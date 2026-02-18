Vinicius Junior rực sáng tại Da Luz: Siêu phẩm xG 0.01 và bản lĩnh trước sự thù địch Bàn thắng duy nhất của Vinicius giúp Real Madrid hạ gục Benfica 1-0, trong một đêm kịch tính bao phủ bởi siêu phẩm, thẻ đỏ của Mourinho và vấn nạn kỳ thị.

Trận lượt đi vòng play-off Champions League tại Lisbon không chỉ đơn thuần là cuộc đối đầu chiến thuật giữa Alvaro Arbeloa và Jose Mourinho. Trên thảm cỏ Da Luz, Vinicius Junior đã trở thành tâm điểm của một vở kịch có đầy đủ các yếu tố: sự thăng hoa của thiên tài, sự phẫn nộ của nạn nhân bị lăng mạ và bản lĩnh thép của một ngôi sao hàng đầu.

Vinicius Junior tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Benfica.

Khoảnh khắc biến điều vô lý thành sự thật

Nếu phân tích dựa trên các số liệu thống kê, Vinicius Junior đã có một ngày thi đấu ở đẳng cấp thế giới. Tiền đạo người Brazil có 59 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 85%. Anh đóng vai trò là hạt nhân trong mọi đợt lên bóng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 50. Từ một góc sút hẹp tưởng chừng không có cơ hội, số 7 của Real Madrid thực hiện cú cứa lòng đưa bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán đài Da Luz. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của pha dứt điểm này chỉ là 0.01 – một con số minh chứng cho kỹ thuật thượng thừa đã biến một cơ hội gần như bằng không thành bàn thắng mở tỷ số.

Bản lĩnh giữa tâm bão thù địch

Tuy nhiên, đỉnh cao chuyên môn lại bị vây quanh bởi sự thù địch từ khán đài. Ngay sau khi ghi bàn, Vinicius nhận thẻ vàng vì màn ăn mừng vũ đạo quen thuộc. Tấm thẻ này như mồi lửa châm ngòi cho những căng thẳng vượt tầm kiểm soát. Phút 53, một sự cố nghiêm trọng xảy ra khi Gianluca Prestianni có hành động che miệng và nói điều gì đó khiến Vinicius phẫn nộ, thậm chí định rời sân bỏ dở trận đấu.

Vinicius Junior đã phải hứng chịu những lời lẽ không hay.

Trận đấu đã phải gián đoạn tới 10 phút. Khoảng lặng này không chỉ là sự tạm dừng về chuyên môn mà còn là tiếng thét đòi công bằng trước vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang âm ỉ tại bóng đá châu Âu. Trước sức ép từ 60.000 khán giả liên tục la ó, bản lĩnh của Vinicius đã được khẳng định. Thay vì gục ngã, anh tiếp tục thi đấu và khiến hệ thống phòng ngự của Benfica liên tục rối loạn.

Chiến thắng của sự kiêu hãnh

Sức ép mà Vinicius tạo ra gián tiếp dẫn đến tấm thẻ đỏ của huấn luyện viên Jose Mourinho ở cuối trận sau một tình huống phản ứng gay gắt khi học trò phạm lỗi với tiền đạo Brazil. Phát biểu sau trận, Vinicius gọi những kẻ kỳ thị là "lũ hèn nhát", đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ lùi bước.

Real Madrid rời Bồ Đào Nha với lợi thế dẫn trước một bàn, nhưng giá trị lớn nhất họ nhận được chính là sự kiêu hãnh của một ngôi sao đã đứng vững giữa tâm bão. Vũ điệu của Vinicius có thể bị gián đoạn tại Da Luz bởi những tiếng la ó, nhưng nó hứa hẹn sẽ còn rực rỡ hơn nữa trong trận lượt về tại Bernabeu.