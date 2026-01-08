Vinicius Junior và thế cờ lật ngược: Cuộc đấu trí khiến Real Madrid thất thế trên bàn đàm phán Từ chối vội vã gia hạn hợp đồng, Vinicius Junior nắm trọn thế chủ động trước Florentino Perez, mở ra cơ hội lớn cho các ông lớn Premier League như Arsenal.

Trong nhiều năm qua, Real Madrid luôn nổi tiếng với khả năng thao túng thị trường chuyển nhượng và nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, tình thế hiện tại đang đảo ngược hoàn toàn trong thương vụ gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior. Thay vì vội vã ký kết, ngôi sao người Brazil và đội ngũ cố vấn đang bình tĩnh kiểm soát cuộc chơi, đẩy Chủ tịch Florentino Perez vào kịch bản bị động chưa từng có.

Cuộc đấu trí trên bàn đàm phán và sự thất thế của Florentino Perez

Dù các bên đều ưu tiên phương án ngôi sao người Brazil tiếp tục gắn bó, một thỏa thuận gia hạn hợp đồng vẫn chưa thể thông qua. Ban huấn luyện, đứng đầu là HLV Jose Mourinho, thậm chí sẵn sàng bước vào mùa giải mới mà không cần tiền đạo 26 tuổi ký hợp đồng mới, với niềm tin rằng sẽ có đủ thời gian để thuyết phục anh cảm thấy được trân trọng và đặt bút gia hạn.

Đáng chú ý, đây chính là viễn cảnh tồi tệ nhất đối với Chủ tịch Florentino Perez. Việc thị trường chuyển nhượng trôi dần về những ngày cuối mà chưa có giải pháp nào được đưa ra khiến Real Madrid cạn dần thế chủ động. Càng kéo dài thời gian, vị thế đàm phán của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha càng suy giảm nghiêm trọng.

Vinicius Junior không vội gia hạn với Real. Ảnh: Getty Images.

Đến mốc thời gian tháng 1/2027, Vinicius hoàn toàn có quyền hợp pháp đàm phán hợp đồng sơ bộ với bất kỳ câu lạc bộ nước ngoài nào. Bất chấp những tối hậu thư có thể được đưa ra, thượng tầng Bernabeu không thể ép buộc cầu thủ tuân theo. Ngay cả khi Real Madrid mất kiên nhẫn và sẵn sàng bán anh, tuyển thủ Brazil hoàn toàn có quyền từ chối ra đi.

Kịch bản chuyển nhượng tự do: Nước đi tài chính khôn ngoan

Xét trên khía cạnh kinh tế, việc chủ động chờ hết hạn hợp đồng để trở thành cầu thủ tự do mang lại lợi ích tối đa cho Vinicius Junior. Khi không tốn phí chuyển nhượng, các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu sẽ sẵn sàng đáp ứng hoặc vượt mức lương hiện tại, đi kèm khoản tiền lót tay khổng lồ để sở hữu chữ ký của anh.

Bên cạnh yếu tố tài chính, rời Bernabeu theo dạng tự do còn giúp Vinicius không còn phải chia sẻ 50% bản quyền hình ảnh — một trong những điểm bất đồng lớn nhất giữa anh và ban lãnh đạo Real Madrid hiện tại. Khoảng thời gian tới tại La Liga cũng là cơ hội để anh đánh giá xem bản thân có được tân HLV coi trọng và được thi đấu đúng vị trí cánh trái sở trường hay không.

Arsenal có cơ hội lớn để sở hữu Vinicius. Ảnh: Getty Images.

Cơ hội lịch sử cho Arsenal và sự mỉa mai của số phận

Bối cảnh hiện tại mở ra cơ hội không thể tốt hơn cho các đội bóng Ngoại hạng Anh, đặc biệt là Arsenal. Đội ngũ đại diện của Vinicius hoàn toàn có thể phát đi tín hiệu cho Pháo thủ về một cuộc đàm phán vào tháng 1 tới. Xét trên góc độ kinh doanh thuần túy, đại diện London sẽ tiết kiệm được một khoản ngân sách khổng lồ nếu chấp nhận chờ đợi thay vì dốc vạn ngân sách mua đứt ngay lúc này.

Sự mỉa mai nằm ở chỗ: Real Madrid trong nhiều năm qua đã hưởng lợi rất lớn từ việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu thế giới theo dạng chuyển nhượng tự do khi họ hết hạn hợp đồng. Giờ đây, chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại đứng перед nguy cơ phải nếm trải cảm giác đó từ chính ngôi sao tấn công xuất sắc nhất của mình.