VinFast Viper 2026: Xe máy điện thể thao giá từ 34,7 triệu đồng VinFast Viper ghi điểm nhờ phong cách thể thao mạnh mẽ, công nghệ pin LFP tiên tiến và mức giá cạnh tranh trực tiếp với xe tay ga phổ thông sau khi áp dụng các ưu đãi lên đến 13%.

Mẫu xe máy điện VinFast Viper phiên bản 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại và chính sách giá hấp dẫn. Với các chương trình ưu đãi tổng cộng lên tới 13%, VinFast Viper trở thành lựa chọn tối ưu cho những khách hàng tìm kiếm phương tiện di chuyển xanh nhưng vẫn đảm bảo tính thể thao và linh hoạt trong đô thị.

Ưu đãi giá bán và chính sách thuê pin linh hoạt

Hiện nay, VinFast đang áp dụng chương trình khuyến mãi sâu cho dòng xe Viper, bao gồm giảm trực tiếp 6% giá sản phẩm, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và ưu đãi thêm 5% dành cho khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng. Tổng mức giảm giá đạt 13%, đưa giá khởi điểm của VinFast Viper xuống chỉ còn từ 34,7 triệu đồng.

Về hình thức sở hữu, khách hàng có thể lựa chọn mua kèm pin với mức giá 45,5 triệu đồng hoặc mua xe không kèm pin với giá 39,9 triệu đồng. Đối với phương án thuê pin, người dùng chỉ cần chi trả 175.000 đồng/tháng cho 1 pin hoặc 300.000 đồng/tháng cho 2 pin, giúp tối ưu chi phí đầu tư ban đầu.

Công nghệ pin LFP và hệ thống trạm đổi pin tiện lợi

VinFast Viper sử dụng chuẩn pin LFP dung lượng 1,5 kWh, nổi tiếng với độ bền và tính an toàn cao. Xe được thiết kế với hai khay pin, cho phép người dùng linh hoạt sử dụng 1 hoặc 2 pin tùy theo nhu cầu. Trong điều kiện tiêu chuẩn, xe đạt quãng đường di chuyển 82 km với 1 pin và lên tới 156 km nếu lắp đầy cả 2 pin.

Đáng chú ý, Viper là mẫu xe nằm trong hệ sinh thái đổi pin của VinFast. Người dùng có thể dễ dàng thay pin tại các trạm phủ khắp các thành phố lớn với chi phí 9.000 đồng/lần. Đặc biệt, chương trình miễn phí đổi pin 20 lần/tháng kéo dài đến tháng 06/2028 giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành hàng ngày.

Hiệu năng vận hành ấn tượng trong phân khúc

Dù có khối lượng nhẹ chỉ 98 kg (kèm 1 pin), VinFast Viper sở hữu động cơ điện công suất 1.800 W gắn bánh sau, có thể đạt mức cực đại lên tới 3.000 W. Sức mạnh này cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h và khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h chỉ trong vòng 5 giây. Xe cung cấp hai chế độ lái là ECO và SPORT, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ di chuyển tiết kiệm đến vận hành mạnh mẽ.

Thông số kỹ thuật Giá trị Công suất danh định 1.800 W Công suất tối đa 3.000 W Tốc độ tối đa 70 km/h Khối lượng (bao gồm 1 pin) 98 kg Kích thước (DxRxC) 1.907 x 692 x 1.135 mm Chiều cao yên 780 mm

Trang bị tiện ích và công nghệ an toàn hiện đại

Là dòng xe máy điện cao cấp, VinFast Viper được tích hợp hệ thống khóa thông minh (Smartkey), giúp người dùng dễ dàng định vị và khóa/mở xe từ xa. Táp-lô của xe là màn hình TFT toàn phần, hiển thị rõ nét các thông số vận hành. Bên cạnh đó, xe còn có hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc điện thoại và cốp xe rộng 16 lít, mang lại sự tiện dụng tối đa.

Hệ thống an toàn trên Viper bao gồm phanh đĩa, mâm đúc 14 inch kết hợp lốp không săm. Hệ thống treo bao gồm ống lồng thủy lực phía trước và lò xo đôi kèm bình dầu phía sau, đảm bảo sự êm ái khi đi qua các địa hình không bằng phẳng. Đặc biệt, với tiêu chuẩn kháng nước IP67, xe có khả năng lội nước ở độ sâu 0,5 m trong 30 phút, phù hợp với điều kiện thời tiết mưa ngập tại Việt Nam.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, công nghệ pin tiên tiến và chính sách ưu đãi giá hấp dẫn, VinFast Viper 2026 đang khẳng định vị thế là mẫu xe điện đáng gờm trong phân khúc phổ thông.