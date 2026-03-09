vivo iQOO Z11 sở hữu pin 9.020 mAh và màn hình 165Hz vivo chính thức xác nhận iQOO Z11 sẽ trang bị viên pin 9.020 mAh lớn nhất lịch sử hãng cùng màn hình 165Hz, hướng tới phân khúc cận cao cấp với mức giá từ 8 triệu đồng.

Tại sự kiện kỷ niệm 7 năm thành lập thương hiệu, ông Xing Cheng - Quản lý sản phẩm của vivo - đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về iQOO Z11. Đây là mẫu điện thoại cận cao cấp tập trung tối đa vào trải nghiệm hiệu năng và thời lượng sử dụng dài hạn, dự kiến sẽ ra mắt ngay trong tháng này.

Kỷ lục về dung lượng pin và công nghệ sạc nhanh

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên iQOO Z11 chính là viên pin dung lượng lên tới 9.020 mAh. Đây là mức dung lượng pin lớn nhất từ trước đến nay đối với một mẫu smartphone do vivo sản xuất. Để hỗ trợ cho viên pin "khủng" này, các dữ liệu từ nền tảng chứng nhận 3C tại Trung Quốc (với số model V2551A và V2547A) tiết lộ thiết bị sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 90W.

Điện thoại tầm trung sắp tới của vivo sẽ là đối thủ đáng gờm ở phân khúc cận cao cấp

Việc trang bị viên pin vượt ngưỡng 9.000 mAh cho thấy chiến lược của vivo trong việc giải quyết triệt để nhu cầu về thời lượng sử dụng của người dùng, đặc biệt là nhóm đối tượng game thủ hoặc những người thường xuyên di chuyển.

Màn hình 165Hz và thông số kỹ thuật dự kiến

Bên cạnh thời lượng pin, iQOO Z11 còn gây chú ý với màn hình hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị sẽ sử dụng tấm nền LTPS với độ phân giải 1.5K, hứa hẹn mang lại độ chi tiết cao và khả năng vuốt chạm mượt mà vượt trội so với tiêu chuẩn 120Hz phổ biến hiện nay.

iQOO Z11 có thể sớm ra mắt trong thời gian tới

Về cấu hình phần cứng, iQOO Z11 dự kiến tích hợp một vi xử lý tầm trung thế hệ mới. Mặc dù tên model chip cụ thể chưa được xác nhận, nhưng giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là một bản nâng cấp đáng kể so với con chip Snapdragon 7s Gen 3 từng xuất hiện trên thế hệ iQOO Z10 tiền nhiệm.

Phân khúc giá và đối thủ cạnh tranh

Quản lý sản phẩm Xing Cheng cho biết iQOO Z11 sẽ nằm trong khoảng giá từ 2.000 đến 3.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8 - 11 triệu đồng). Trong tầm giá này, iQOO Z11 sẽ đối đầu trực tiếp với realme P4 Power - thiết bị vừa ra mắt với viên pin 10.001 mAh.

Thông số Chi tiết dự kiến (iQOO Z11) Dung lượng pin 9.020 mAh Sạc nhanh 90W Màn hình LTPS 1.5K, 165Hz Giá dự kiến 2.000 – 3.000 nhân dân tệ Chứng nhận quốc tế SIRIM (Malaysia), IMEI

Hiện tại, iQOO Z11 đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận SIRIM của Malaysia với mã hiệu I2512 và cơ sở dữ liệu IMEI toàn cầu. Những dấu hiệu này cho thấy vivo đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế trong thời gian ngắn sắp tới.