast VF 9 2026: SUV điện cỡ lớn hàng đầu phân khúc E đi kèm ưu đãi tới 170 triệu đồng VinFast VF 9 sở hữu thiết kế bề thế, động cơ 402 mã lực cùng cabin thương gia đẳng cấp, đi kèm mức ưu đãi lên đến 170 triệu đồng trong tháng 7/2026.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn (hạng E) đầu bảng của thương hiệu Việt Nam, sở hữu cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi cùng động cơ điện công suất 402 mã lực và hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD). Với chiều dài tổng thể hơn 5,1 mét cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, VF 9 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ trung và lớn như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado.

Lần đầu ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 với tên gọi ban đầu VF e36, mẫu xe chính thức đổi tên thành VF 9 tại Triển lãm CES 2022. Những chiếc xe thương mại đầu tiên đã được bàn giao tới tay người tiêu dùng Việt Nam từ ngày 27/3/2023.

Cập nhật giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 9

Bước sang tháng 7/2026, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% giá niêm yết cho khách hàng mua xe VF 9, tương đương mức giảm từ 150 đến 170 triệu đồng tùy phiên bản. Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin tiếp tục được kéo dài đến hết ngày 28/2/2027, giúp tối ưu chi phí lăn bánh cho người mua.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tạm tính Tỉnh/TP khác (triệu VND) Chương trình ưu đãi VinFast VF 9 Eco 1.499 1.515 1.515 1.501 Giảm 10% giá niêm yết (khoảng 150 - 170 triệu đồng) VinFast VF 9 Plus 1.699 1.715 1.715 1.701 Giảm 10% giá niêm yết (khoảng 150 - 170 triệu đồng)

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Về chính sách pin, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 1/3/2025. Để hỗ trợ các chủ xe sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn chương trình sạc pin miễn phí tại các trạm sạc công cộng thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/6/2027.

Diện mạo bề thế đậm chất SUV full-size

Là dòng xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm xe điện VinFast, VF 9 sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.150 mm cùng khoảng sáng gầm 197 mm. Tỷ lệ hình khối bề thế này tương đương với nhiều mẫu SUV hạng sang cỡ lớn trên thị trường.

Ngoại thất xe gây ấn tượng với các đường nét cơ bắp, mảng dập nổi lớn trên nắp ca-pô. Phần thân xe được trang bị mâm hợp kim kích thước lớn từ 20 đến 21 inch (hoặc tùy chọn lên tới 22 inch), kết hợp với tay nắm cửa dạng ẩn giúp tối ưu khí động học và gia tăng vẻ hiện đại. Ở phía sau, dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng ôm trọn logo thương hiệu, đi kèm cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao.

Mẫu SUV cỡ E cung cấp 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm: Trắng (Brahminy White), Bạc (Desat Silver), Đỏ (Crimson Red), Xám (Neptune Grey), Xanh dương (VinFast Blue), Xanh rêu (Deep Ocean), Đen (Jet Black) và Cam (Sunset Orange).

Khoang cabin tối giản và tiện nghi thương gia

Không gian nội thất của VinFast VF 9 hướng đến phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Điểm nhấn trung tâm của táp-lô là màn hình cảm ứng đa chức năng kích thước 15,6 inch, tích hợp toàn bộ hệ thống giải trí, điều hòa và cài đặt vận hành. Đồng hồ hiển thị truyền thống phía sau vô-lăng được loại bỏ, thay thế bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) trên bản Plus.

Vô-lăng vát đáy dạng D-cut bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển và tính năng sưởi. Cần số thiết kế dạng nút bấm độc đáo đặt trên bệ trung tâm. Tùy chọn phối màu nội thất bao gồm tông màu Đen đơn sắc trên bản Eco, trong khi bản Plus thêm tùy chọn màu Nâu kết hợp cao cấp.

Đối với cấu hình 6 chỗ, hàng ghế thứ hai được thiết kế dạng thương gia độc lập với bệ tỳ tay riêng, tích hợp bảng điều khiển cảm ứng 8 inch cùng các chức năng sưởi và thông gió. Xe trang bị hệ thống điều hòa tự động từ 2 đến 3 vùng độc lập có màng lọc HEPA than hoạt tính, kết hợp cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV đến 99%.

Sức mạnh vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 9 sử dụng 2 mô-tơ điện cho tổng công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) giúp xe tăng tốc từ 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây.

Xe trang bị cụm pin dung lượng 92 kWh (có tùy chọn 82 kWh trên một số lô sản xuất), cung cấp tầm hoạt động từ 423 km (bản Plus) đến 438 km (bản Eco) cho mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm. Khả năng sạc nhanh DC cho phép nạp dung lượng pin từ 10% lên 70% trong thời gian dưới 26 phút.

Về mặt an toàn, VF 9 sở hữu 11 túi khí cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe chủ động, nhận diện biển báo giao thông và hệ thống camera 360 độ. Mẫu xe đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn 5 sao từ Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP.

Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 9

Thông số / Phiên bản VinFast VF 9 Eco VinFast VF 9 Plus Số chỗ ngồi 6 hoặc 7 chỗ 6 hoặc 7 chỗ Kích thước D x R x C (mm) 5.118 x 2.254 x 1.696 5.118 x 2.254 x 1.696 Chiều dài cơ sở (mm) 3.150 3.150 Khoảng sáng gầm (mm) 197 197 Công suất tối đa (mã lực) 402 402 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 620 620 Hệ dẫn động AWD (2 cầu toàn thời gian) AWD (2 cầu toàn thời gian) Dung lượng pin (kWh) 92 92 Quãng đường di chuyển (km/lần sạc) 438 423 Thời gian sạc nhanh DC (10-70%) Dưới 26 phút Dưới 26 phút Mâm xe 20 inch (275/45R20) 21 inch (275/40R21) Chất liệu ghế Giả da Da thật Màn hình trung tâm Cảm ứng 15,6 inch Cảm ứng 15,6 inch Màn hình HUD Không Có Số túi khí 11 túi khí 11 túi khí

Nhìn chung, VinFast VF 9 là lựa chọn đáng chú ý trong tầm giá 1,5–1,7 tỷ đồng dành cho người dùng tìm kiếm một mẫu SUV full-size trang bị phong phú, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng tối ưu nhờ hệ động lực thuần điện.