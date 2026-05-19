vivo S60 Series xác nhận ra mắt ngày 29/5 với pin 7,200mAh và vân tay siêu âm Dòng smartphone vivo S60 Series sẽ chính thức trình làng vào ngày 29/5 tới, sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8s Gen 3, viên pin dung lượng lớn 7,200mAh và công nghệ vân tay siêu âm hiện đại.

vivo vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt dòng smartphone S60 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 29/5. Đây là dòng sản phẩm chiến lược của hãng trong phân khúc cận cao cấp, được định vị để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như OPPO Reno16 hay HONOR 600. Bên cạnh việc công bố ngày ra mắt, nhà sản xuất cũng hé lộ những nâng cấp quan trọng về thiết kế, phần cứng và khả năng nhiếp ảnh.

Thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và màn hình sắc nét

Về ngoại hình, vivo S60 mang đến luồng gió mới với tùy chọn màu trắng bạc lấy cảm hứng từ hiệu ứng phản chiếu ánh sáng trên mặt biển mùa hè. Mặt lưng máy được xử lý tinh xảo để tạo ra các hiệu ứng chuyển sáng linh hoạt theo từng góc nhìn, tạo điểm nhấn thẩm mỹ khác biệt so với các thế hệ tiền nhiệm.

Mặt trước của thiết bị dự kiến là màn hình OLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.5K. Thông số này đảm bảo khả năng hiển thị chi tiết, màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao, phù hợp cho các nhu cầu giải trí đa phương tiện và làm việc chuyên sâu.

Cấu hình đột phá với pin 7,200mAh và sạc nhanh 90W

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên dòng vivo S60 chính là sự kết hợp giữa hiệu năng và thời lượng pin. Máy được đồn đoán trang bị vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3, một dòng chip mạnh mẽ tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo và xử lý đồ họa nặng. Đặc biệt, viên pin dung lượng lên tới 7,200mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 90W sẽ giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng cho người dùng cường độ cao.

Bên cạnh cấu hình lõi, thiết bị còn được tích hợp nhiều tiện ích cao cấp như hệ thống loa kép stereo, động cơ rung tuyến tính trục X mang lại phản hồi xúc giác chân thực, cổng hồng ngoại điều khiển thiết bị ngoại vi và khả năng kháng nước, bụi chuẩn IP68/IP69.

Công nghệ camera và vân tay siêu âm dưới màn hình

Hệ thống camera trên vivo S60 tiếp tục được đầu tư bài bản với cảm biến tele kính tiềm vọng Sony IMX8. vivo cũng giới thiệu tính năng Starlight Live, có khả năng tự động nhận diện các điểm sáng trong khung hình để tối ưu hóa hiệu ứng thị giác và cảm xúc cho ảnh chụp đêm.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm mới hỗ trợ xuất Live Photo định dạng 4K trực tiếp. Để xử lý mượt mà các tệp tin video và hình ảnh chất lượng cao này, hãng đã cải tiến thuật toán quản lý bộ nhớ và kiểm soát nhiệt độ, giúp máy duy trì độ ổn định trong thời gian dài quay phim.

Một nâng cấp quan trọng khác là công nghệ cảm biến vân tay siêu âm ẩn dưới màn hình sẽ được trang bị trên toàn bộ dải sản phẩm. So với cảm biến quang học truyền thống, công nghệ siêu âm cho tốc độ mở khóa nhanh hơn (dự kiến chỉ mất 0.1 giây) và hoạt động chính xác ngay cả khi ngón tay bị ướt hoặc bẩn.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của vivo S60

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình OLED 6.59 inch, 1.5K Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 Pin 7,200mAh Sạc nhanh 90W Camera chính Sony IMX8 (Tele tiềm vọng) Bảo mật Vân tay siêu âm dưới màn hình Kháng nước/bụi IP68/IP69

Dòng sản phẩm dự kiến sẽ bao gồm hai phiên bản chính là vivo S60 và vivo S60e. Với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến hiệu năng và công nghệ bảo mật, vivo S60 Series hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút lớn trong phân khúc smartphone cận cao cấp sau khi ra mắt vào cuối tháng 5 này.