Vinicius lập cú đúp, Brazil đè bẹp Scotland 3-0 để xây chắc ngôi đầu bảng C Màn trình diễn rực sáng của Vinicius Junior cùng sự trở lại đầy cảm xúc của Neymar đã giúp Brazil dễ dàng vượt qua Scotland với tỷ số 3-0, chính thức tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Tại lượt trận cuối bảng C World Cup 2026 diễn ra ở Miami, đội tuyển Brazil đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối của ứng viên vô địch khi đánh bại Scotland với tỷ số cách biệt 3-0. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti giành ngôi nhất bảng mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng với sự tái xuất của siêu sao Neymar sau thời gian dài dưỡng thương.

Sự áp đảo của các vũ công Samba và sai lầm của Scotland

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để khẳng định vị thế, Brazil nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát bóng vượt trội. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện của dàn sao Nam Mỹ khiến hệ thống phòng ngự lùi sâu của Scotland sớm bộc lộ những kẽ hở. Ngay ở phút thứ 7, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện từ một sai lầm cá nhân bên phía đại diện châu Âu.

Trung vệ McKenna bên phía Scotland có tình huống xử lý lóng ngóng, để mất bóng ngay trong chân của Rayan. Tài năng trẻ này nhanh chóng thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Vinicius Junior dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Vinicius toả sáng rực rỡ với một cú đúp trong hiệp một.

Dù Scotland đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng sự cơ động của bộ đôi Bruno Guimaraes và Casemiro ở tuyến giữa đã bóp nghẹt mọi ý đồ phản công. Phút 45+3, từ quả tạt bóng chính xác của Bruno Guimaraes, Vinicius Junior một lần nữa chọn vị trí thông minh, đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Matheus Cunha ấn định tỷ số và màn tái xuất của Neymar

Sang hiệp hai, HLV Steve Clarke thực hiện nhiều thay đổi nhân sự nhằm cải thiện mặt trận tấn công cho Scotland. Scott McTominay đã có những nỗ lực dứt điểm từ xa đáng chú ý, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker đã từ chối mọi hy vọng có điểm của đội bóng xứ sở sương mù.

Phút 60, Brazil thực hiện một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Casemiro mở bóng tinh tế cho Guimaraes, tiền vệ này tiếp tục kiến tạo để Matheus Cunha dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng này chính thức chấm dứt mọi nỗ lực kháng cự của Scotland.

Pha lập công trong hiệp 2 của Matheus Cunha đã chấm dứt hy vọng có điểm của Scotland.

Điểm nhấn đầy cảm xúc nhất của trận đấu diễn ra ở những phút cuối khi Neymar được tung vào sân. Sau thời gian dài điều trị chấn thương, sự trở lại của số 10 giúp lối chơi của Brazil thêm phần uyển chuyển và đầy tính cống hiến. Dù không ghi bàn, nhưng những pha chạm bóng tinh tế của Neymar đã khiến khán đài tại Miami bùng nổ.

Thống kê và đội hình thi đấu

Với kết quả này, Brazil tiến vào vòng knock-out với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Trong khi đó, Scotland phải dừng bước tại vòng bảng sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước các đối thủ lớn.

Tỷ số chung cuộc: Scotland 0-3 Brazil

Scotland 0-3 Brazil Ghi bàn: Vinícius Júnior (7', 45+3'), Matheus Cunha (60')

Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép của thầy trò HLV Carlo Ancelotti về tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ 6 trong lịch sử.