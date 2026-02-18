Vinicius Junior và Mourinho: Khi siêu phẩm bị che mờ bởi vấn nạn phân biệt chủng tộc Real Madrid giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Benfica, nhưng tâm điểm lại đổ dồn vào cáo buộc phân biệt chủng tộc của Vinicius và lời chỉ trích nặng nề từ Jose Mourinho.

Trận play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid đã khép lại với chiến thắng tối thiểu thuộc về đại diện Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thay vì những phân tích chuyên môn về sơ đồ chiến thuật hay khả năng pressing, dư luận thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào một kịch bản hỗn loạn: Vinicius Junior ghi siêu phẩm, tố cáo bị phân biệt chủng tộc, và Jose Mourinho gây sốc khi công khai chỉ trích chính nạn nhân.

Siêu phẩm giữa tâm bão và khoảnh khắc gián đoạn

Đầu hiệp hai, Vinicius Junior một lần nữa chứng minh đẳng cấp thế giới bằng pha solo sở trường. Tiền đạo người Brazil cắt bóng từ hành lang cánh trái, loại bỏ hàng phòng ngự Benfica trước khi dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thế nhưng, màn ăn mừng nhảy múa đặc trưng của anh tại cột cờ góc ngay lập tức biến sân Estadio da Luz thành một "chảo lửa" phẫn nộ từ các cổ động viên chủ nhà.

Trận đấu bị gián đoạn khi Vinicius tố cáo bị phân biệt chủng tộc.

Căng thẳng leo thang khi Vinicius khẳng định bị Gianluca Prestianni bên phía Benfica lăng mạ bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Trong bối cảnh đám đông ném chai lọ xuống sân, trọng tài Francois Letexier đã phải kích hoạt giao thức chống phân biệt chủng tộc của FIFA. Hình ảnh vị vua áo đen bắt chéo hai cổ tay và yêu cầu tạm dừng trận đấu trong 10 phút đã phơi bày một thực trạng nhức nhối vẫn đang tồn tại ở đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Phát ngôn gây tranh cãi của Jose Mourinho

Đáng chú ý nhất sau trận đấu không phải là kết quả tỷ số, mà là những phát biểu của HLV Jose Mourinho. Thay vì đứng về phía cầu thủ để lên án vấn nạn phân biệt chủng tộc, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại hướng mũi dùi về phía Vinicius. Ông cho rằng chính thái độ khiêu khích của ngôi sao Real Madrid đã châm ngòi cho sự giận dữ của khán giả.

Mourinho chỉ trích Vinicius.

Mourinho thẳng thắn chia sẻ: "Có, tôi tin là cậu ấy đã khiêu khích. Đáng lẽ cậu ấy chỉ nên vui mừng vì bàn thắng tuyệt đẹp đó. Khi ghi một bàn như thế, bạn cần ăn mừng một cách tôn trọng rồi quay về." Để bảo vệ CLB của mình, Mourinho thậm chí còn viện dẫn huyền thoại Eusebio – một người da màu – làm minh chứng cho việc Benfica không bao giờ là một đội bóng phân biệt chủng tộc. Cuối trận, vị HLV này còn phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng thái quá đòi đuổi Vinicius khỏi sân.

Làn sóng phản đối và cuộc điều tra từ UEFA

Lập trường của Mourinho ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn quốc tế. Clarence Seedorf, cựu danh thủ từng khoác áo Real Madrid, bày tỏ sự thất vọng trên sóng truyền hình khi cho rằng Mourinho đang cố gắng biện minh cho những hành vi không thể chấp nhận được. Wayne Rooney và Theo Walcott cũng đồng tình rằng quyền được ăn mừng một siêu phẩm là chính đáng và không thể lấy đó làm lý do để bào chữa cho nạn phân biệt chủng tộc hay hành động ném vật thể lạ xuống sân.

Trận đấu gây tranh cãi bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.

Về phía mình, Vinicius Junior vẫn giữ vững quan điểm trên mạng xã hội, gọi những kẻ phân biệt chủng tộc là kẻ hèn nhát. Trong khi đó, phía Benfica và cầu thủ Gianluca Prestianni phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định chỉ có những lời lẽ khiêu khích chuyên môn thông thường. Hiện tại, UEFA đã chính thức vào cuộc điều tra dựa trên báo cáo từ giám sát trận đấu. Kết quả của cuộc điều tra này không chỉ quyết định án phạt cho các cá nhân liên quan mà còn là thước đo cho sự quyết tâm của bóng đá châu Âu trong cuộc chiến chống lại sự kỳ thị chủng tộc.