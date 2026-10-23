Vitória SC 5-0 Maritimo: Vitória SC giành chiến thắng Vitória SC có thành tích đối đầu vượt trội trước Maritimo, thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gần nhất. Maritimo chưa thắng. Trận đấu bắt đầu 02:45 ngày 24/10/2026.

Vitória SC 5 - 0 Maritimo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vitória SC tiếp đón Maritimo.

12' Thẻ vàng Phút 12': Gustavo Silva (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Maritimo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Gonçalo Nogueira (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

22' Thẻ vàng Phút 22': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Maritimo, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 2.

36' Thẻ vàng Phút 36': Raphael Guzzo (Maritimo) nhận thẻ vàng (Dissent).

36' Thẻ vàng Phút 36': Tomas Tavares (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 68% - 32% Maritimo, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

38' BÀN THẮNG! Vitória SC (1-0) Phút 38': Arnel Jakupović (Vitória SC) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Maritimo): Simo Bouzaidi vào sân thay Tomas Tavares.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Vitória SC (2-0) Phút 48': Paulo Henrique (Maritimo) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 0.

51' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 62% - 38% Maritimo, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 1.

60' BÀN THẮNG! Vitória SC (3-0) Phút 60': Oumar Camara (Vitória SC) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

62' Thẻ vàng Phút 62': Rodri Andrade (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thẻ vàng Phút 63': Fábio Samuel Amorim Silva (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 57% - 43% Maritimo, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Vitória SC): Victor Andersson vào sân thay Gustavo Silva.

66' Thay người Phút 66' (Vitória SC): Lohann Doucet vào sân thay Gonçalo Nogueira.

69' Thay người Phút 69' (Maritimo): Ibrahim Akitunde Alani vào sân thay Raphael Guzzo.

69' Thay người Phút 69' (Maritimo): Nilton Varela vào sân thay Maxime Dominguez.

76' BÀN THẮNG! Vitória SC (4-0) Phút 76': Arnel Jakupović (Vitória SC) lập công (kiến tạo: Fábio Samuel Amorim Silva). Tỷ số: 4 - 0.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Vitória SC 54% - 46% Maritimo, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 2 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Vitória SC): Alan de Souza Guimarães vào sân thay Fábio Samuel Amorim Silva.

78' Thay người Phút 78' (Vitória SC): Yeimar Mosquera vào sân thay Ahmed Sidibé.

78' Thay người Phút 78' (Vitória SC): Alioune Ndoye vào sân thay Arnel Jakupović.

80' Thay người Phút 80' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Martín Tejón.

86' Thay người Phút 86' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Adrián Butzke.

90' BÀN THẮNG! Vitória SC (5-0) Phút 90': Yeimar Mosquera (Vitória SC) lập công (kiến tạo: Alan de Souza Guimarães). Tỷ số: 5 - 0.

90' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Vitória SC 57% - 43% Maritimo, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 6 - 5; việt vị 1 - 6, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 2 - 3.

KT Kết thúc: Vitória SC 5-0 Maritimo Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0.

Cập nhật lúc 04:41 24/10/2026

Đội hình chính thức Vitória SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido Maritimo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. van der Gaag 98 Lucas Furtado 23 T. Strata 21 T. Borevković 5 A. Sidibé 13 João Mendes 16 Beni 8 Gonçalo Nogueira 11 Gustavo 20 Samu 7 O. Camara 9 A. Jakupovic 30 Fran Vieites 2 Igor Julião 44 Romain Correia 22 G. Szalai 23 Paulo Henrique 6 Rodrigo Andrade 14 Raphael Guzzo 15 Tomás Tavares 8 M. Dominguez 10 Martín Tejón 17 Adrián Butzke Dự bị Vitória SC 10 Alan 48 O. Zych 4 Óscar Rivas 29 V. Ouotro 24 A. Ndoye 15 Y. Mosquera 19 V. Andersson 44 L. Doucet 2 Miguel Maga Maritimo 21 I. Alani 1 Gonçalo Tabuaço 27 S. Bamba 12 Bassouamina 11 M. Diouri 4 Rafael Fernandes 35 B. Limbombe 5 Nilton Varela 3 N. Ogbeta Cập nhật đội hình lúc 02:17 24/10/2026

Vitória SC Thống kê Maritimo 57% Kiểm soát bóng 43% 16 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 2 6 Phạt góc 5 15 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 6 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật A. Jakupovic Vitória SC 2 bàn O. Camara Vitória SC 1 bàn Y. Mosquera Vitória SC 1 bàn Samu Vitória SC 1 kiến tạo · điểm 7.7 Alan Vitória SC 1 kiến tạo · điểm 6.9 A. Sidibé Vitória SC Điểm 7.58

Vitória SC có thành tích đối đầu vượt trội trước Maritimo. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa để Maritimo giành chiến thắng nào. Đó là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Vitória SC trước trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 24/10/2026 tại sân Estádio D. Afonso Henriques.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Chuỗi 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa hai đội: Vitória SC thắng 4, hòa 1, còn Maritimo thua cả 4 trận không hòa. Tỷ lệ này cho thấy Vitória SC thường tìm ra cách vượt qua đối thủ mỗi khi hai bên gặp nhau.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một chiều của câu chuyện. Hiện tại, hai đội đang ở những vị trí khá gần nhau trên bảng xếp hạng và đều chưa có được sự ổn định.

Phong độ gần đây: cả hai chưa thật sự thuyết phục

Vitória SC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Kết quả mới nhất của họ là một chiến thắng, song trước đó là một thất bại, rồi lại có thêm một trận thắng. Chuỗi kết quả lên xuống này phản ánh một đội bóng chưa tìm được nhịp độ ổn định.

Về phần Maritimo, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 trận gần nhất. Dù trận gần đây nhất là một chiến thắng, hai trận thua nằm ở cuối chuỗi cho thấy họ vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì kết quả tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Maritimo hiện xếp hạng 11 với 8 điểm. Vitória SC đứng thứ 15 với 5 điểm, kém đối thủ 3 điểm và 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này không quá lớn. Một kết quả tích cực trong trận đấu này có thể giúp Vitória SC rút ngắn chênh lệch, trong khi Maritimo muốn củng cố vị trí cao hơn của mình.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt tâm lý, Vitória SC có lợi thế khi từng thắng đối thủ này gần như liên tục. Đội bóng này sẽ muốn tiếp tục khai thác ưu thế ấy để cải thiện vị trí đang ở nửa dưới bảng.

Ngược lại, Maritimo có thứ hạng và điểm số nhỉnh hơn nhưng lại mang theo gánh nặng của chuỗi trận không thắng được Vitória SC. Nếu muốn phá vỡ thế bất lợi trong lịch sử gặp gỡ, họ cần thể hiện sự chắc chắn hơn so với những gì đã làm được ở các trận gần đây.

Nhận định

Xét tổng thể, thế đối đầu là yếu tố nghiêng về Vitória SC, còn thứ hạng cao hơn là điểm cộng của Maritimo. Phong độ của cả hai đều chưa ổn định nên trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn những gì thành tích đối đầu thể hiện. Dù vậy, những lần gặp nhau gần đây vẫn mang lại cho Vitória SC nhiều lý do để tự tin khi bước vào trận này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vitória SC · 4 thắng 1 hòa Maritimo · 0 thắng Maritimo 1 - 2 Vitória SC VS Vitória SC 1 - 0 Maritimo VS Maritimo 0 - 1 Vitória SC VS Vitória SC 2 - 1 Maritimo VS Maritimo 0 - 0 Vitória SC Hòa

Vitória SC 5 trận gần nhất T B T H B 8 Trận 1-2-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 10 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất T B H B B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 8 8 0 0 +16 24 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T … 10 Estrela 8 2 4 2 -1 10 B B H T H 11 Maritimo 8 2 2 4 -5 8 B H B B B 12 Moreirense 8 2 2 4 -7 8 B H T B B … 14 Rio Ave 8 2 1 5 -9 7 T B H B B 15 Vitória SC 8 1 2 5 -5 5 B H B H B 16 Nacional 8 1 1 6 -9 4 B B B B B …