Đời sống Vĩnh Long bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 3 điểm, truyền hình trực tiếp đêm Giao thừa UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2026 tổ chức Lễ đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại 3 địa điểm. Pháo hoa bắn lúc 23h10 ngày 16/02/2026 (29 Tết), thời lượng 15 phút/điểm, kết hợp chương trình nghệ thuật và truyền hình trực tiếp.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND năm 2026 về tổ chức Lễ đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Đây là sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng, mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội đầu năm, hướng tới mục tiêu tạo không khí đoàn kết, vui tươi, củng cố niềm tin của Nhân dân và quảng bá hình ảnh địa phương.

Lễ đón giao thừa diễn ra từ 21h00 đến 23h00 ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp âm lịch) tại 3 địa điểm trung tâm, với quy mô dự kiến 5.000 – 10.000 người/điểm:

Quảng trường phường Long Châu Quảng trường phường Nguyệt Hóa Công viên Mỹ Hóa (phường Bến Tre)

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long, giúp lan tỏa không khí đón Xuân đến đông đảo Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Theo kế hoạch tại Tiểu mục 8, Mục 2, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại 3 điểm nêu trên vào lúc 23h10 ngày 16/02/2026, thời lượng 15 phút/điểm.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Vĩnh Long