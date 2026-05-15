vivo S60 Series hé lộ cấu hình: Chip Snapdragon 8s Gen 3 và pin dung lượng 7.000mAh vivo S60 Series gây chú ý với thiết kế mặt lưng kính khắc lạnh mô phỏng ánh biển và viên pin 7.000mAh. Máy dự kiến trang bị chip Snapdragon 8s Gen 3 cùng camera tiềm vọng Sony.

vivo vừa chính thức hé lộ những chi tiết đầu tiên về dòng smartphone S60 Series sắp ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Đây là thế hệ kế nhiệm tiếp tục định hướng phong cách thiết kế trẻ trung, thời trang của dòng S Series, nhưng được nâng cấp mạnh mẽ về hiệu năng phần cứng và công nghệ pin.

Thiết kế lấy cảm hứng từ mặt biển mùa hè

Ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm tại vivo Communication Technology, cho biết mặt lưng của vivo S60 Series được lấy cảm hứng từ hiệu ứng ánh sáng lấp lánh trên mặt biển. Thiết kế này sử dụng lớp hoàn thiện bạc trắng, tạo ra các mảng phản chiếu chuyển màu sống động theo góc nhìn, mô phỏng hình ảnh những con sóng dưới nắng.

Đáng chú ý, vivo áp dụng kỹ thuật khắc lạnh nguyên khối trên bề mặt kính lớn. Công nghệ này không chỉ tối ưu về thẩm mỹ mà còn giúp tăng cường cảm giác cầm nắm cao cấp, mượt mà và bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

vivo chia sẻ teaser về vivo S60 Series, hé lộ thiết kế tuyệt đẹp

Đột phá về dung lượng pin và hiệu năng xử lý

Về thông số kỹ thuật, vivo S60 phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sở hữu màn hình kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K và viền siêu mỏng. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở viên pin có dung lượng vượt mức 7.000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh công suất 90W. Đây là một bước tiến lớn giúp giải quyết triệt để vấn đề thời lượng sử dụng trên các dòng smartphone mỏng nhẹ.

Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 của Qualcomm. Đây là dòng chip cận cao cấp mang lại hiệu năng mạnh mẽ, tối ưu cho cả tác vụ đồ họa nặng và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các điện thoại vivo S60 và S60 Pro Mini sẽ có cấu hình phần cứng ấn tượng

Hệ thống camera tiềm vọng và tính năng cao cấp

Dòng sản phẩm mới này cũng được đồn đoán sẽ trang bị camera tele sử dụng ống kính tiềm vọng với cảm biến Sony IMX8 cao cấp. Thiết lập này cho phép thiết bị có khả năng zoom quang học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Riêng biến thể vivo S60 Pro Mini có thể sẽ duy trì cấu trúc camera đặt ngang độc đáo.

Bên cạnh đó, vivo S60 Series còn tích hợp nhiều công nghệ bổ trợ hiện đại bao gồm: cảm biến vân tay siêu âm đặt trong màn hình, khung viền kim loại chắc chắn và khả năng kháng nước, kháng bụi đạt chuẩn IP68/IP69.

vivo S60 Pro Mini sẽ có cụm camera ngang khá lớn

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Dung lượng pin Trên 7.000mAh Sạc nhanh 90W Màn hình 6.59 inch, độ phân giải 1.5K Camera chính Cảm biến Sony IMX8, ống kính tiềm vọng Tính năng khác Vân tay siêu âm, IP68/IP69, khung kim loại

Sự kết hợp giữa thiết kế thời trang và cấu hình phần cứng thực dụng với viên pin dung lượng lớn hứa hẹn sẽ giúp vivo S60 Series trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong phân khúc smartphone cận cao cấp thời gian tới.