VinFast VF 9: SUV điện đầu bảng nhận ưu đãi tới 170 triệu đồng trong tháng 6/2026 VinFast áp dụng chính sách giảm 10% giá niêm yết cho mẫu SUV điện VF 9, giúp giá lăn bánh thực tế trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc SUV cỡ E. Mẫu xe sở hữu nội thất thương gia, hệ thống 11 túi khí và công nghệ hỗ trợ lái ADAS tiên tiến.

VinFast VF 9 (từng được biết đến với tên gọi VF e36) là mẫu SUV điện cao cấp nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Việt. Trong tháng 6/2026, mẫu xe này tiếp tục thu hút sự chú ý khi được áp dụng chương trình ưu đãi giảm 10% giá niêm yết, tương đương mức giảm từ 150 đến 170 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Giá lăn bánh tạm tính và ưu đãi mới nhất

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 9 cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ E như Ford Explorer, Volkswagen Teramont hay Toyota Land Cruiser Prado. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính sau khi áp dụng các ưu đãi từ hãng và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ (có hiệu lực đến 28/02/2027).

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) VinFast VF 9 Eco 1.499 1.515 1.515 VinFast VF 9 Plus 1.699 1.715 1.715

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý.

Thiết kế SUV full-size mạnh mẽ và cơ bắp

Với kích thước tổng thể 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm), VinFast VF 9 sở hữu vóc dáng tương đương với các mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS. Đầu xe gây ấn tượng với các mảng dập nổi lớn trên nắp ca-pô và dải đèn LED tạo hình chữ V đặc trưng, ôm trọn logo thương hiệu.

Thân xe được trang bị mâm kích thước lớn từ 20 đến 22 inch tùy phiên bản, kết hợp cùng tay nắm cửa dạng ẩn giúp tối ưu khí động học và gia tăng vẻ hiện đại. Đuôi xe duy trì phong cách gân guốc với cụm đèn hậu LED thanh mảnh và cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh trên cao.

Không gian nội thất tối giản và tiện nghi hạng thương gia

Khoang cabin của VF 9 được thiết kế theo triết lý tối giản, loại bỏ cụm đồng hồ truyền thống phía sau vô-lăng để tích hợp vào màn hình trung tâm 15,6 inch và hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Các vật liệu cao cấp như da thật (trên bản Plus) và hệ thống đèn viền đa sắc tạo nên không gian sang trọng.

Đáng chú ý nhất là hàng ghế thứ hai trên phiên bản Plus với cấu hình 2 chỗ ngồi riêng biệt kiểu thương gia. Khu vực này được trang bị bảng điều khiển tính năng riêng, cửa gió điều hòa độc lập và màn hình cảm ứng 8 inch phía sau bệ tỳ tay trung tâm. Hệ thống điều hòa còn tích hợp màng lọc HEPA than hoạt tính để đảm bảo chất lượng không khí trong xe.

Hiệu suất vận hành và công nghệ an toàn ADAS

VinFast VF 9 sử dụng hệ thống hai mô-tơ điện cho tổng công suất 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), xe có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 6,5 giây. Xe sử dụng pin Lithium-ion dung lượng 92 kWh, cho tầm hoạt động từ 423 đến 438 km sau mỗi lần sạc đầy (tùy phiên bản).

Về an toàn, VF 9 đạt tiêu chuẩn 5 sao từ các tổ chức uy tín như Euro NCAP và ASEAN NCAP. Xe được trang bị tới 11 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động chuyển làn và triệu tập xe thông minh.

Nhìn chung, với chính sách ưu đãi giá mạnh tay và lợi thế về chi phí vận hành từ việc miễn phí sạc pin (đến hết tháng 06/2027 cho khách hàng cũ), VinFast VF 9 vẫn là một trong những lựa chọn SUV gia đình 7 chỗ đáng cân nhắc nhất trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng tại Việt Nam.