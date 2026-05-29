Vitinha: Hành trình từ kẻ bị nghi ngờ đến biểu tượng thống trị tuyến giữa PSG Từng bị Lionel Messi chê bai và đứng bên lề kỷ nguyên siêu sao, Vitinha đã lột xác dưới thời Luis Enrique để trở thành hạt nhân quan trọng nhất trong lịch sử mới của PSG.

Vitinha không còn là cái tên đứng sau bóng lưng của những người khổng lồ tại Parc des Princes. Từ một tiền vệ bị hoài nghi năng lực trong phòng thay đồ đầy rẫy siêu sao, ngôi sao người Bồ Đào Nha hiện là nhịp đập, là bộ não và là biểu tượng cho sự lột xác của Paris Saint-Germain (PSG) dưới triều đại Luis Enrique. Sự trỗi dậy của anh không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là minh chứng cho một kỷ nguyên hậu Bling-Bling đầy tính hệ thống.

Từ người bị nghi ngờ thành biểu tượng PSG.

Áp lực từ những cái tôi quá lớn tại thủ đô nước Pháp

Gia nhập PSG vào mùa hè 2022 từ Porto sau một quãng thời gian không mấy ấn tượng tại Wolverhampton, Vitinha bỗng chốc thấy mình đứng chung hàng ngũ với Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar và Sergio Ramos. Đó là một tập thể gợi nhớ đến Galacticos của Real Madrid, nơi những cái tôi quá lớn thường làm ngột ngạt các tài năng mới nổi.

Thực tế, khởi đầu của tiền vệ người Bồ Đào Nha không hề bằng phẳng. Tờ L'Équipe từng tiết lộ một bí mật gây sốc: Lionel Messi đã công khai chê bai năng lực của Vitinha sau một pha va chạm trên sân tập. Không chỉ Messi, các nguồn tin nội bộ còn cho rằng mối quan hệ giữa anh và Neymar cũng vô cùng lạnh nhạt. Trong một môi trường mà các cựu binh nắm giữ quyền lực tuyệt đối, Vitinha gần như trở thành kẻ lạc lõng trong chính đội bóng của mình.

Sơ đồ chiều sâu đội hình Paris Saint-Germain năm 2022. Ảnh: Opta.

Cuộc thanh trừng Bling-Bling và tầm nhìn của Luis Campos

Sự thay đổi bắt đầu khi Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng vào năm 2022 và yêu cầu thay thế Giám đốc Thể thao Leonardo bằng Luis Campos. Nhiệm vụ của Campos rất rõ ràng: chấm dứt kỷ nguyên mua sắm hoang phí và ưu tiên những cầu thủ có tính hệ thống cao. Vitinha chính là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Campos, một viên gạch để xây dựng triết lý mới.

Dù ban đầu nhận phải sự phản kháng ngầm từ các ngôi sao cũ, nhưng việc Messi và Neymar rời đi vào mùa hè 2023 đã mở ra một khoảng trống quyền lực. Đây chính là thời điểm để những cầu thủ như Vitinha, Carlos Soler hay Fabian Ruiz chứng minh giá trị của mình trong một tập thể đề cao sức mạnh tập thể thay vì các giải pháp cá nhân tự phát.

Thống kê số lần tham gia vào chuỗi tấn công. Ảnh: Opta.

Luis Enrique và sự khai phóng hạt nhân Vitinha

Bước ngoặt thực sự đến khi Luis Enrique tiếp quản ghế nóng. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không cần những siêu sao lười áp sát; ông cần những tiền vệ thông minh, bền bỉ và có khả năng kiểm soát bóng tuyệt đối. Vitinha hội tụ đầy đủ những tố chất này.

Từ một cầu thủ đóng vai phụ để thu hồi bóng cho Marco Verratti, Vitinha đã được Luis Enrique nâng tầm thành một nhạc trưởng toàn diện. Enrique từng khẳng định sau một trận đấu tại Champions League rằng Vitinha là cầu thủ hoàn hảo cho triết lý của ông nhờ khả năng thích nghi chiến thuật và nền tảng kỹ thuật thượng thừa. Anh có thể đá dạt cánh, đá số 6 hoặc số 8 tùy theo yêu cầu của từng thời điểm trong trận đấu.

Bản đồ tỷ lệ vị trí thi đấu của Vitinha. Ảnh: Opta.

Chỉ số tham gia chuỗi tấn công của các tiền vệ. Ảnh: Opta.

Quái vật điều tiết phá vỡ kỷ lục của huyền thoại Xavi

Thống kê cho thấy Vitinha đang sở hữu những chỉ số ở đẳng cấp thế giới. Anh dẫn đầu nhóm tiền vệ tại Champions League với trung bình 25,8 lần kéo bóng và 11,6 lần đi bóng tịnh tiến mỗi trận. Điều kinh ngạc hơn cả là Vitinha đã chính thức phá vỡ kỷ lục về số đường chuyền thành công trong một mùa giải Champions League với 1.448 lần, vượt qua cột mốc 1.299 đường chuyền mà huyền thoại Xavi từng thiết lập vào mùa giải 2012-13.

Bên cạnh đó, chỉ số kiến tạo cấp hai (đường chuyền dẫn đến cơ hội cho người kiến tạo) của anh đạt mức 2,2 lần mỗi trận, cao nhất giải đấu. Điều này chứng tỏ Vitinha chính là người thực hiện những đường chuyền mang tính chìa khóa để mở toang hàng phòng ngự đối phương, đặt các cầu thủ chạy cánh vào tư thế thuận lợi nhất.

Bản đồ những cơ hội thứ cấp do Vitinha tạo ra. Ảnh: Opta.

Sơ đồ các pha kéo bóng tịnh tiến của Vitinha. Ảnh: Opta.

Giới hạn của sự hoàn hảo và vị thế Quả bóng Vàng

Dù xuất sắc khi có bóng, Vitinha vẫn còn những hạn chế về mặt thể chất. Khả năng tranh chấp tay đôi và thu hồi bóng trực tiếp của anh chỉ đạt mức trung bình, với tỷ lệ tắc bóng thành công khoảng 44,6% tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, trong hệ thống kiểm soát bóng của Luis Enrique, những đóng góp khi có bóng của anh quan trọng hơn nhiều so với các thông số phòng ngự thuần túy.

Sự tin tưởng tuyệt đối của ban huấn luyện thể hiện qua việc Vitinha đã cày ải tới 82% tổng số phút thi đấu của CLB mùa này. Với chức vô địch Champions League năm 2025 và vị trí thứ ba trong cuộc đua Quả bóng Vàng, Vitinha đã chứng minh rằng thời đại của những ngôi sao làm nền đã qua, và giờ là lúc những bộ não chiến thuật như anh làm chủ sân khấu.

Tiền vệ PSG vẫn gặp khó ở các pha đấu tay đôi.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha chinh phục mọi hoài nghi.

Nhìn vào Vitinha của hiện tại, người ta thấy một PSG mới mẻ: ít hào nhoáng hơn nhưng bền bỉ và hiệu quả hơn. Anh chính là biểu tượng cho sự chuyển mình từ một câu lạc bộ của những cá nhân sang một đội bóng của triết lý và hệ thống.