Vivo Pad 5c ra mắt: Chip Snapdragon 8s Gen 3 và pin 10.000mAh trong phân khúc tầm trung Vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng Pad 5c với cấu hình mạnh mẽ nhờ chip Snapdragon 8s Gen 3 và màn hình 144Hz, hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội trong tầm giá.

Tiếp nối thành công của dòng Pad 5, Vivo đã chính thức giới thiệu phiên bản Vivo Pad 5c tại thị trường Trung Quốc. Đây là một mẫu máy tính bảng định vị ở phân khúc tầm trung nhưng lại sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, đặc biệt là về hiệu năng xử lý và khả năng hiển thị.

The Vivo Pad 5c.

Hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 8s Gen 3

Điểm nhấn lớn nhất trên Vivo Pad 5c chính là sự góp mặt của vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3. Đây là chipset được xây dựng trên tiến trình 4nm hiện đại, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu thụ điện năng. Theo các thử nghiệm nội bộ, thiết bị đạt điểm số trung bình khoảng 1,4 triệu điểm trên công cụ đánh giá AnTuTu v10, một con số cực kỳ ấn tượng đối với một thiết bị tầm trung.

Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, đặc biệt là khi chơi game nặng, Vivo đã trang bị cho máy hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có diện tích lên tới 32.200mm². Điều này giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả, tránh tình trạng giảm xung nhịp do quá nhiệt.

Trải nghiệm thị giác và âm thanh sống động

Vivo Pad 5c sở hữu màn hình lớn 12,1 inch với độ phân giải mà hãng gọi là "2.8K". Điểm đáng chú ý là tần số quét lên tới 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động trong trò chơi trở nên mượt mà hơn đáng kể. Màn hình này cũng đạt độ sáng tối đa 900 nits, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Về phần nghe, máy được trang bị hệ thống 4 loa (quad-speaker), hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh nổi sống động khi xem phim hoặc nghe nhạc. Thiết bị cũng tương thích với các phụ kiện chuyên dụng như bút cảm ứng Vivo Pencil 3 và bàn phím Vivo Smart Touch Keyboard 5, giúp mở rộng khả năng làm việc và sáng tạo.

The Vivo Pad 5c.

Thiết kế mỏng nhẹ và thời lượng pin bền bỉ

Dù sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 10.000mAh, Vivo Pad 5c vẫn giữ được vóc dáng khá thanh mảnh với độ mỏng chỉ 6,62 mm và trọng lượng 584 gram. Máy hỗ trợ sạc nhanh 44W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng cho viên pin lớn.

Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị có camera sau 8MP và camera trước 5MP, đủ dùng cho các nhu cầu cơ bản như quét tài liệu hoặc gọi video. Máy chạy trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android, tối ưu hóa cho trải nghiệm máy tính bảng.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thành phần Thông số kỹ thuật Màn hình 12,1 inch, 2.8K, 144Hz, 900 nits Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) Pin & Sạc 10.000mAh, sạc nhanh 44W Camera Sau 8MP / Trước 5MP Kết nối WiFi 6, Bluetooth 5.4 Độ dày/Trọng lượng 6,62 mm / 584 gram

Giá bán và các tùy chọn phiên bản

Vivo Pad 5c cung cấp ba tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, xám và xanh lá. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản 8GB RAM / 128GB bộ nhớ trong: 2.699 CNY (khoảng 397 USD).

Phiên bản 8GB RAM / 256GB bộ nhớ trong: 2.999 CNY (khoảng 441 USD).

Phiên bản 12GB RAM / 256GB bộ nhớ trong: 3.499 CNY (khoảng 514 USD).

The iQoo Pad 5c.

Đáng chú ý, iQOO cũng giới thiệu mẫu iQOO Pad 5c với thông số kỹ thuật và mức giá tương đương, nhưng chỉ có hai tùy chọn màu sắc là xám và bạc. Việc ra mắt song song hai thương hiệu giúp người dùng có thêm lựa chọn về thẩm mỹ trong khi vẫn đảm bảo được sức mạnh phần cứng từ Snapdragon 8 series.