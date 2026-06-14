Vinicius Junior tỏa sáng ngày đạt cột mốc 50 trận, Brazil chia điểm với Morocco tại World Cup 2026 Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Ismael Saibari, Morocco đã không thể bảo toàn chiến thắng khi Vinicius Junior ghi bàn gỡ hòa 1-1, khép lại trận ra quân đầy kịch tính tại bảng C.

Brazil và Morocco đã tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính với kết quả hòa 1-1 tại trận ra quân ở bảng C World Cup 2026. Trong ngày đại diện châu Phi thi đấu kiên cường, siêu sao Vinicius Junior đã tỏa sáng đúng lúc để giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giành lại một điểm quý giá trên sân vận động New Jersey.

Sân vận động chứng kiến một đêm hè oi nóng với nhiệt độ lên tới 36 độ C, thử thách lòng kiên trì của cả hai đội. Morocco không hề giấu diếm ý đồ tạo nên bất ngờ khi tung vào sân tới sáu cầu thủ lần đầu hít thở bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sức ép từ những "Chú sư tử Atlas"

Morocco nhập cuộc đầy chủ động và sớm gây sức ép lên phần sân của các vũ công Samba bằng lối chơi kỷ luật. Ngay phút thứ 7, Neil El Aynaoui đã có cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng sự lăn xả của Bruno Guimaraes đã cứu nguy cho Brazil. Thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ ở phút 21 sau một pha dàn xếp tấn công đỉnh cao của đội bóng áo đỏ.

Morocco vượt lên dẫn trước Brazil từ sớm.

Brahim Diaz thực hiện đường chọc khe tinh tế loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để Ismael Saibari băng xuống dứt điểm. Tiền đạo đang khoác áo PSV tung cú tâng bóng đầy cảm giác qua đầu thủ thành Alisson Becker, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡngàng của các cổ động viên. Bàn thắng sớm khiến Morocco càng chơi càng tự tin, trong khi Brazil tỏ ra lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Vinicius Junior và cột mốc 50 trận đầy ý nghĩa

Đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới đã giúp Selecao tìm thấy ánh sáng ở thời điểm khó khăn nhất. Phút 32, nhận đường chuyền từ Bruno Guimaraes, Vinicius Junior thực hiện pha xoay người kỹ thuật rồi tung cú sút hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Đây là pha lập công vô cùng ý nghĩa khi chân sút của Real Madrid đang kỷ niệm trận đấu thứ 50 khoác áo đội tuyển quốc gia.

Bàn thắng của Vinicius Junior không đủ để giúp Brazil giành chiến thắng.

Bàn thắng này giúp tinh thần các cầu thủ Brazil hưng phấn hơn để tạo ra sức ép liên hồi về phía cầu môn Morocco. Thủ thành Yassine Bounou đã phải hoạt động hết công suất để cứu thua sau cú vô lê của Lucas Paqueta ngay trước khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp hai, sức nóng thời tiết khiến nhịp độ cuộc đối đầu có phần giảm sút khi trọng tài liên tục cho tạm dừng để cầu thủ bổ sung nước.

Thế trận giằng co và sự kiên cường của Morocco

HLV Carlo Ancelotti cố gắng thay đổi cục diện bằng việc tung Fabinho, Matheus Cunha và Luiz Henrique vào sân nhằm làm mới hàng công. Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự của Morocco dưới sự chỉ huy của Achraf Hakimi vẫn đứng vững trước những đợt sóng gió liên tiếp. Tài năng trẻ Ayyoub Bouaddi cũng để lại dấu ấn đậm nét khi thi đấu chững chạc ở khu vực trung tuyến dù mới chỉ 18 tuổi. Tiền vệ của Lille không hề e sợ trước những đàn anh danh tiếng và liên tục có các pha đánh chặn hiệu quả.

Thông số trận đấu Brazil Morocco Tỷ số 1 1 Cầu thủ ghi bàn Vinicius Junior (32') Ismael Saibari (21') Địa điểm Sân vận động New Jersey

Kết quả hòa cho thấy Morocco đang thực sự vươn tầm trở thành một đối trọng đáng gờm trên bản đồ bóng đá thế giới. Trong khi đó, Brazil vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng danh giá sau nhiều thập kỷ chờ đợi.