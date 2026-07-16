Virtus 1-0 Dila: Virtus giành chiến thắng Virtus và Dila bước vào trận đấu tại San Marino Stadium với lợi thế nghiêng về Dila sau lần đối đầu gần nhất và phong độ mới đây

Virtus 1 - 0 Dila Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Virtus tiếp đón Dila.

23' Thẻ vàng Phút 23': B. Anoff (Dila) nhận thẻ vàng.

24' Thẻ vàng Phút 24': N. Gori (Virtus) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Dila): B. Gogoberishvili vào sân thay F. Nyenetue.

46' Thay người Phút 46' (Dila): M. Kante vào sân thay S. Shekiladze.

55' Thẻ vàng Phút 55': B. Anoff (Dila) nhận thẻ vàng.

55' Thẻ đỏ Phút 55': B. Anoff (Dila) nhận thẻ đỏ.

56' Thay người Phút 56' (Virtus): A. Yahya Rabie vào sân thay N. Gori.

58' Thẻ vàng Phút 58': G. Jalaghonia (Dila) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Dila): R. Etou vào sân thay T. Kikabidze.

70' Thay người Phút 70' (Dila): Claude Kouakou vào sân thay O. Parulava.

71' Thay người Phút 71' (Virtus): S. Santi vào sân thay T. Lombardi.

71' Thay người Phút 71' (Virtus): M. Gasperoni vào sân thay G. Piscitella.

81' Thay người Phút 81' (Dila): L. Yarbrough vào sân thay L. Menteshashvili.

81' Thay người Phút 81' (Virtus): J. Muggeo vào sân thay I. Buonocunto.

81' Thay người Phút 81' (Virtus): V. Satalino vào sân thay U. De Lucia.

89' Thẻ vàng Phút 89': J. Muggeo (Virtus) nhận thẻ vàng.

90+3' BÀN THẮNG! Virtus (1-0) Phút 90+3': E. Ciacci (Virtus) lập công (kiến tạo: A. Amati). Tỷ số: 1 - 0.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': E. Ciacci (Virtus) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Virtus 1-0 Dila Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:56 17/07/2026

Đội hình chính thức Virtus Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luigi Bizzotto Dila Sơ đồ 4-3-3 · HLV Levan Korghalidze 39 Alex Passaniti 23 Emilio Di Pollina 45 Elia Ciacci 34 Umberto De Lucia 15 Nicola Gori 17 Alessandro Golinucci 21 Armando Amati 10 Ivan Buonocunto 11 Tommaso Lombardi 90 Stefano Scappini 93 Giammario Piscitella 1 Davit Kereselidze 16 Mamin Sanyang 2 Tedo Kikabidze 13 Joao Victor de Araujo Costa 14 Giorgi Jalaghonia 17 Blankson Anoff 27 Alioune Oumar Tall 8 Lasha Menteshashvili 7 Franklin Nyenetue 22 Shota Shekiladze 10 Otar Parulava Dự bị Virtus 31 Samuele Guddo 4 Ayoub Yahya 16 Jacopo Muggeo 20 Marco Gasperoni 77 Vittorio Satalino 7 Simone Santi Dila 12 Luka Sanikidze 5 Maik Poeketie 25 Lamar Yarbrough 33 Ramaric Etou 6 Claude Kouakou 15 Georgii Kobakhidze 19 Badri Gogoberishvili 37 Nana Kofi Donkor 9 Mohamed Kanté Cập nhật đội hình lúc 01:30 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Virtus chạm trán Dila tại San Marino Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 17/07/2026.

Đây là cuộc đối đầu có bối cảnh đáng chú ý khi hai đội vừa thể hiện kết quả gần nhất trái ngược nhau. Virtus nhận thất bại, trong khi Dila giành chiến thắng. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến cách nhập cuộc và mức độ tự tin của mỗi bên.

Virtus cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Virtus bước vào trận đấu với kết quả thua ở lần ra sân gần nhất. Khi dữ liệu phong độ chỉ ghi nhận một trận, chưa thể đánh giá xu hướng dài hạn của đội bóng, nhưng kết quả này vẫn đặt ra yêu cầu về khả năng phản ứng tại San Marino Stadium.

Điểm quan trọng với Virtus là duy trì sự tập trung trong từng giai đoạn của trận đấu. Đội bóng cần hạn chế để thất bại gần nhất tác động đến cách tổ chức, đồng thời tìm cách tạo thế chủ động thay vì chỉ chờ đợi sai lầm từ đối thủ. Khả năng kiểm soát nhịp độ và xử lý những thời điểm chịu sức ép sẽ là yếu tố đáng theo dõi.

Dila có lợi thế tinh thần và đối đầu

Dila giành chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chỉ phản ánh một kết quả nên chưa đủ cơ sở để khẳng định đội bóng đang sở hữu chuỗi phong độ ổn định.

Lợi thế của Dila còn đến từ lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Sau một lần gặp nhau, Dila có một chiến thắng, trong khi Virtus chưa thắng và hai đội chưa hòa. Xu hướng này không quyết định trận đấu mới, nhưng có thể giúp Dila bước vào cuộc so tài với sự tự tin nhất định.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Do dữ liệu không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt, chưa thể xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Vì vậy, trọng tâm phân tích nằm ở cách mỗi bên chuyển hóa lợi thế tinh thần thành thế trận trên sân.

Virtus nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong tổ chức, đặc biệt ở giai đoạn đầu trận, trước khi tìm kiếm cơ hội tấn công rõ ràng hơn. Một thế trận kiên nhẫn có thể giúp đội chủ nhà tránh bị cuốn vào nhịp chơi bất lợi.

Trong khi đó, Dila có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu để gây sức ép lên Virtus. Dù vậy, việc thi đấu trên sân của đối thủ vẫn đòi hỏi Dila duy trì tính kỷ luật, bởi lợi thế tinh thần không đồng nghĩa với việc trận đấu sẽ diễn ra theo một kịch bản dễ dàng.

Nhận định trận đấu

Virtus có lợi thế sân San Marino Stadium, nhưng Dila đang nắm ưu thế về kết quả gần nhất cũng như lịch sử đối đầu được ghi nhận. Tương quan này khiến trận đấu có thể trở thành cuộc so tài giữa nỗ lực phục hồi của Virtus và khả năng duy trì đà tự tin của Dila.

Nhìn chung, Dila bước vào trận đấu với nền tảng thuận lợi hơn, nhưng Virtus vẫn có cơ hội thay đổi thế trận nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng hiệu quả các thời điểm tạo sức ép. Kết quả sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng hai đội xử lý áp lực trong một trận đấu mà dữ liệu hiện có chưa cho thấy bên nào vượt trội hoàn toàn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Virtus · 0 thắng 0 hòa Dila · 1 thắng Dila 3 - 1 Virtus DIL

Virtus 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Dila 5 trận gần nhất T H B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới