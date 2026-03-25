VinFast VF MPV 7 tổ chức lái thử tại Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa: Ưu đãi tới 73 triệu đồng Khách hàng có cơ hội trải nghiệm thực tế mẫu MPV điện 7 chỗ VinFast VF MPV 7 từ ngày 27/3 với hàng loạt ưu đãi tài chính và chính sách miễn phí sạc pin hấp dẫn.

VinFast vừa công bố chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ VF MPV 7 tại ba tỉnh, thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Thanh Hóa. Chương trình bắt đầu từ ngày 27/3, mang đến cơ hội cho người dùng đánh giá thực tế khả năng vận hành và tận hưởng các chính sách hỗ trợ tài chính đặc biệt trong tháng 3.

Lịch trình trải nghiệm thực tế tại các địa phương

Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra từ ngày 27/3 đến 29/3 tại TTTM Vincom Mega Mall Times City. Người dùng tại TP.HCM có thể trải nghiệm xe trong hai ngày 28/3 và 29/3 tại TTTM Aeon Mall Bình Tân. Riêng tại Thanh Hóa, VF MPV 7 sẽ được trưng bày liên tục từ ngày 27/3 đến hết ngày 5/4 tại TTTM Vincom Plaza Thanh Hóa, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng khu vực miền Trung tiếp cận mẫu xe gia đình này.

Khách hàng tham gia sẽ được trực tiếp cầm lái VF MPV 7 trên các cung đường mô phỏng điều kiện giao thông thực tế. Các bài thử tập trung vào khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị, xử lý tình huống đánh lái và hiệu suất tăng tốc. Đây cũng là dịp để các gia đình kiểm chứng không gian thực tế của 3 hàng ghế, độ rộng rãi và các trang bị tiện nghi trên xe trước khi quyết định chuyển đổi sang xe điện.

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính trong tháng 3

Hiện tại, VinFast VF MPV 7 có giá niêm yết từ 819 triệu đồng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng mua xe sẽ nhận được mức hỗ trợ trực tiếp 6% vào giá bán. Đặc biệt, đối với những người dùng chuyển đổi từ ô tô chạy xăng sang xe điện, mức ưu đãi sẽ được cộng thêm 3%, nâng tổng giá trị hỗ trợ lên 9%, tương đương khoảng 73 triệu đồng.

Nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu, hãng cũng cung cấp phương án trả trước từ 0 đồng với mức lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu tiên. Lựa chọn này được thiết kế để thay thế cho mức ưu đãi trực tiếp 6%, giúp nhiều nhóm khách hàng dễ dàng sở hữu xe điện hơn thông qua các giải pháp trả góp linh hoạt.

Lợi thế chi phí vận hành từ hệ sinh thái V-Green

Ngoài giá bán, chi phí sử dụng lâu dài là yếu tố then chốt giúp VF MPV 7 ghi điểm với người tiêu dùng. Theo chính sách hiện hành, chủ sở hữu xe điện VinFast được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Sự kết hợp giữa chính sách miễn phí sạc pin trong gần 5 năm và chi phí bảo dưỡng thấp đặc trưng của xe điện giúp tối ưu hóa bài toán kinh tế cho các hộ gia đình. Chuỗi sự kiện lái thử lần này không chỉ là dịp để khách hàng trải nghiệm sản phẩm mà còn là cơ hội để tìm hiểu chi tiết về hệ sinh thái hỗ trợ xe điện toàn diện của VinFast tại Việt Nam.