VinFast Viper 2026: Xe máy điện thể thao có giá ưu đãi từ 34,7 triệu đồng VinFast Viper gây ấn tượng với thiết kế thể thao, công suất tối đa 3.000W và giá bán thực tế từ 34,7 triệu đồng nhờ ưu đãi 13%. Mẫu xe điện thế hệ mới sở hữu phạm vi di chuyển lên đến 156 km cùng khả năng kháng nước IP67.

VinFast Viper là mẫu xe máy điện thuộc thế hệ sản phẩm 2026, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao và công nghệ. Hiện tại, mẫu xe này đang được áp dụng chương trình ưu đãi lớn, đưa giá tiếp cận của sản phẩm xuống mức cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe tay ga chạy xăng phổ thông trên thị trường.

Chương trình ưu đãi và biểu giá mới nhất

Trong đợt khuyến mãi mới nhất, người mua VinFast Viper được hưởng tổng mức ưu đãi lên đến 13%. Các danh mục hỗ trợ bao gồm: giảm trực tiếp 6% giá trị sản phẩm, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và giảm thêm 5% cho khách hàng tham gia chương trình đổi xe xăng lấy xe điện.

Sau khi áp dụng các mức chiết khấu, giá VinFast Viper khởi điểm chỉ từ 34,7 triệu đồng. Hiện tại, hãng phân phối xe dưới hai hình thức: giá chưa kèm pin là 39,9 triệu đồng và giá đã bao gồm một pin là 45,5 triệu đồng. Đối với phương án không mua pin, khách hàng có thể lựa chọn gói thuê pin với chi phí 175.000 đồng/pin/tháng hoặc 300.000 đồng cho gói 2 pin/tháng.

Hệ thống pin LFP và khả năng vận hành

VinFast Viper sử dụng chuẩn pin LFP dung lượng 1,5 kWh. Xe được thiết kế với hai khay pin linh hoạt, cho phép người dùng lắp một hoặc hai pin tùy theo nhu cầu quãng đường. Ở điều kiện tiêu chuẩn, xe đạt phạm vi di chuyển 82 km với một pin và tăng lên 156 km khi lắp đủ hai pin.

Đáng chú ý, đây là dòng xe hỗ trợ cơ chế đổi pin tại các trạm dịch vụ của VinFast trên toàn quốc. Trọng lượng mỗi khối pin đạt 12,5 kg, tích hợp tay cầm giúp việc thao tác quét mã QR và thay thế pin diễn ra thuận tiện. Chi phí cho mỗi lần đổi là 9.000 đồng/pin. Đặc biệt, khách hàng mua xe Viper được miễn phí 20 lần đổi pin mỗi tháng cho đến hết tháng 6/2028.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng động cơ

Mẫu xe điện này có trọng lượng 98 kg (bao gồm một pin) và tăng lên 110 kg khi lắp thêm pin phụ. Kích thước tổng thể đạt 1.907 x 692 x 1.135 mm, chiều cao yên 780 mm và khoảng sáng gầm 138 mm, phù hợp với vóc dáng người dùng Việt Nam và linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Về hiệu suất, Viper trang bị động cơ điện gắn bánh sau có công suất định mức 1.800W, tối đa lên tới 3.000W. Xe đạt tốc độ tối đa theo công bố là 70 km/h, tuy nhiên thực tế ở chế độ không tải có thể đạt mức 76 km/h. Khả năng tăng tốc 0–50 km/h trong khoảng 5 giây. Người lái có thể tùy chọn hai chế độ vận hành: ECO để tối ưu quãng đường hoặc SPORT để đạt sức mạnh tối đa.

Công nghệ hỗ trợ và tiện ích đi kèm

Là dòng xe máy điện cao cấp, VinFast Viper được trang bị chìa khóa thông minh (smartkey) hỗ trợ định vị và khóa cốp từ xa. Khu vực điều khiển trung tâm nổi bật với cụm đồng hồ TFT toàn phần hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Xe còn có hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc thiết bị di động và cốp xe rộng 16 lít (giảm xuống còn 10 lít nếu lắp đủ hai pin).

An toàn được đảm bảo bởi hệ thống phanh đĩa, vành đúc 14 inch cùng lốp không săm. Hệ thống treo bao gồm ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc lò xo đôi có bình dầu phía sau. Đáng lưu ý, tiêu chuẩn kháng nước IP67 cho phép xe vận hành ổn định trong điều kiện ngập sâu 0,5m trong thời gian 30 phút, phù hợp với đặc thù thời tiết tại Việt Nam.