vivo S60 lộ diện thông số: Pin 7,000mAh, chip Snapdragon 8-Series và camera tiềm vọng Mẫu điện thoại vivo S60 chuẩn bị ra mắt gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 7,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W cùng hệ thống camera Sony IMX8 thiết kế theo chiều ngang.

Nguồn tin rò rỉ từ Digital Chat Station cho thấy vivo đang tích cực phát triển dòng sản phẩm chiến lược tiếp theo mang tên vivo S60. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong phân khúc cận cao cấp nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin vượt trội, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao của người dùng hiện đại.

Thiết kế màn hình và tổng quan ngoại hình

Dựa trên các báo cáo mới nhất, vivo S60 sẽ sở hữu màn hình kích thước 6.59 inch, độ phân giải 1.5K. Màn hình này được thiết kế với các góc bo tròn lớn và camera selfie dạng lỗ đục đặt ở vị trí chính giữa viền trên. Đây là kích thước tiêu chuẩn giúp cân bằng giữa không gian hiển thị rộng rãi và trải nghiệm cầm nắm chắc chắn.

Cấu hình phần cứng và năng lượng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo S60 chính là viên pin dung lượng lên tới 7,000mAh. Để tối ưu thời gian sạc cho viên pin khổng lồ này, hãng trang bị công nghệ sạc nhanh với công suất 90W. Về hiệu năng, máy dự kiến sử dụng chipset thuộc dòng Snapdragon 8-Series từ Qualcomm, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao.

Hệ thống camera và các tính năng đặc biệt

Khác với các thế hệ trước, vivo S60 sẽ áp dụng thiết kế cụm camera đặt ngang ở mặt sau. Máy được trang bị cảm biến tele Sony IMX8 sử dụng ống kính tiềm vọng, hứa hẹn mang lại khả năng zoom quang học chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu khung viền kim loại sang trọng và cảm biến vân tay siêu âm đặt dưới màn hình.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của vivo S60:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.59 inch, 1.5K, lỗ đục trung tâm Vi xử lý Snapdragon 8-Series Dung lượng pin 7,000mAh Sạc nhanh 90W Camera sau Cảm biến Sony IMX8, ống kính tiềm vọng Bảo mật Vân tay siêu âm trong màn hình Độ bền IP68/IP69 (Kháng nước, bụi)

Các phiên bản và thời điểm ra mắt

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm này có thể bao gồm biến thể vivo S60 Pro Mini với thiết kế nhỏ gọn hơn. Tại thị trường quốc tế, các mẫu máy này có khả năng sẽ được đổi tên thành dòng X-series, ví dụ như vivo X500 FE, dự kiến ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Đáng chú ý, một số phiên bản kỹ thuật còn xuất hiện màu hồng nổi bật và thông tin về việc hợp tác với một thương hiệu anime nổi tiếng tại Trung Quốc.