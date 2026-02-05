Vinicius Junior và Real Madrid: Khi ngôn ngữ cơ thể báo hiệu đoạn kết tại Bernabeu Từ nỗi thất vọng Quả bóng Vàng đến sự xuất hiện của Kylian Mbappe, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Vinicius Junior và Real Madrid đang đẩy ngôi sao người Brazil rời xa Tây Ban Nha.

Trong bóng đá đỉnh cao, những con số thống kê và danh hiệu thường chiếm trọn tâm điểm, nhưng ngôn ngữ cơ thể mới là thứ phản ánh trung thực nhất những biến động ngầm phía sau hậu trường. Tại Real Madrid, cách Vinicius Junior thể hiện trên sân cỏ thời gian qua không chỉ là sự bộc phát nhất thời, mà dường như là thông điệp về một cuộc chia ly đang cận kề.

Vini đang có những biểu hiện khiến NHM Real không hài lòng.

Sự đổ vỡ niềm tin từ Quả bóng Vàng đến phòng thay đồ

Bước ngoặt lớn nhất trong tâm lý của ngôi sao người Brazil xuất phát từ thất bại tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2024. Việc Rodri – một cầu thủ đại diện cho sự kỷ luật và hệ thống – giành chiến thắng trước một cá nhân sáng tạo và có phần "hỗn loạn" như Vinicius đã để lại vết sẹo tâm lý sâu sắc. Dù Real Madrid đã có động thái bảo vệ cực đoan bằng cách tẩy chay buổi lễ, điều này vô tình tạo ra một áp lực ngược, khiến mỗi pha chạm bóng của anh sau đó đều mang nặng sự bất mãn.

Sự xung đột về triết lý cũng hiện rõ trong mối quan hệ với ban huấn luyện. Dưới thời Xabi Alonso, người đề cao cấu trúc chiến thuật và tính kỷ luật, sự ngẫu hứng của Vinicius bắt đầu trở thành vật cản. Khoảnh khắc tiền đạo này phản ứng dữ dội khi bị thay ra trong trận El Clasico hồi tháng 10 không đơn thuần là cảm xúc cá nhân, mà là dấu hiệu của sự đứt gãy trong việc tuân thủ hệ thống chung của đội bóng.

Áp lực từ Kylian Mbappe và sự thay đổi thứ bậc

Sự hiện diện của Kylian Mbappe tại Bernabeu đã làm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái mà Vinicius từng là trung tâm. Trong chiến dịch La Liga 2024/25, Mbappe không chỉ vượt qua Vinicius về số bàn thắng mà còn chiếm lĩnh không gian chơi bóng ưa thích của ngôi sao người Brazil. Cả hai đều có xu hướng hoạt động mạnh ở hành lang cánh trái, buộc Vinicius phải thực hiện nhiều sự nhượng bộ về vị trí hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Jude Bellingham trong vai trò biểu tượng mới của dự án thể thao cũng khiến tầm ảnh hưởng của Vinicius bị suy giảm. Những cái nhún vai thờ ơ hay việc liên tục tranh cãi với trọng tài thay vì tập trung vào chuyên môn cho thấy tiền đạo này đang cảm thấy lạc lõng ngay tại nơi mình từng được coi là không thể thay thế.

Sự phàn nàn của ngôi sao người Brazil đến ngày một thường xuyên hơn.

Rạn nứt với ban lãnh đạo và các Madridista

Đáng lo ngại hơn cả là thái độ của Vinicius đối với những nhân vật quyền lực nhất câu lạc bộ. Hình ảnh anh đi ngang qua Chủ tịch Florentino Perez mà không đưa ra một lời chào hỏi trước trận đấu tại Bernabeu đã gây sốc cho giới truyền thông Tây Ban Nha. Tại Real Madrid, nguyên tắc tối thượng là không cá nhân nào được phép đứng trên tổ chức, và hành động này được xem là một sự thách thức trực diện vào truyền thống của đội bóng Hoàng gia.

Phản ứng từ khán đài cũng đang chuyển biến tiêu cực. Các Madridista, vốn nổi tiếng khắt khe, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Những tiếng la ó xuất hiện trong trận thắng Sevilla 2-0 hay các cuộc đối đầu đầu năm 2026 nhắm trực tiếp vào Vinicius cho thấy người hâm mộ không còn sẵn sàng bao dung cho những biểu hiện thiếu kiểm soát cảm xúc của anh.

Lựa chọn cho tương lai

Dưới thời Alvaro Arbeloa, sự im lặng của Vinicius đôi khi được hiểu là sự chuẩn bị cho một chương mới trong sự nghiệp. Với sự quan tâm sát sao từ Saudi Pro League, PSG và các đại gia tại Ngoại hạng Anh, khả năng một bản hợp đồng bom tấn được kích hoạt vào mùa hè tới là hoàn toàn khả thi. Đối với Real Madrid, việc bán đi một ngôi sao đang có dấu hiệu bất ổn tâm lý để tái đầu tư vào hệ thống ổn định hơn là một kịch bản logic.

Nhìn chung, ngôn ngữ cơ thể của Vinicius Junior đang kể một câu chuyện về sự chia ly. Khi sự kiêu hãnh cá nhân không còn tìm được tiếng nói chung với lợi ích tập thể, con đường rời Bernabeu có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên để bảo vệ di sản mà họ đã cùng nhau xây dựng.