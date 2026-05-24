VinFast VF 9 giảm giá mạnh 170 triệu đồng: Cập nhật giá lăn bánh mới nhất tháng 5/2026 VinFast áp dụng ưu đãi 10% cho dòng xe VF 9, đưa giá thực tế xuống mức cạnh tranh cùng chính sách miễn lệ phí trước bạ và hỗ trợ sạc pin miễn phí đến năm 2027.

VinFast VF 9, mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu Việt, đang ghi nhận mức điều chỉnh giá đáng kể trong tháng 5/2026. Với chương trình ưu đãi giảm 10% giá niêm yết, người dùng có cơ hội tiết kiệm từ 150 đến 170 triệu đồng tùy phiên bản, đưa mẫu xe này trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ E so với các đối thủ như Ford Explorer hay Toyota Land Cruiser Prado.

Chi tiết giá niêm yết và lăn bánh tạm tính VinFast VF 9

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, khách hàng mua xe trong giai đoạn này vẫn được hưởng lợi từ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ của Chính phủ (áp dụng đến 28/02/2027). Dưới đây là bảng giá chi tiết cho hai phiên bản Eco và Plus:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh tại Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh tại TP.HCM (triệu VND) Ưu đãi VinFast VF 9 Eco 1.499 1.515 1.515 Giảm 10% (~150 triệu đồng) VinFast VF 9 Plus 1.699 1.715 1.715 Giảm 10% (~170 triệu đồng)

VinFast VF 9 sở hữu thiết kế SUV full-size mạnh mẽ và sang trọng

Đáng chú ý, VinFast đã chính thức dừng chính sách thuê pin từ ngày 01/03/2025. Để hỗ trợ người dùng, hãng gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/06/2027 cho các chủ sở hữu xe điện kèm pin.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 9 được trang bị hệ thống động cơ điện công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 620 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD), cho phép tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây. Với cụm pin Lithium-ion dung lượng 92 kWh, xe có tầm hoạt động từ 423 km đến 438 km sau mỗi lần sạc đầy tùy phiên bản.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản

Chiều dài x Rộng x Cao (mm) 5.118 x 2.254 x 1.696 Chiều dài cơ sở (mm) 3.150 Khoảng sáng gầm (mm) 197 Mâm (La-zăng) 20 - 21 inch Thời gian sạc nhanh (10-70%) Dưới 26 phút

Động cơ điện trên VinFast VF 9 sản sinh công suất 402 mã lực

Không gian nội thất và tiện nghi cao cấp

Khoang cabin của VF 9 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng giàu công nghệ. Điểm nhấn chính là màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch tích hợp toàn bộ các tính năng điều khiển và giải trí. Phiên bản Plus sở hữu nội thất da thật, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, tích hợp thông gió và sưởi ấm.

Nội thất VinFast VF 9 thiết kế sang trọng với màn hình trung tâm 15,6 inch

Hàng ghế thứ hai trên phiên bản 6 chỗ được thiết kế dạng thương gia với hai ghế độc lập, có bảng điều khiển riêng biệt và cửa gió điều hòa. Hệ thống lọc không khí HEPA than hoạt tính và cửa sổ trời toàn cảnh giúp tối ưu trải nghiệm thư giãn cho hành khách.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS)

VinFast VF 9 đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất từ Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Xe được trang bị hệ thống 11 túi khí và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như:

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go

Hỗ trợ lái đường cao tốc và di chuyển khi tắc đường

Tự động chuyển làn và hỗ trợ đỗ xe chủ động

Triệu tập xe thông minh

Nhận diện biển báo giao thông

Hệ thống an toàn 11 túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên VinFast VF 9

Nhìn chung, với mức giảm giá sâu cùng các chính sách hậu mãi đặc biệt như miễn phí sạc pin và ưu đãi lệ phí trước bạ, VinFast VF 9 đang củng cố vị thế là mẫu SUV điện đáng mua nhất trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam hiện nay.