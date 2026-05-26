vivo S60 series lộ diện cấu hình với pin 7.200mAh và camera tele tiềm vọng 50MP Dòng smartphone vivo S60 sắp ra mắt gây chú ý khi sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.200mAh, sạc nhanh 90W cùng hệ thống camera tele 50MP thừa hưởng từ các dòng flagship.

Thương hiệu vivo đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm S60 series tại thị trường Trung Quốc vào ngày 29 tháng 5 tới. Các báo cáo rò rỉ mới nhất đã hé lộ chi tiết thông số kỹ thuật của hai phiên bản: vivo S60 tiêu chuẩn và S60 Vitality Edition. Điểm nhấn lớn nhất của thế hệ này nằm ở dung lượng pin vượt trội và hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ.

Đột phá về dung lượng pin và công nghệ sạc

Cả hai thiết bị thuộc dòng S60 series đều được trang bị viên pin có dung lượng lên đến 7.200mAh. Đây là một bước tiến lớn về mặt kỹ thuật khi vivo vẫn duy trì phong cách thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng S nhưng vẫn tích hợp được viên pin dung lượng cao. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh công suất 90W, giúp tối ưu thời gian nạp năng lượng cho người dùng.

Cả hai thiết bị đều được trang bị viên pin có dung lượng khổng lồ lên tới 7,200mAh

vivo S60 tiêu chuẩn: Cấu hình cận cao cấp

Phiên bản vivo S60 tiêu chuẩn sở hữu sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 của Qualcomm. Hệ thống camera sau của máy bao gồm ba ống kính: cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP và camera tele tiềm vọng 50MP sử dụng cảm biến IMX882, hỗ trợ zoom quang học 3x. Camera selfie phía trước cũng đạt độ phân giải 50MP.

Đáng chú ý, vivo đã tích hợp nhiều tính năng cao cấp cho mẫu máy này như cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, loa kép stereo, động cơ rung trục X và cổng hồng ngoại. Thiết bị cũng đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68/IP69.

vivo S60 tiêu chuẩn được định vị ở phân khúc cận cao cấp với Snapdragon 8s Gen 3

vivo S60 Vitality Edition: Lựa chọn tối ưu ngân sách

Phiên bản S60 Vitality Edition được định vị là mẫu máy dễ tiếp cận hơn. Thiết bị dự kiến sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7500. Dù có mức giá thấp hơn, máy vẫn giữ nguyên viên pin 7.200mAh và sạc nhanh 90W như bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hệ thống camera sẽ được tinh giản và có thể không bao gồm ống kính tele tiềm vọng.

S60 Vitality Edition sẽ là sự lựa chọn dễ tiếp cận hơn về mặt mức giá

Thiết kế và thông số kỹ thuật chung

Cả hai phiên bản đều sử dụng khung viền kim loại kết hợp mặt lưng kính. Màn hình của dòng S60 có kích thước 6.59 inch, sử dụng tấm nền phẳng với độ phân giải 1260p. Phiên bản màu sắc "Starry Sea" sẽ là tùy chọn chủ đạo với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt tại cụm camera.

Thông số vivo S60 vivo S60 Vitality Edition Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 MediaTek Dimensity 7500 Dung lượng pin 7.200mAh 7.200mAh Sạc nhanh 90W 90W Màn hình 6.59 inch, 1260p 6.59 inch, 1260p Camera chính 50MP + 8MP + 50MP (Tele) 50MP (Hệ thống tinh giản) Kháng nước IP68/IP69 Đang cập nhật

Ngoại hình thiết kế hiện đại của vivo S60

Dòng vivo S60 series hứa hẹn sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone cận cao cấp nhờ sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ, khả năng nhiếp ảnh chuyên sâu và thời lượng pin vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.