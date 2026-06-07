vivo G5i và G5z: Pin 7200mAh cùng chuẩn kháng nước IP69 có thực sự ấn tượng? Bộ đôi smartphone mới từ vivo gây chú ý với viên pin dung lượng lớn, cấu hình ổn định nhờ chip Snapdragon 4 Gen 2 và thiết kế đạt chuẩn độ bền quân đội.

vivo vừa gây bất ngờ cho thị trường di động khi âm thầm ra mắt bộ đôi smartphone vivo G5i và G5z. Điểm đặc biệt của hai thiết bị này không chỉ nằm ở việc sở hữu thông số kỹ thuật tương đồng mà còn tập trung mạnh mẽ vào thời lượng pin và độ bền bỉ trong các môi trường khắc nghiệt.

vivo G5i ra mắt với cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ

Sức mạnh từ chip Snapdragon 4 Gen 2 và chuẩn bộ nhớ cao cấp

Về hiệu năng, vivo G5i và G5z được trang bị vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2. Đây là con chip được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, sở hữu 8 nhân với xung nhịp tối đa 2.2GHz, đi kèm nhân đồ họa GPU Adreno 613. Cấu hình này đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày và chơi game ở mức thiết lập trung bình.

Đáng chú ý, dù nằm ở phân khúc tầm trung, vivo đã mạnh tay trang bị RAM LPDDR5 kênh đôi và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1 cho hai thiết bị này. Đây là một điểm cộng lớn giúp tốc độ đọc ghi dữ liệu và khả năng đa nhiệm vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cùng tầm giá vốn thường chỉ sử dụng chuẩn UFS 2.2 cũ hơn.

Bộ đôi điện thoại tầm trung mới ra mắt của vivo có thiết kế và thông số kỹ thuật giống hệt nhau

Viên pin 7200mAh: Giải pháp cho người dùng cường độ cao

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên bộ đôi này chính là viên pin dung lượng lên tới 7,200 mAh. vivo sử dụng thiết kế pin đơn cell (single-cell) với dung lượng định mức thực tế đạt 7060 mAh. Với mức dung lượng này, thiết bị hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lên đến 2 ngày dài cho các tác vụ hỗn hợp.

Để nạp đầy viên pin "khủng", hãng trang bị công nghệ sạc nhanh 44W. Bên cạnh đó, tính năng sạc ngược OTG cũng được tích hợp, cho phép biến điện thoại thành một viên pin dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp.

vivo G5i và G5z có pin 7200 mAh đủ dùng trong 2 ngày dài

Thông số kỹ thuật chi tiết của vivo G5i và G5z

Thành phần Thông số chi tiết Màn hình 6.75 inch LCD, 120Hz, 720 x 1570 pixel Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 (4nm) Bộ nhớ RAM LPDDR5, ROM UFS 3.1 Camera sau 50MP (f/1.8), Zoom kỹ thuật số 10x Camera trước 8MP (f/2.05) Pin & Sạc 7,200 mAh, sạc nhanh 44W Độ bền IP68 + IP69, Chống sốc 5 sao

Tiêu chuẩn độ bền vượt mong đợi

Không chỉ mạnh về pin, vivo G5i và G5z còn được thiết kế để chịu đựng các điều kiện khắc nghiệt. Cả hai đều đạt chứng nhận chống rơi và chống sốc 5 sao. Đặc biệt hơn, máy hỗ trợ đồng thời chuẩn IP68 và IP69. Trong khi IP68 cho phép ngâm nước ở độ sâu nhất định, thì IP69 giúp thiết bị chống lại các tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao, vốn là tiêu chuẩn thường thấy trên các dòng điện thoại siêu bền chuyên dụng.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình LCD 6.75 inch với tần số quét 120Hz mượt mà. Tuy độ phân giải chỉ dừng lại ở mức HD+ (720 x 1570 pixel), nhưng với tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz và độ bão hòa màu NTSC 83%, trải nghiệm thị giác vẫn được đảm bảo ổn định trong phân khúc giá.

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Bộ đôi vivo G5i và vivo G5z được phân phối với tùy chọn màu duy nhất là Đen Obsidian. Mức giá niêm yết tại thị trường quốc tế như sau:

Phiên bản 6GB RAM + 128GB ROM: 2,199 CNY (khoảng 8.52 triệu đồng).

Phiên bản 8GB RAM + 256GB ROM: 2,899 CNY (khoảng 11.23 triệu đồng).

Với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn, chuẩn bộ nhớ tốc độ cao và độ bền đạt mức IP69, đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người dùng cần một thiết bị bền bỉ, hoạt động liên tục mà không quá chú trọng vào độ phân giải màn hình siêu cao.