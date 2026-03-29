VinFast VF MPV 7: Xe điện gia đình 7 chỗ thực dụng gây ấn tượng tại Thanh Hóa Mẫu MPV điện mới của VinFast thu hút hàng trăm khách hàng trải nghiệm nhờ thiết kế lai SUV khỏe khoắn, không gian rộng rãi và chi phí vận hành tối ưu với giá từ 819 triệu đồng.

VinFast vừa tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm mẫu xe điện đa dụng VF MPV 7 tại Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dùng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế mạnh mẽ và tính thực dụng cao. Với mức giá niêm yết từ 819 triệu đồng, mẫu xe này đang trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ nhờ ưu thế về không gian và chi phí sử dụng.

Thiết kế lai SUV hiện đại và khỏe khoắn

Khác với vẻ ngoài mang đậm tính chất xe dịch vụ của nhiều mẫu MPV truyền thống, VF MPV 7 gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế lai giữa SUV và MPV. Ngoại thất xe sở hữu những đường nét rõ ràng, bề thế và hiện đại, mang đậm bản sắc thương hiệu VinFast.

VinFast tổ chức trải nghiệm mẫu VF MPV 7 tại Thanh Hóa

Tại sự kiện diễn ra ở Vincom Plaza Thanh Hóa, nhiều khách hàng, bao gồm cả những người nổi tiếng như diễn viên Anh Tuấn, đánh giá cao sự lột xác về thẩm mỹ của dòng xe này. Thiết kế mới giúp xe trông khỏe khoắn hơn, phù hợp cho cả mục đích di chuyển cá nhân lẫn phục vụ gia đình đông người.

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn – Anh Đào hào hứng tham gia sự kiện

Không gian nội thất tối ưu cho trải nghiệm gia đình

Bước vào bên trong, VF MPV 7 cung cấp một không gian cabin rộng rãi và thoáng đãng. Điểm nhấn nằm ở thiết kế ghế ngồi cao giúp mở rộng tầm nhìn cho người lái và hành khách ở mọi vị trí. Chất liệu ghế được tích hợp hệ thống thông khí, mang lại sự thoải mái tối đa cho những chuyến hành trình dài.

Hệ thống nội thất được bố trí hài hòa, thân thiện với người dùng. Theo phản hồi từ khách hàng thực tế, sự rộng rãi là yếu tố then chốt giúp mẫu xe này ghi điểm, đặc biệt với các gia đình có nhiều thành viên.

Sự kiện là cơ hội để khách hàng ở Thanh Hóa và các khu vực lân cận đăng ký lái thử trực tiếp VF MPV 7

Vận hành êm ái và chi phí bảo trì thấp

Về khả năng vận hành, VF MPV 7 được đánh giá sở hữu hệ thống treo ổn định, giúp xe di chuyển mượt mà qua các gờ giảm tốc hoặc đoạn đường xấu. Cảm giác lái êm ái là một trong những ưu điểm đặc trưng của xe điện so với các dòng xe động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Bên cạnh khả năng vận hành, chi phí sử dụng cũng là lợi thế lớn. Do không có các chi tiết máy phức tạp như hệ thống thay dầu hay lọc nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng của xe điện thấp hơn đáng kể. Điều này giúp các gia đình trẻ giảm bớt áp lực tài chính trong quá trình sử dụng lâu dài.

Vợ chồng bà Lê Bích Thắng dù đang sở hữu 3 xe ô tô nhưng vẫn bị cuốn hút bởi xe VF MPV 7

Chính sách ưu đãi và cơ hội sở hữu

Hiện tại, VinFast đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn cho khách hàng mua VF MPV 7. Với mức giá niêm yết 819 triệu đồng, người mua có thể nhận tổng ưu đãi trị giá lên đến 83 triệu đồng, bao gồm giảm giá trực tiếp 6%, hỗ trợ đổi xe cũ và voucher ưu đãi.

Hạng mục ưu đãi Chi tiết chính sách Ưu đãi trực tiếp Giảm 6% giá trị xe Chuyển đổi xe xăng sang điện Hỗ trợ thêm 3% (đến hết 31/3) Voucher Giờ Trái Đất Trị giá 10 triệu đồng Đặc quyền sạc pin Miễn phí sạc tại V-Green đến hết 10/2/2029 Hỗ trợ trả góp Lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu

Sự kiện trưng bày và lái thử tại Vincom Plaza Thanh Hóa sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 5/4. Đây là cơ hội để người dùng trực tiếp kiểm chứng khả năng vận hành và tận hưởng các gói giải pháp tài chính linh hoạt từ thương hiệu xe Việt.