Vinicius Junior bị từ chối cú đúp: Quyết định khắt khe từ VAR trong trận Brazil gặp Scotland Phút 22 trận đấu giữa Brazil và Scotland tại World Cup 2026, Vinicius Junior bị VAR tước đi bàn thắng thứ hai sau pha va chạm với Jack Hendry. Dù gây tranh cãi, quyết định này cho thấy sự khắt khe của công nghệ trong các trận cầu đỉnh cao.

Trận cầu tại World Cup 2026 giữa Brazil và Scotland đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc kịch tính nhất liên quan đến công nghệ VAR. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Vinicius Junior, ngôi sao sáng nhất trên hàng công Selecao, khi anh bị từ chối một bàn thắng quan trọng ngay trong hiệp một, làm thay đổi hoàn toàn cục diện tâm lý trên sân.

Khoảnh khắc gây tranh cãi tại phút 22

Bước vào trận đấu với sự hưng phấn cao độ, Vinicius Junior sớm cụ thể hóa ưu thế của Brazil bằng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 7. Đến phút 22, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid tiếp tục cho thấy khả năng pressing tầm cao ấn tượng khi cướp bóng ngay trong chân trung vệ Jack Hendry ngay sát vòng cấm địa Scotland. Với một pha bứt tốc dũng mãnh và cú dứt điểm tinh tế, Vini đã hạ gục thủ thành đối phương, tưởng chừng như đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Vini bị từ chối bàn thắng ở phút 22.

Tuy nhiên, niềm vui của các vũ công Samba nhanh chóng bị dập tắt. Tổ trọng tài VAR đã yêu cầu trọng tài chính tạm dừng trận đấu để xem lại băng hình kỹ thuật. Sau khi trực tiếp kiểm tra màn hình ngoài đường biên, vị vua áo đen xác định Vinicius đã có một tác động nhỏ vào mắt cá chân của Jack Hendry trong pha tranh chấp trước đó. Quyết định cuối cùng được đưa ra: Hủy bàn thắng của Brazil vì lỗi phạm lỗi, tỷ số được giữ nguyên 1-0.

Bản lĩnh của ngôi sao mang áo số 7

Quyết định của trọng tài khiến Vinicius Junior không khỏi ngỡ ngàng. Tiền đạo này liên tục ra dấu biểu thị sự khó hiểu, bởi anh tin rằng pha đoạt bóng của mình là hoàn toàn hợp lệ. Dù vậy, sự khắt khe của VAR tại giải đấu lớn nhất hành tinh không cho phép bất kỳ sai sót nhỏ nào được bỏ qua.

Đáng chú ý, thay vì để sự ức chế tâm lý lấn át, Vinicius đã chứng minh vì sao anh là niềm hy vọng số một của Brazil. Với khả năng khuấy đảo hành lang cánh và chọn vị trí thông minh, ngôi sao này vẫn kịp tìm thấy bàn thắng nhân đôi cách biệt thực sự ở những phút cuối hiệp một, đền đáp lại sự nỗ lực không ngừng nghỉ sau tình huống bị từ chối trước đó.

Cục diện bảng C và sự chờ đợi Neymar

Sự can thiệp của VAR trong tình huống này là minh chứng cho tính chính xác tuyệt đối mà FIFA hướng tới tại World Cup 2026. Tại bảng C, nơi mỗi điểm số và hiệu số bàn thắng bại đều quý giá, những phán quyết như vậy có thể định đoạt số phận của cả một đội bóng. Brazil dù gặp đôi chút khó khăn về tâm lý sau pha hụt bàn thắng, nhưng vẫn duy trì được sức ép khổng lồ lên hàng thủ Scotland.

Bên cạnh phong độ rực sáng của Vinicius, người hâm mộ Selecao hiện đang đổ dồn sự chú ý vào quá trình hồi phục của Neymar. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Neymar và sự bùng nổ của Vini được kỳ vọng sẽ giúp Brazil tiến sâu tại giải đấu năm nay. Hiện tại, với sức mạnh tấn công đa dạng, Brazil vẫn đang cho thấy dáng dấp của một ứng cử viên vô địch nặng ký bất chấp những thử thách từ công nghệ và đối thủ.