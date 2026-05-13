VinFast VF 9: Đánh giá thực tế từ chủ xe Gen Z sau hàng nghìn km vận hành Anh Phạm Tuấn Tú tại Hà Nội chia sẻ trải nghiệm sử dụng VinFast VF 9 với chi phí bảo dưỡng chỉ dưới 300.000 đồng và khả năng vận hành ấn tượng ngang tầm xe sang 4 tỷ đồng.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dùng trẻ nhờ sự kết hợp giữa công nghệ và hiệu suất. Anh Phạm Tuấn Tú, sinh năm 2004, trú tại Hà Nội, hiện được biết đến là một trong những chủ xe VF 9 trẻ tuổi nhất, đã có những đánh giá chi tiết sau thời gian dài gắn bó và thực hiện các hành trình xuyên Việt.

Anh Phạm Tuấn Tú (sinh năm 2004, Hà Nội) nhận bàn giao chiếc VF 9.

Khả năng vận hành vượt kỳ vọng trong tầm giá 1,5 tỷ đồng

Dù có mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng, VinFast VF 9 được người dùng đánh giá cao về cảm giác lái và độ ổn định, tương đương với các dòng xe xăng hạng sang có giá từ 3,5 đến 4 tỷ đồng. Với lợi thế trọng tâm thấp của xe điện, VF 9 duy trì sự đầm chắc, bám đường tốt ngay cả khi di chuyển ở tốc độ cao hoặc đi qua các cung đường đèo dốc.

Hệ thống khung gầm chắc chắn giúp xe hạn chế tình trạng bồng bềnh, một điểm yếu thường thấy trên các dòng SUV gầm cao truyền thống. Theo anh Tú, gia tốc nhanh và phản hồi vô-lăng chính xác mang lại sự tự tin khi thực hiện các pha vượt xe hoặc xử lý tình huống khẩn cấp trên cao tốc. Đặc biệt, độ an toàn của xe đã được kiểm chứng thực tế qua các va chạm nhẹ mà không gây hư hại đáng kể về cấu trúc.

Tối ưu chi phí nuôi xe và hiệu quả sử dụng thực tế

Với tần suất di chuyển từ 30.000 đến 40.000 km mỗi năm, bài toán chi phí vận hành là yếu tố then chốt. So với các dòng xe châu Âu sử dụng động cơ Supercharged từng sở hữu với chi phí nhiên liệu từ 8-10 triệu đồng/tháng, VinFast VF 9 mang lại lợi ích kinh tế vượt trội.

Chiếc SUV cỡ lớn đã theo chân anh Tú trên nhiều hành trình.

Nhờ chính sách sạc miễn phí và cấu tạo đơn giản của xe điện, chi phí bảo dưỡng định kỳ cho mỗi lần kiểm tra chỉ dưới 300.000 đồng. Đây là mức phí thấp hơn nhiều lần so với các đợt bảo dưỡng xe xăng cùng phân khúc, vốn có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Hệ thống dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc

Dịch vụ hậu mãi của VinFast được người dùng chấm điểm tuyệt đối 10/10 nhờ sự chuyên nghiệp và tốc độ xử lý. Hệ thống cứu hộ hoạt động hiệu quả ngay cả trong đêm trên các tuyến cao tốc, đảm bảo hỗ trợ khách hàng kịp thời khi gặp sự cố.

Về hạ tầng, mạng lưới trạm sạc phủ rộng khắp cả nước đã loại bỏ rào cản về phạm vi di chuyển. Đối với những người thường xuyên đi đường dài, việc tìm kiếm điểm sạc trở nên thuận tiện, giúp trải nghiệm xuyên Việt trở nên dễ dàng hơn. Người dùng cũng khuyến nghị những khách hàng đang cân nhắc nên trực tiếp trải nghiệm thực tế để có cái nhìn khách quan nhất về khả năng vận hành của xe điện.