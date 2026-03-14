VinFast VF MPV 7 ưu đãi 73 triệu đồng: Giá lăn bánh thực tế từ 750 triệu Trong tháng 3, VinFast VF MPV 7 trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc MPV với tổng ưu đãi 73 triệu đồng, miễn lệ phí trước bạ và chính sách miễn phí sạc pin 3 năm.

VinFast VF MPV 7 đang trở thành tâm điểm trong phân khúc xe gia đình nhờ loạt chính sách ưu đãi toàn diện từ hãng xe Việt. Với mức giá niêm yết 819 triệu đồng, mẫu xe điện này sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn khi tổng ưu đãi có thể lên tới 73 triệu đồng, giúp giá lăn bánh thực tế chỉ còn từ 750 triệu đồng.

Ưu đãi giá lăn bánh và chính sách tài chính linh hoạt

Khác với các dòng xe động cơ đốt trong thường phát sinh nhiều chi phí sau niêm yết, VinFast VF MPV 7 được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ trực tiếp. Cụ thể, khách hàng mua xe trong tháng 3/2026 sẽ nhận mức hỗ trợ 6% giá xe từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Đối với những người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hãng tặng thêm 3% ưu đãi, nâng tổng giá trị chiết khấu lên 73 triệu đồng.

Đáng chú ý, xe điện tại Việt Nam hiện vẫn được miễn 100% lệ phí trước bạ, một khoản tiết kiệm đáng kể so với các đối thủ cùng tầm giá như Toyota Innova Cross hay Hyundai Custin. Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn, VinFast cung cấp gói lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu hoặc lựa chọn không cần vốn đối ứng ban đầu, giúp gia đình giữ dòng tiền linh hoạt.

Chi phí vận hành tối ưu và hệ thống bảo hành dài hạn

Bên cạnh giá mua, chi phí sử dụng là yếu tố then chốt thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện. Khách hàng mua xe từ ngày 10/2/2026 sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Chính sách này giúp chi phí nhiên liệu hàng tháng của người dùng tiệm cận mức 0 đồng trong vòng 3 năm.

Về bảo dưỡng, VF MPV 7 có chu kỳ định kỳ lên tới 15.000 km, gấp ba lần so với xe xăng thông thường. Do cấu tạo đơn giản, không cần thay dầu máy hay các chi tiết truyền động phức tạp, chi phí bảo dưỡng xe điện được đánh giá thấp hơn đáng kể.

Để bảo chứng cho chất lượng, VinFast áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho bộ phận pin. Đây được coi là thời hạn bảo hành dài nhất phân khúc, mang lại sự an tâm cho các gia đình có nhu cầu sử dụng xe ổn định và lâu dài.