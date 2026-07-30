Vivo S2 chuẩn bị ra mắt: Màn hình cong 120Hz, vi xử lý Dimensity 7360 Turbo và pin 7.050 mAh Vivo sắp hồi sinh dòng S-series tại Ấn Độ với mẫu smartphone Vivo S2 nổi bật nhờ viên pin 7.050 mAh, màn hình pOLED cong 120Hz và chuẩn chống nước IP69.

Vivo chuẩn bị tái khởi động dòng sản phẩm S-series tại thị trường Ấn Độ bằng việc tung ra mẫu smartphone mới mang tên Vivo S2. Những thông tin rò rỉ từ video quảng cáo và hình ảnh trên tay mô hình sản phẩm cho thấy thiết bị sở hữu cấu hình ấn tượng với viên pin dung lượng 7.050 mAh, màn hình pOLED cong và vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo.

Vivo S2 dự kiến sẽ ra mắt trong khoảng một tuần tới.

Thiết kế ngoại hình và chuẩn độ bền IP69

Hình ảnh thực tế từ mô hình thử nghiệm tiết lộ Vivo S2 có thiết kế mặt lưng tông màu trắng ấm. Cụm camera sau đặt dọc ở góc trên bên trái, bao gồm hai thấu kính tròn xếp sát nhau và một cảm biến thứ ba được bao quanh bởi dải đèn chiếu sáng.

Đáng chú ý, thiết bị được trang bị hai chứng nhận kháng bụi và nước cấp độ cao là IP68 và IP69. Điều này giúp máy có khả năng chống chịu tốt trước bụi bẩn, áp lực nước mạnh và việc ngâm nước trong điều kiện nhất định.

Màn hình 120Hz và vi xử lý Dimensity 7360 Turbo

Về khả năng hiển thị, Vivo S2 sử dụng tấm nền pOLED thiết kế cong với độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và thao tác vuốt chạm mượt mà. Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo.

Phiên bản tiêu chuẩn của dòng máy này dự kiến được trang bị dung lượng RAM 8GB đi kèm bộ nhớ trong 128GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu cơ bản cho người dùng.

Dung lượng pin 7.050 mAh và hệ thống camera

Điểm nhấn lớn nhất trên Vivo S2 là viên pin dung lượng lên tới 7.050 mAh, vượt trội so với hầu hết các mẫu smartphone trong cùng phân khúc. Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất 44W.

Về hệ thống máy ảnh, Vivo S2 sở hữu camera chính độ phân giải 50MP kết hợp cùng ống kính phụ 2MP ở mặt sau. Mặt trước máy tích hợp camera selfie độ phân giải 32MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Vivo S2

Đặc tính Thông số chi tiết Màn hình pOLED cong 1.5K, tần số quét 120Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 Turbo Bộ nhớ 8GB RAM / 128GB ROM Dung lượng pin & Sạc 7.050 mAh, Sạc nhanh 44W Camera sau 50MP (chính) + 2MP (phụ) Camera trước 32MP Kháng nước & bụi IP68 / IP69

Mức giá dự kiến và đối thủ cạnh tranh

Phiên bản 8GB/128GB của Vivo S2 được dự đoán có giá bán khởi điểm khoảng 66.999 INR (tương đương khoảng 700 USD) tại Ấn Độ. Với tầm giá này, sản phẩm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị như OnePlus Nord 6 và Nothing Phone (4a) Pro.

Thiết bị dự kiến sẽ chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6 tháng 8.