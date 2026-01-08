vivo S2 ấn định lịch ra mắt 6/8: Thiết kế màn hình cong, pin 7.050 mAh và chuẩn kháng nước IP69 vivo sẽ ra mắt smartphone tầm trung vivo S2 vào ngày 6/8 với viên pin 7.050 mAh, màn hình AMOLED 1.5K 120Hz và vi xử lý Dimensity 7360 Turbo mạnh mẽ.

vivo vừa chính thức xác nhận sẽ trình làng mẫu smartphone tầm trung vivo S2 vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 tại Ấn Độ (tức 13 giờ 30 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Sản phẩm thu hút sự chú ý nhờ kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế màn hình cong cao cấp, viên pin dung lượng lớn 7.050 mAh và độ bền chuẩn IP68/IP69.

Hãng đã ấn định thời gian tung ra chiếc vivo S2 vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 8 tại Ấn Độ

Thiết kế bo cong chuẩn flagship và màn hình 1.5K

Hình ảnh từ trang quảng cáo sự kiện cho thấy vivo S2 thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế của các dòng điện thoại cao cấp. Mặt trước thiết bị trang bị màn hình cong tràn viền kết hợp ống kính camera selfie dạng đục lỗ đặt ở vị trí trung tâm.

Ở mặt sau, cụm máy ảnh được sắp xếp theo chiều ngang, đi kèm đèn flash tròn tạo điểm nhấn cân đối. Phần khung máy cấu tạo từ chất liệu nhựa chắc chắn, tích hợp các phím vật lý ở cạnh phải. Các góc cạnh bo cong mềm mại mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái cho người sử dụng.

Máy sở hữu màn hình cong tràn viền đi kèm camera selfie đục lỗ ở chính giữa

Về chất lượng hiển thị, vivo S2 trang bị tấm nền AMOLED kích thước 6.83 inch, đạt độ phân giải 1.5K sắc nét và tần số quét 120Hz giúp các thao tác cuộn vuốt diễn ra mượt mà.

Hiệu năng chip Dimensity 7360 Turbo và pin 7.050 mAh

Về cấu hình phần cứng, các nguồn tin rò rỉ cho thấy thiết bị chạy vi xử lý Dimensity 7360 Turbo, kết hợp bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ nội bộ 128GB. Mẫu điện thoại này sẽ vận hành trên nền tảng giao diện OriginOS 6 mới nhất ngay khi ra mắt.

Máy sở hữu viên pin khủng với dung lượng lên tới 7,050 mAh

Điểm vượt trội đáng chú ý của vivo S2 là viên pin dung lượng 7.050 mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 44W. Ngoài ra, thiết bị đạt hai tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn mức độ cao là IP68 và IP69, gia tăng độ bền trong các môi trường khắc nghiệt.

Thông số camera và dự kiến giá bán

Hệ thống máy ảnh phía sau của vivo S2 gồm cảm biến chính Sony IMX582 độ phân giải 50MP và một cảm biến phụ 2MP. Ở mặt trước, camera selfie sở hữu độ phân giải 32MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung và thực hiện cuộc gọi video.

Giá bán dự kiến của vivo S2 được ước tính khoảng từ 40.000 đến 45.000 Rupee (tương đương khoảng 11 triệu đến 12.3 triệu đồng). Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm cập bến và giá bán của sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của vivo S2