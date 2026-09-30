vivo ra mắt tablet iQOO Pad Ultra với vi xử lý 2nm và màn hình OLED 165Hz cực đỉnh Mẫu máy tính bảng chơi game iQOO Pad Ultra sở hữu cấu hình mạnh mẽ, tản nhiệt quạt chủ động cùng viên pin cực dương silicon dung lượng lớn tới 9020 mAh.

vivo vừa chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng chuyên chơi game iQOO Pad Ultra tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước tiến lớn trong phân khúc tablet hiệu năng cao. Thiết bị được định hướng phát triển tối ưu cho trải nghiệm trò chơi đa nền tảng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế gọn nhẹ và sức mạnh phần cứng vượt trội.

iQOO Pad Ultra ra mắt với cấu hình ấn tượng

Thiết kế kim loại siêu mỏng kết hợp màn hình OLED 165Hz

Về ngoại hình, iQOO Pad Ultra sử dụng khung kim loại nguyên khối với độ mỏng ấn tượng chỉ 5.74mm cùng trọng lượng 298 gram, tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm chơi game trong thời gian dài. Phía sau thân máy tích hợp cụm camera 13 megapixel và hệ thống đèn LED RGB có thể tùy chỉnh với 6 hiệu ứng ánh sáng khác nhau.

Mặt trước của máy được trang bị màn hình OLED kích thước 8.8 inch có độ phân giải 2,304 x 1,440 pixel theo tỷ lệ 16:10. Màn hình hỗ trợ tần số quét lên tới 165Hz, mang đến độ mượt mà cao trong từng khung hình. Đáng chú ý, tốc độ lấy mẫu cảm ứng thông thường ở mức 120Hz sẽ tự động đẩy lên mức 500Hz khi khởi chạy trò chơi nhằm tối ưu hóa độ phản hồi thao tác.

Điện thoại sở hữu màn hình chất lượng cao

Hiệu năng phần cứng đột phá và hệ thống tản nhiệt chủ động

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được chế tạo trên tiến trình 2nm tiên tiến. Thiết bị mang đến cấu hình tối đa lên tới 16GB RAM chuẩn LPDDR5X và dung lượng lưu trữ 1TB chuẩn UFS 4.1, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh.

Thông số kỹ thuật chính của máy tính bảng

Để kiểm soát nhiệt lượng từ con chip cao cấp, nhà sản xuất đã trang bị giải pháp tản nhiệt chủ động bao gồm một quạt tản nhiệt cơ học kích thước 30 x 30 x 3.5mm, kết hợp buồng hơi kép và khối đồng chuyên dụng áp sát CPU. Ngoài ra, máy còn tích hợp chip xử lý phụ Q4 do hãng tự phát triển để đảm nhiệm tính năng dò tia quang học và nội suy khung hình, giúp giảm áp lực đáng kể cho bộ xử lý chính.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên iQOO Pad Ultra Màn hình OLED 8.8 inch, 2,304 x 1,440 pixel, tần số quét 165Hz Bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (tiến trình 2nm) Chip đồng xử lý Chip đồ họa phụ Q4 chuyên biệt Bộ nhớ & Lưu trữ 12GB / 16GB RAM LPDDR5X, 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 Hệ thống tản nhiệt Quạt tản nhiệt chủ động, buồng hơi kép và khối đồng Dung lượng pin & Sạc 9020 mAh (cực dương silicon), sạc nhanh 66W Trọng lượng & Độ mỏng 298 gram, mỏng 5.74mm

Trải nghiệm chơi game đa nền tảng và hỗ trợ công việc

iQOO Pad Ultra sở hữu động cơ tuyến tính trục X kép mang lại phản hồi xúc giác chi tiết cùng con quay hồi chuyển tần số 500Hz hỗ trợ chuẩn xác cho các tựa game ngắm bắn. Thiết bị chạy giao diện OriginOS 7 HD, tích hợp khu vực Game Space quản lý tổng thể game di động, game PC và đám mây.

iQOO Pad Ultra cho trải nghiệm chơi game tuyệt vời

Đáng chú ý, thiết bị được cài sẵn trình giả lập game PC, tương thích hoàn toàn với dịch vụ chơi game đám mây Tencent START và hỗ trợ gắn thêm phụ kiện tay cầm kẹp viền. Đối với tác vụ đa nhiệm công việc, tính năng Atomic Workbench cho phép hiển thị song song tới 5 ứng dụng mà không gây xung đột giao diện, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu mượt mà với điện thoại vivo tương thích.

Tablet mới của vivo là lựa chọn tuyệt vời cho game thủ

Thời lượng pin bền bỉ và mức giá phân phối

Cung cấp năng lượng liên tục cho máy tính bảng là thỏi pin công nghệ cực dương silicon dung lượng 9020 mAh, hỗ trợ chuẩn sạc nhanh có dây 66W qua cổng kết nối USB-C. Sản phẩm mang đến hai lựa chọn màu sắc cơ bản là Đen và Bạc.

Tại thị trường Trung Quốc, iQOO Pad Ultra có mức giá khởi điểm 6,499 nhân dân tệ (khoảng 25.2 triệu đồng) cho phiên bản 12GB RAM và 256GB ROM. Phiên bản 16GB/256GB có giá 7,199 nhân dân tệ (khoảng 27.9 triệu đồng), bản 16GB/512GB có giá 7,999 nhân dân tệ (khoảng 31 triệu đồng) và bản cao nhất 16GB/1TB được định giá 8,999 nhân dân tệ (khoảng 34.88 triệu đồng).