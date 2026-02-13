Vĩnh Long bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 3 điểm, truyền hình trực tiếp đêm Giao thừa
UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2026 tổ chức Lễ đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại 3 địa điểm. Pháo hoa bắn lúc 23h10 ngày 16/02/2026 (29 Tết), thời lượng 15 phút/điểm, kết hợp chương trình nghệ thuật và truyền hình trực tiếp.
UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND năm 2026 về tổ chức Lễ đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Đây là sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng, mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội đầu năm, hướng tới mục tiêu tạo không khí đoàn kết, vui tươi, củng cố niềm tin của Nhân dân và quảng bá hình ảnh địa phương.
Lễ đón giao thừa diễn ra từ 21h00 đến 23h00 ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp âm lịch) tại 3 địa điểm trung tâm, với quy mô dự kiến 5.000 – 10.000 người/điểm:
- Quảng trường phường Long Châu
- Quảng trường phường Nguyệt Hóa
- Công viên Mỹ Hóa (phường Bến Tre)
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long, giúp lan tỏa không khí đón Xuân đến đông đảo Nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Theo kế hoạch tại Tiểu mục 8, Mục 2, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm nêu trên vào lúc 23h10 ngày 16/02/2026, thời lượng 15 phút/điểm.
Theo định hướng của tỉnh, Lễ đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là sự kiện mở đầu cho chuỗi lễ hội đầu năm, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa – du lịch, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, an toàn và giàu bản sắc.
Với 3 điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật quy mô lớn và truyền hình trực tiếp toàn tỉnh, kế hoạch đón Tết Bính Ngọ 2026 của Vĩnh Long được xây dựng theo hướng bài bản, đồng bộ, đặt yếu tố an toàn và hiệu quả lên hàng đầu.