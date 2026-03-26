vivo ra mắt bộ đôi Y11 5G và Y21 5G: Pin khủng 6.500 mAh, màn hình 120Hz, giá từ 4,21 triệu đồng vivo vừa âm thầm trình làng Y11 5G và Y21 5G với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh cùng chip Dimensity 6300, nhắm tới phân khúc smartphone 5G giá rẻ.

vivo vừa chính thức giới thiệu hai mẫu smartphone phân khúc phổ thông mới là vivo Y11 5G và vivo Y21 5G. Dù sở hữu mức giá cạnh tranh, bộ đôi này vẫn được trang bị những thông số ấn tượng như kết nối 5G, màn hình tần số quét cao và viên pin dung lượng lớn vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

vivo Y11 5G và Y21 5G ra mắt

Thông số kỹ thuật và hiệu năng xử lý

Về cấu hình phần cứng, cả vivo Y11 5G và Y21 5G đều được cung cấp sức mạnh từ con chip MediaTek Dimensity 6300. Đây là vi xử lý tối ưu cho các dòng máy giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ hàng ngày và hỗ trợ mạng 5G tốc độ cao.

Đặc biệt, điểm nhấn lớn nhất của bộ đôi này chính là viên pin dung lượng 6.500 mAh. Với mức dung lượng này, người dùng có thể thoải mái sử dụng thiết bị trong hơn một ngày dài mà không cần lo lắng về vấn đề năng lượng.

Hai điện thoại mới của vivo có pin 6500 mAh ấn tượng

Ở mặt trước, hai máy sở hữu màn hình LCD kích thước 6,74 inch, độ phân giải 1600 x 720 pixel. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+, nhưng vivo đã bù đắp bằng tần số quét 120Hz mượt mà và độ sáng tối đa lên tới 1.200 nits, giúp hiển thị tốt ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Sự khác biệt giữa vivo Y11 5G và vivo Y21 5G

Mặc dù chia sẻ chung thiết kế và chip xử lý, hai thiết bị vẫn có những điểm khác biệt rõ rệt về khả năng nhiếp ảnh và công nghệ sạc để phân cấp người dùng. Cụ thể:

vivo Y21 5G sở hữu cảm biến chính 50MP sắc nét, trong khi vivo Y11 5G chỉ sử dụng cảm biến 13MP. Cả hai đều có thêm camera phụ 0,08MP và camera selfie 5MP. Công nghệ sạc: Y21 5G hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W, cao hơn đáng kể so với mức 15W trên Y11 5G.

Về phần mềm, bộ đôi này chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện người dùng OriginOS 6. Máy có độ mỏng 8,39mm, nặng 209g và tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn ở cạnh bên.

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Tại thị trường quốc tế, vivo niêm yết mức giá cụ thể cho từng phiên bản cấu hình như sau:

Dòng máy Phiên bản cấu hình Giá bán dự kiến (VND) vivo Y11 5G 4GB/64GB ~4,21 triệu đồng vivo Y11 5G 4GB/128GB ~4,77 triệu đồng vivo Y21 5G 4GB/128GB ~5,34 triệu đồng vivo Y21 5G 6GB/128GB ~5,89 triệu đồng vivo Y21 5G 8GB/128GB ~6,46 triệu đồng

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 4,21 triệu đồng, vivo Y11 5G và Y21 5G hứa hẹn sẽ là những đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone phổ thông, cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp khác như Samsung Galaxy A37 5G vốn cũng đang có mức giá hấp dẫn trên thị trường.