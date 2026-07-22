vivo S2 hồi sinh sau 7 năm: Chiến lược đối đầu trực diện OPPO Reno 16 Pro Sau 7 năm vắng bóng, vivo chính thức đưa dòng S trở lại với mẫu vivo S2. Thiết bị sở hữu cấu hình cận cao cấp, tập trung vào thiết kế và camera nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc 13 triệu đồng.

Thị trường smartphone cận cao cấp sắp chứng kiến sự trở lại của một dòng sản phẩm từng gây chú ý của vivo. Sau gần 7 năm vắng bóng kể từ thế hệ đầu tiên, thương hiệu này đang chuẩn bị hồi sinh dòng S với phiên bản kế nhiệm mang tên vivo S2. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái lập vị thế của hãng trong phân khúc thiết kế thời trang và nhiếp ảnh di động.

Lịch trình ra mắt và định vị phân khúc của vivo S2

Theo dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Yogesh Brar, mẫu smartphone mới với mã hiệu V2576 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào đầu tháng 8 năm 2026. Các đợt mở bán đầu tiên được dự báo sẽ bắt đầu từ giữa tháng 8 tại thị trường quốc tế. Việc thiết bị xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Bluetooth SIG là minh chứng cho thấy quá trình kiểm định kỹ thuật đã hoàn tất.

Rò rỉ lịch trình ra mắt của tân binh vivo S2 trong tháng 8 tới

vivo S2 được định vị nằm ở phân khúc cận cao cấp, đối đầu trực tiếp với dòng OPPO Reno 16 Pro. Với mức giá dự kiến dưới 50.000 Rupee (tương đương khoảng 13,6 triệu đồng), thiết bị này hướng đến nhóm người dùng ưu tiên ngoại hình mỏng nhẹ và khả năng chụp ảnh selfie chất lượng cao – những đặc tính vốn đã làm nên thương hiệu của dòng V-series quốc tế.

Sự tiến hóa kỹ thuật: Từ vivo S1 đến vivo S2

Để thấy rõ sự lột xác của dòng sản phẩm này, việc nhìn lại thông số của thế hệ tiền nhiệm là cần thiết. vivo S1 ra mắt năm 2019 vốn chỉ dừng lại ở phân khúc tầm trung với cấu hình cơ bản. Trong khi đó, vivo S2 được kỳ vọng sẽ mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng và công nghệ hiển thị.

Thông số vivo S1 (2019) vivo S2 (Dự kiến 2026) Màn hình Super AMOLED 6.38 inch AMOLED chất lượng cao, tần số quét lớn Vi xử lý MediaTek Helio P65 Chipset cận cao cấp (Dòng Dimensity hoặc Snapdragon 7 series) Camera selfie 32MP Cảm biến mới tích hợp thuật toán AI từ V-series Pin & Sạc 4,500mAh, sạc 18W Dung lượng lớn hơn, hỗ trợ sạc nhanh công suất cao

Thế hệ tiền nhiệm vivo S1 ra mắt năm 2019 với thông số cấu hình khá ấn tượng

Bối cảnh cạnh tranh trong phân khúc cận cao cấp

Sự trở lại của dòng S diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone cận cao cấp đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Không chỉ đối đầu với OPPO, vivo S2 còn phải dè chừng các đối thủ khác đang sở hữu thông số kỹ thuật mạnh mẽ trong cùng tầm giá.

Điển hình như Xiaomi 17T, một thiết bị đang thu hút sự chú ý với màn hình AMOLED 1.5K tần số quét 120Hz và vi xử lý Dimensity 8500-Ultra. Việc tích hợp hệ thống ống kính Leica và viên pin silicon-carbon 6500mAh cho thấy các hãng đang không ngừng đẩy giới hạn phần cứng xuống các phân khúc thấp hơn.

Dự kiến, vivo S2 sẽ tận dụng lợi thế về thuật toán xử lý hình ảnh và thiết kế công thái học để tạo sự khác biệt. Nhiều khả năng, máy sẽ thừa hưởng các tính năng phần mềm cao cấp từ dòng X-series đầu bảng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thay vì chỉ chạy đua về thông số phần cứng thuần túy.