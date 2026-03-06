VinFast Viper 2026: Xe máy điện thể thao tích hợp công nghệ đổi pin và tầm vận hành 156 km VinFast Viper gây ấn tượng với thiết kế góc cạnh, công suất tối đa 3.000W cùng hệ thống pin LFP cho phép đổi nhanh tại trạm, giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian sạc.

VinFast Viper là mẫu xe máy điện thế hệ mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm 2026, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc xe xanh. Mẫu xe này thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa phong cách thiết kế thể thao mạnh mẽ và hạ tầng đổi pin tiện lợi, tạo ra giải pháp di chuyển linh hoạt tương đương xe máy xăng truyền thống.

Thiết kế góc cạnh và tối ưu tính tiện dụng

Hướng tới đối tượng khách hàng trẻ tuổi, VinFast Viper sở hữu ngoại hình cơ bắp với những đường nét cắt xẻ táo bạo. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là 1.907 x 692 x 1.135 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.320 mm, mang lại sự cân bằng giữa tính linh hoạt trong đô thị và sự ổn định khi chạy tốc độ cao. Cụm đèn pha kép LED kích thước lớn được đặt thấp ở quây trước, kết hợp cùng đèn xi nhan vắt gọn phía trên tạo nên diện mạo hiện đại.

Xe máy điện VinFast Viper sở hữu thiết kế thể thao mạnh mẽ (Ảnh: VinFast).

Dù mang phong cách thể thao, Viper vẫn chú trọng đến trải nghiệm người dùng với sàn để chân phẳng rộng rãi và chiều cao yên 780 mm phù hợp với vóc dáng người Việt. Khoảng sáng gầm 138 mm giúp xe dễ dàng leo lề hoặc di chuyển qua các đoạn đường xấu. Xe còn được trang bị móc treo đồ phía trước và cốp chứa đồ 10 lít dưới yên, đủ không gian cho các vật dụng cá nhân thiết yếu.

Cụm đồng hồ TFT toàn phần hiện đại (Ảnh: VinFast).

Vận hành mạnh mẽ với tiêu chuẩn chống nước IP67

Sức mạnh của VinFast Viper đến từ động cơ BLDC Inhub đặt tại bánh sau. Động cơ này có công suất định danh 1.800W và có thể đạt tối đa lên đến 3.000W. Trong điều kiện tiêu chuẩn, xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây. Người lái có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ lái ECO và SPORT thông qua nút bấm trên tay lái.

Xe có được khả năng vận hành mạnh mẽ (Ảnh: VinFast).

Đặc biệt, động cơ của Viper đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép xe hoạt động ổn định ở độ sâu 0,5 m trong vòng 30 phút. Đây là tính năng cực kỳ quan trọng đối với điều kiện giao thông tại các đô thị thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước vào mùa mưa.

Công nghệ đổi pin linh hoạt và chi phí vận hành

Điểm khác biệt lớn nhất của Viper so với các đối thủ là khả năng đổi pin nhanh chóng tại hệ thống trạm đổi của VinFast. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 1,5 kWh, nặng 12,5 kg mỗi viên. Khi lắp đầy 2 pin, xe có tầm vận hành lên tới 156 km/lần sạc. Nếu sử dụng 1 pin, quãng đường di chuyển tối đa đạt 82 km.

Cùng khả năng đổi pin thuận tiện tại trạm (Ảnh: VinFast).

Chi phí đổi pin tại trạm là 9.000 đồng/pin/lần. Đáng chú ý, VinFast đang triển khai chương trình miễn phí đổi pin cho dòng xe này đến tháng 6/2028. Ngoài hình thức đổi pin, người dùng vẫn có thể tự sạc tại nhà với bộ sạc tiêu chuẩn trong khoảng 4 giờ 30 phút để đầy từ 0–100%.

Trang bị an toàn và biểu giá chi tiết

Về mặt tiện nghi, VinFast Viper được trang bị màn hình TFT độ phân giải cao hiển thị trực quan các thông số. Hệ thống chìa khóa thông minh (smartkey) tích hợp chức năng tìm xe là trang bị tiêu chuẩn. Xe sử dụng mâm đúc 5 chấu kép, phanh đĩa phía trước và phanh cơ phía sau. Hệ thống giảm xóc gồm ống lồng phía trước và lò xo kèm bình dầu phía sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình.

Các trang bị được tích hợp thuộc hàng hiện đại trong phân khúc (Ảnh: VinFast).

Dưới đây là chi tiết giá bán và các tùy chọn sở hữu VinFast Viper:

Phiên bản sở hữu Giá bán niêm yết (VNĐ) Ghi chú Không kèm pin 39.900.000 Đã bao gồm VAT và 1 bộ sạc Đã kèm pin 45.500.000 Đã bao gồm VAT, 1 pin và 1 bộ sạc Thuê 1 pin 175.000/tháng Áp dụng cho khách mua xe không pin Thuê 2 pin 300.000/tháng Áp dụng cho khách mua xe không pin

Với chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP, VinFast Viper không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một khoản đầu tư dài hạn an tâm cho người tiêu dùng Việt Nam trong kỷ nguyên xe điện.