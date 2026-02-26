Vinicius Junior tỏa sáng đưa Real Madrid vào tứ kết Champions League Vượt qua áp lực từ những tranh cãi phân biệt chủng tộc, Vinicius Junior ghi bàn quyết định ở phút 80 giúp Real Madrid loại Benfica khỏi Champions League.

Tại thánh địa Bernabeu, Vinicius Junior đã một lần nữa khẳng định vị thế của ngôi sao hàng đầu khi định đoạt số phận cặp đấu play-off Champions League đầy duyên nợ. Bàn thắng ở phút 80 của tiền đạo người Brazil không chỉ là một pha lập công thông thường, mà còn là lời đáp trả đanh thép nhất sau những cáo buộc vô lý về việc anh "kích động" đám đông tại trận lượt đi.

Vinicius ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 80.

Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh

Hình ảnh số 7 của Real Madrid ăn mừng bằng điệu nhảy quen thuộc tại cột cờ góc mang tính biểu tượng sâu sắc. Trong khi Jose Mourinho và phía Benfica nỗ lực tạo ra áp lực tâm lý từ bên ngoài sân cỏ, Vinicius đã chọn cách trả lời bằng sự điềm tĩnh và đẳng cấp. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở lượt đi, lần này tiền đạo người Brazil rời sân với tư cách người chiến thắng cùng thông điệp kiêu hãnh: "Điệu nhảy vẫn tiếp tục".

Đẳng cấp của Vinicius còn nhận được sự nể trọng từ các đồng nghiệp. Trent Alexander-Arnold đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự điềm tĩnh của người đồng đội, khẳng định rằng tài năng của Vinicius luôn lên tiếng đúng vào những thời khắc Real Madrid cần anh nhất.

CĐV Real giăng biểu ngữ ủng hộ Vinicius.

Những con số thống kê ấn tượng

Sự khác biệt mà Vinicius tạo ra được minh chứng qua bộ chỉ số chuyên môn vượt trội trong suốt 90 phút thi đấu:

Chạm bóng: 54 lần.

54 lần. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 95% (38/40 đường chuyền).

95% (38/40 đường chuyền). Chuyền dài: 4/4 lần thành công (đạt tỷ lệ 100%).

4/4 lần thành công (đạt tỷ lệ 100%). Phong độ: 6 bàn thắng trong 5 trận gần nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Vinicius Junior nổ súng trong cả hai lượt trận của một vòng knock-out Champions League, một minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về khả năng dứt điểm.

Kỷ lục buồn của Jose Mourinho

Trong khi Real Madrid thăng hoa, Jose Mourinho lại phải trải qua một đêm đáng quên. Do án cấm chỉ đạo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải theo dõi các học trò qua màn hình dưới hầm sân vận động. Thất bại này khiến Mourinho nối dài chuỗi kỷ lục tiêu cực với 10 trận thua liên tiếp tại vòng knock-out Champions League.

Dù Rafa Silva đã tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ chủ nhà để mở tỷ số sớm, nhưng Benfica không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Aurelien Tchouameni nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi Vinicius thực hiện pha bứt tốc đánh bại Nicolas Otamendi để ấn định chiến thắng chung cuộc.

Chiến thắng này không chỉ đưa Real Madrid tiến bước sâu hơn tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mà còn là dấu chấm hết cho những tranh cãi không đáng có, để lại sân khấu cho vẻ đẹp thuần túy của bóng đá và "điệu nhảy" đầy cảm hứng của Vinicius.