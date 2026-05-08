Vinicius lên tiếng về tương lai tại Real Madrid giữa tin đồn chuyển nhượng sang Arsenal Tiền đạo người Brazil chia sẻ về cuộc đối thoại với HLV Jose Mourinho tại Real Madrid, trong bối cảnh Arsenal khao khát sở hữu anh với mức lương kỷ lục.

Tương lai của Vinicius Junior đang trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng khi Arsenal dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo 26 tuổi này. Mặc dù Pháo thủ thành London sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương để đưa anh trở thành cầu thủ nhận thù lao cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, ngôi sao người Brazil vẫn giữ sự tập trung tối đa cho quá trình chuẩn bị tiền mùa giải cùng Real Madrid dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho.

Sức hút từ Premier League và thế bế tắc hợp đồng tại Real Madrid

Arsenal đang tích cực tìm kiếm giải pháp nâng cấp sức mạnh bên hành lang cánh trái trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Đội bóng nước Anh xem Vinicius là mục tiêu hàng đầu để hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh danh hiệu. Dù chưa gửi đề nghị chính thức đến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, thiện chí tài chính từ phía Pháo thủ là rất rõ ràng.

Vinicius hiện đang tập trung cùng Real Madrid trong giai đoạn tiền mùa giải.

Ở chiều ngược lại, tình thế của Vinicius tại Bernabeu đang rơi vào trạng thái nhạy cảm khi hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào năm tới. Ban lãnh đạo Real Madrid đã gửi lời đề nghị gia hạn cuối cùng và khẳng định kiên quyết không đàm phán thêm bất kỳ điều khoản nào khác. Nếu không thể đi đến thống nhất, đội bóng Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ mất trắng chân sút chủ lực.

Cuộc trò chuyện với Jose Mourinho và nhịp độ tiền mùa giải

Gạt sang một bên những đồn đoán về bến đỗ mới, Vinicius đã trở lại hội quân cùng Real Madrid sau kỳ World Cup. Tiền đạo này mau chóng bắt nhịp với giáo án huấn luyện khắt khe và có cuộc trao đổi quan trọng với tân HLV Jose Mourinho về vai trò của anh trong mùa giải mới.

Chia sẻ về mối quan hệ với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Vinicius cho biết: "Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, làm quen với HLV mới, những cầu thủ mới và tập luyện rất chăm chỉ. Ông ấy muốn tôi luôn như những gì tôi từng thể hiện, hạnh phúc, tích cực và chơi thứ bóng đá mang phong cách của riêng mình".

Bên cạnh yếu tố tinh thần, khía cạnh thể lực cũng được ban huấn luyện Real Madrid đặt lên hàng đầu nhằm chuẩn bị cho một mùa giải kéo dài. Vinicius nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của toàn đội là đạt trạng thái thể lực tốt nhất để hạn chế tối đa rủi ro chấn thương, đảm bảo lực lượng nhân sự luôn sẵn sàng.

"Hôm nay chúng tôi đã tập những bài tập ngắn để tăng cường sức mạnh đôi chân. Tất cả đều hoàn toàn kiệt sức, và giờ là lúc nghỉ ngơi. Đó là giai đoạn tiền mùa giải, chúng tôi cần phải sẵn sàng", tiền đạo người Brazil chia sẻ thêm về cường độ tập luyện.

Động thái chuyển nhượng song song của Arsenal

Trong khi thương vụ Vinicius vẫn chưa có lời giải cuối cùng, đội chủ sân Emirates đang tỏ ra rất chủ động trên thị trường chuyển nhượng. Song song với việc theo đuổi ngôi sao của Real Madrid, Arsenal cũng đang tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United để củng cố tuyến giữa.