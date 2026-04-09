VinFast VF MPV 7: Lựa chọn xe gia đình đa dụng với chi phí lăn bánh từ 750 triệu đồng Sở hữu không gian 7 chỗ rộng rãi, động cơ điện 201 mã lực và loạt ưu đãi trong tháng 4/2026, VinFast VF MPV 7 là mẫu xe tối ưu cho các hành trình gia đình với chi phí vận hành siêu tiết kiệm.

Trong các kỳ nghỉ lễ, nhu cầu về một mẫu xe vừa có thể chở đông người, vừa tối ưu chi phí sử dụng luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. VinFast VF MPV 7 hiện nổi lên như một giải pháp thực dụng nhờ sự kết hợp giữa không gian rộng rãi, công nghệ hiện đại và bài toán kinh tế hấp dẫn.

Thiết kế tối ưu cho không gian gia đình

Với kích thước tổng thể đạt 4.740 x 1.872 x 1.734 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm, VinFast VF MPV 7 sở hữu lợi thế lớn về không gian so với các đối thủ cùng tầm giá. Cabin được thiết kế tối ưu cho ba hàng ghế, đảm bảo khoảng để chân thoải mái cho mọi thành viên trên những hành trình dài.

Đối với những gia đình thường xuyên dã ngoại, khoang hành lý của VF MPV 7 có thể linh hoạt mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau, giúp chứa các vật dụng cồng kềnh như vali lớn hoặc phụ kiện cắm trại. Điểm nhấn thực dụng trong khoang lái là việc đưa cần số điện tử ra sau vô-lăng, giúp giải phóng không gian giữa ghế lái và ghế phụ, tạo thêm chỗ để đồ cá nhân thuận tiện.

Tiện nghi và trải nghiệm số hiện đại

Chuyên gia ô tô Trịnh Lê Hùng từ Autodaily đánh giá cao việc trang bị hệ thống điều hòa tự động tích hợp màng lọc bụi mịn PM2,5 cùng cửa gió độc lập cho cả ba hàng ghế. Đây là chi tiết quan trọng giúp duy trì bầu không khí trong lành và mát mẻ đồng đều cho toàn bộ hành khách trên xe.

Hệ thống giải trí tập trung vào màn hình cảm ứng 10,1 inch, hỗ trợ trợ lý ảo tiếng Việt cho phép điều khiển đa chức năng bằng giọng nói. Điều này không chỉ tăng tính tiện lợi mà còn giúp người lái tập trung tối đa vào lộ trình di chuyển. Bên ngoài, xe trang bị hệ thống đèn LED cánh chim đặc trưng và bộ mâm đúc 19 inch đi cùng lốp bản rộng 235 mm, đảm bảo sự êm ái và độ bám đường tốt.

Hiệu năng vận hành và công nghệ sạc

VinFast VF MPV 7 được trang bị động cơ điện có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Nhờ đặc tính lực kéo tức thì của động cơ điện, xe có khả năng tăng tốc mượt mà và ổn định ngay cả khi chở đủ 7 người cùng hành lý. Khả năng xử lý các tình huống trên đường cao tốc được đánh giá là nhanh nhạy và liền mạch.

Về khả năng di chuyển, xe đạt quãng đường khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh cho phép nạp pin từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 30 phút, phù hợp với thời gian nghỉ ngơi tại các trạm dừng chân trong những chuyến đi liên tỉnh.

Bài toán kinh tế và chi phí lăn bánh

Hiện nay, với giá niêm yết 819 triệu đồng, VF MPV 7 trở nên dễ tiếp cận hơn nhờ các chính sách ưu đãi trong tháng 4/2026. Khách hàng tham gia chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” được hỗ trợ 6% giá xe; nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, mức ưu đãi cộng thêm 3%. Kết hợp với chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, chi phí lăn bánh thực tế chỉ từ khoảng 750 triệu đồng.

Thông số kỹ thuật Giá trị Kích thước (DxRxC) 4.740 x 1.872 x 1.734 mm Chiều dài cơ sở 2.840 mm Công suất tối đa 201 mã lực Mô-men xoắn cực đại 280 Nm Quãng đường di chuyển Khoảng 450 km/lần sạc Kích thước mâm 19 inch

Về chi phí vận hành dài hạn, người mua xe từ ngày 10/02/2026 sẽ được miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết 10/02/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe điện thấp và chính sách bảo hành 7 năm cho xe, 8 năm cho pin giúp VF MPV 7 trở thành lựa chọn bền bỉ và tiết kiệm cho mọi gia đình.