VinFast VF 9 tháng 11/2026: Giá từ 1,348 tỷ đồng, so sánh bản Eco và Plus về trang bị, vận hành VinFast VF 9 niêm yết 1,348 tỷ đồng (Eco) và 1,529 tỷ đồng (Plus), môtơ điện 402 mã lực, 11 túi khí, kèm chính sách miễn toàn bộ phí trước bạ đến 28/2/2027.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ E đầu bảng của VinFast, có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ. Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, xe có giá niêm yết 1,348 tỷ đồng cho bản Eco và 1,529 tỷ đồng cho bản Plus. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 1,350 tỷ đến 1,545 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực đăng ký.

VF 9 từng có tên gọi VF e36, ra mắt toàn cầu lần đầu tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021. Giá niêm yết và tên gọi chính thức được công bố tại CES 2022. Những chiếc đầu tiên được bàn giao cho khách hàng Việt Nam ngày 27/3/2023. Đối thủ trong phân khúc gồm Ford Explorer, Volkswagen Teramont và Toyota Land Cruiser Prado.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Nguồn ghi các mức giá theo đơn vị triệu đồng với cách viết 1,348, 1,364... Cách viết này tương ứng 1.348 triệu đồng, tức 1,348 tỷ đồng. Bài dùng đơn vị tỷ đồng để dễ đọc.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ đồng) Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ đồng) Lăn bánh tại tỉnh/thành khác (tỷ đồng) VinFast VF 9 Eco 1,348 1,364 1,364 1,350 VinFast VF 9 Plus 1,529 1,545 1,545 1,531

Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Chính sách pin và phí trước bạ tác động đến chi phí sở hữu

VinFast đã dừng chính sách thuê pin ô tô và xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin, đến hết ngày 30/06/2027.

Ngoài ra, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3, Chính phủ kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin thêm 2 năm, đến 28/2/2027.

Dáng SUV full-size với mâm đa chấu 20–22 inch

Kích thước theo bảng thông số là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, chiều dài cơ sở 3.150 mm, khoảng sáng gầm 197 mm. Nguồn so sánh xe với các SUV hạng sang cỡ lớn như Lexus LX570, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7.

Đầu xe nhiều hình khối, nắp ca-pô có các mảng dập nổi lớn. Thân xe có mâm đa chấu cỡ 20–22 inch và tay nắm cửa dạng ẩn. Bảng thông số ghi lốp 275/45R20 trên bản Eco và 275/40R21 trên bản Plus.

Phần đuôi có đường nét hình học gân guốc. Cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải LED hình chữ V, ôm logo thương hiệu. Xe còn có cánh gió tích hợp đèn phanh và ăng-ten vây cá đồng màu thân xe.

VF 9 có 8 tùy chọn màu ngoại thất: Brahminy White (trắng), Desat Silver (bạc), Crimson Red (đỏ), Neptune Grey (xám), VinFast Blue (xanh dương), Deep Ocean (xanh rêu), Jet Black (đen) và Sunset Orange (cam). Nội thất bản Eco chỉ có màu đen. Bản Plus có thêm màu nâu, kết hợp với ngoại thất trắng, xám, xanh dương và xanh rêu.

Cabin tối giản, màn hình 15,6 inch và hàng ghế thương gia

Khoang lái theo hướng tối giản nhưng dùng nhiều vật liệu cao cấp. Hệ thống đèn viền có nhiều tùy chọn màu. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng đặt ngang 15,6 inch. Phía sau vô-lăng không có cụm đồng hồ riêng, thông tin hiển thị được tích hợp vào màn hình này. Cần số dạng nút bấm.

Giữa hai ghế trước có bệ tỳ tay lớn, có thể dùng như bàn làm việc khi di chuyển. Xe hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, trợ lý ảo và kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Hàng ghế thứ hai kiểu thương gia gồm hai chỗ riêng biệt, có bảng điều khiển ở giữa và cửa gió điều hòa. Khách ngồi sau còn có màn hình cảm ứng 8 inch. Hệ thống âm thanh gồm 13 loa và 1 loa trầm.

Hệ thống điều hòa dùng màng lọc HEPA than hoạt tính. Cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng chống tia UV 99%.

Hai phiên bản khác nhau rõ nhất ở trang bị nội thất:

Hạng mục VF 9 Eco VF 9 Plus Chất liệu bọc ghế Giả da Da thật Ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí Ghế phụ Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 10 hướng Điều hòa Tự động 2 vùng Tự động 3 vùng Vô-lăng Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh điện 4 hướng, nhớ vị trí Thông gió ghế trước Không Có Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) Không Có

Môtơ điện 402 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 6,5 giây

VF 9 dùng môtơ điện công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, hộp số 1 cấp. Xe có hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD) và tăng tốc từ 0–100 km/h trong 6,5 giây. Hệ thống treo gồm tay đòn kép kết hợp lò xo cuộn ở phía trước, đa liên kết kết hợp lò xo khí nén ở phía sau.

Về pin, bảng thông số nêu mức 92 kWh. Phần mô tả của nguồn đề cập pin lithium iron phosphate (LFP) với hai tùy chọn 82 kWh và 92 kWh. Tầm hoạt động trong bảng thông số là 438 km (Eco) và 423 km (Plus). Nguồn cũng nêu xe có thể đi quãng đường từ 438 km đến 626 km mỗi lần sạc đầy, tùy phiên bản và điều kiện vận hành. Với sạc nhanh DC, thời gian dưới 26 phút cho mức sạc từ 10–70%.

Gói an toàn 11 túi khí và hỗ trợ lái ADAS

Theo nguồn, VF 9 đạt chuẩn 5 sao của Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Xe có 11 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS):

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

Hỗ trợ di chuyển khi tắc đường và hỗ trợ lái trên đường cao tốc

Giữ làn, tự động chuyển làn và cảnh báo điểm mù

Hỗ trợ đỗ xe an toàn phần và triệu tập xe thông minh

Camera 360, cảm biến áp suất lốp, cảnh báo tài xế buồn ngủ

Đánh giá: điểm mạnh và điểm cần cân nhắc

Theo nguồn, VF 9 có thiết kế sang trọng, hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị nhiều công nghệ và vận hành ổn định. Chính sách hậu mãi cũng được đánh giá hấp dẫn.

Ngược lại, xe có giá bán cao và trọng lượng lớn: bản Eco nặng 2.830 kg, bản Plus nặng 2.866 kg (6 chỗ) hoặc 2.911 kg (7 chỗ). Nguồn cũng nhận xét chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm phần mềm chưa ổn định.

Nhìn chung, chênh lệch giá giữa hai bản là 181 triệu đồng. Khoản này đổi lấy ghế da thật, ghế chỉnh điện nhiều hướng hơn, điều hòa 3 vùng, thông gió ghế trước và HUD. Phần vận hành của hai bản tương đồng, nên người mua cần cân nhắc dựa trên nhu cầu về tiện nghi.