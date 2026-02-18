Vinicius lập siêu phẩm giúp Real Madrid hạ gục Benfica tại Champions League Pha cứa lòng đẳng cấp của Vinicius Junior giúp Real Madrid giành lợi thế 1-0 trước Benfica của Jose Mourinho trong trận lượt đi vòng play-off đầy kịch tính và tranh cãi.

Real Madrid đã khẳng định bản lĩnh của gã khổng lồ châu Âu khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Benfica trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off Champions League. Khoảnh khắc thiên tài của Vinicius Junior không chỉ định đoạt kết quả trận đấu mà còn làm lu mờ những căng thẳng tột độ dẫn đến việc trận đấu từng bị gián đoạn.

Vinicius ghi siêu phẩm cho Real.

Hiệp một: Sự kiên cường của hệ thống phòng ngự Mourinho

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alvaro Arbeloa, Real Madrid nhanh chóng làm chủ thế trận với sự trở lại của Kylian Mbappe. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một Benfica cực kỳ kỷ luật dưới bàn tay của Jose Mourinho. Đội bóng Bồ Đào Nha tổ chức phòng ngự lùi sâu, bịt kín mọi khoảng trống và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công sắc lẹm.

Điểm sáng lớn nhất của hiệp thi đấu đầu tiên chính là thủ thành Trubin. Phút 44, Kylian Mbappe thử tài người gác đền của Benfica bằng cú sút chân trái uy lực. Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 45+1' khi tài năng trẻ Arda Guler thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc, nhưng Trubin đã có pha bay người không tưởng để cứu thua cho đội chủ nhà.

Real bế tắc ở hiệp 1.

Bước ngoặt từ khoảnh khắc cá nhân của Vinicius

Sau giờ nghỉ, thế bế tắc cuối cùng cũng bị phá vỡ ở phút 50. Từ pha dốc bóng của Mbappe, Vinicius Junior nhận bóng bên cánh trái, cắt vào trong và tung cú cứa lòng vẽ nên một đường cong ảo diệu vào góc cao khung thành. Đáng chú ý, cú dứt điểm này có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ vỏn vẹn 0.01, minh chứng cho đẳng cấp cá nhân vượt trội của tiền đạo người Brazil.

Vinicius ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, kịch tính không dừng lại ở chuyên môn. Phút 53, trận đấu bị tạm dừng tới 10 phút sau tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội. Vinicius đã phản ứng dữ dội trước những lời nói từ Gianluca Prestianni bên phía Benfica, làm dấy lên nghi vấn về hành vi phân biệt chủng tộc. Phải nhờ đến sự can thiệp và trấn an từ HLV Arbeloa, ngôi sao của Real mới đồng ý tiếp tục thi đấu.

Chiếc thẻ đỏ của Mourinho và lợi thế cho Real Madrid

Trong nỗ lực tìm bàn gỡ, Jose Mourinho đã tung Sudakov và Richard Rios vào sân ở phút 74. Tuy nhiên, sự ức chế tâm lý đã khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài sau những phản ứng thái quá ngoài đường biên. Mất đi sự chỉ đạo trực tiếp, Benfica không thể tạo nên đột biến trong những phút cuối.

Mourinho nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng.

Thống kê trận đấu Benfica 0-1 Real Madrid

Thông số Benfica Real Madrid Bàn thắng 0 1 Cầu thủ ghi bàn - Vinicius (50') Thẻ đỏ 1 (Jose Mourinho) 0 Kiểm soát bóng 35% 65%

Với chiến thắng 1-0 này, Real Madrid nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Bernabeu. Trong khi đó, Benfica sẽ phải nỗ lực gấp bội nếu muốn lật ngược thế cờ khi thiếu vắng sự chỉ đạo của Mourinho trên băng ghế huấn luyện.