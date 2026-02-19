Vinicius Junior kế thừa di sản Ronaldo tại Champions League với thống kê kinh ngạc Ngôi sao Brazil đang tái hiện hiệu suất của CR7 với 53 lần đóng góp bàn thắng sau 5 mùa giải, khẳng định bản lĩnh trong các trận cầu sinh tử tại Real Madrid.

Vinicius Junior đang biến chiếc áo số 7 tại Real Madrid thành biểu tượng mới của sự thống trị tại UEFA Champions League. Không chỉ lấp đầy khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại, tiền đạo người Brazil còn thiết lập những tiêu chuẩn hiệu suất khắt khe, biến đấu trường danh giá nhất châu Âu thành sân khấu riêng của mình.

Sự áp đảo về thông số kỹ thuật

Trong 5 mùa giải gần nhất tại Champions League, Vinicius Junior đã tích lũy được 27 bàn thắng và 26 pha kiến tạo. Với tổng cộng 53 lần trực tiếp đóng góp vào bàn thắng, ngôi sao sinh năm 2000 đã thiết lập một cột mốc lịch sử tại Bernabeu. Để so sánh, Ousmane Dembele - cầu thủ vừa giành Quả bóng Vàng - chỉ có 23 lần đóng góp trong cùng khoảng thời gian này.

Vinicius Junior khẳng định đẳng cấp tại Champions League.

Kể từ mùa giải 2021/2022, tuyển thủ Brazil không có đối thủ về khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Hai danh hiệu vô địch cùng việc ghi bàn trong cả hai trận chung kết là minh chứng rõ nét nhất cho vị thế của một siêu sao trong các trận cầu lớn. Sự ổn định này khiến giới chuyên môn liên tưởng đến hình bóng của Cristiano Ronaldo thời đỉnh cao.

Bản lĩnh trong những trận cầu sinh tử

Điều thực sự tách biệt Vinicius khỏi phần còn lại không chỉ là số lượng bàn thắng mà là tính chất của chúng. Theo thống kê, 46% tổng số bàn thắng và kiến tạo của anh (tương đương 28 lần) được thực hiện ở vòng loại trực tiếp (knock-out).

Tỷ lệ này vượt xa con số 29% của người đàn anh Neymar, khẳng định Vinicius là mẫu cầu thủ của những khoảnh khắc quyết định. Anh không chỉ tích lũy chỉ số ở vòng bảng mà luôn biết cách kết liễu các đối thủ lớn khi áp lực lên đến đỉnh điểm, như cách anh ghi bàn vào lưới Benfica mới đây.

Vinicius Junior luôn biết cách lên tiếng đúng lúc.

Viết tiếp lịch sử tại Bernabeu

Hiện tại, Vinicius đã chính thức gia nhập nhóm 5 "quái kiệt" hiếm hoi có hơn 30 bàn thắng và 30 pha kiến tạo tại Champions League, đứng chung hàng ngũ với Messi, Ronaldo, Neymar và Thomas Muller. Đáng chú ý, tiền đạo này vẫn chưa bước sang tuổi 26, hứa hẹn sẽ còn xô đổ nhiều kỷ lục khác.

Anh chỉ còn cách kỷ lục của Ronaldo đúng hai pha kiến tạo để có mùa giải thứ năm liên tiếp ghi dấu ấn vào hơn 10 bàn thắng. Trong khi các huyền thoại như Benzema, Raul hay Lewandowski chưa từng có hai mùa giải liên tiếp làm được điều này, Vinicius đang tiến gần đến chuỗi 8 mùa của CR7.

Bước sang năm 2026, với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ trong vài tháng đầu năm, Vinicius đang ở trạng thái thăng hoa nhất. Sự kết hợp giữa anh và Kylian Mbappe đang biến Real Madrid thành một cỗ máy tấn công không thể ngăn cản, khiến cả châu Âu phải dè chừng trước sức mạnh của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.