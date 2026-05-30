vivo S60 và S60 Vitality Edition trình làng: Pin 7.200mAh và camera tiềm vọng 3x vivo vừa chính thức ra mắt dòng smartphone S60 với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn 7.200mAh và hệ thống camera selfie 50MP, hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng vượt trội trong phân khúc tầm trung.

vivo vừa chính thức trình làng dòng S60 tại thị trường Trung Quốc với hai phiên bản: vivo S60 tiêu chuẩn và S60 Vitality Edition. Dù định vị ở phân khúc tầm trung và cận cao cấp, bộ đôi này vẫn gây chú ý khi sở hữu thông số phần cứng ấn tượng, đặc biệt là dung lượng pin và khả năng hiển thị.

Thiết kế hiện đại và công nghệ hiển thị 144Hz

Về mặt hiển thị, vivo S60 được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.59 inch. Tấm nền này hỗ trợ độ phân giải 1.5K sắc nét cùng tần số quét lên tới 144Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với các màn hình 90Hz hoặc 120Hz thông thường.

Thiết kế mặt sau của vivo S60 Vitality Edition

Mặt lưng của máy được hoàn thiện bằng công nghệ khắc 3D nhiều lớp, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt với các tùy chọn màu sắc trẻ trung. Đáng chú ý, cả hai phiên bản đều đạt chuẩn kháng nước và chống bụi IP68/IP69, tăng cường độ bền trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Hệ thống camera tích hợp công nghệ tiềm vọng

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở hệ thống camera sau. vivo S60 tiêu chuẩn được trang bị ống kính tele tiềm vọng sử dụng cảm biến IMX882 50 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x. Đây là tính năng hiếm thấy trên các dòng máy tầm trung, giúp người dùng chụp ảnh chân dung hoặc vật thể ở xa với độ chi tiết cao.

Trong khi đó, phiên bản Vitality Edition được rút gọn cụm camera khi loại bỏ ống kính tele, chỉ giữ lại camera chính 50 megapixel và camera góc siêu rộng 8 megapixel. Tuy nhiên, cả hai model đều dùng chung camera selfie 50MP ở mặt trước, tối ưu cho nhu cầu chụp ảnh tự sướng và gọi video chất lượng cao.

Các tính năng chính của vivo S60

Hiệu năng mạnh mẽ và viên pin dung lượng "khủng" 7.200mAh

Dòng vivo S60 gây đột phá với viên pin dung lượng lên tới 7.200mAh, mức dung lượng cao nhất hiện nay trên các smartphone có thiết kế mỏng gọn. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 90W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin lớn.

Về cấu hình, vivo S60 sử dụng vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 mạnh mẽ, trong khi bản Vitality Edition trang bị chip Dimensity 7500 để tối ưu giá thành. Cả hai đều hỗ trợ các tính năng AI hiện đại như tạo ảnh không gian 3D từ Live Photos, chế độ chân dung trắng lạnh và hiệu ứng ánh sao trực tiếp.

Các tính năng chính của vivo S60 Vitality Edition

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số vivo S60 S60 Vitality Edition Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 3 Dimensity 7500 Màn hình 6.59 inch, 1.5K, 144Hz 6.59 inch, 1.5K, 144Hz Camera sau 50MP (Chính) + 8MP (Siêu rộng) + 50MP (Tele 3x) 50MP (Chính) + 8MP (Siêu rộng) Camera trước 50MP 50MP Pin / Sạc 7.200mAh / 90W 7.200mAh / 90W Kháng nước IP68/IP69 IP68/IP69

Giá bán và tùy chọn bộ nhớ

Tại thị trường Trung Quốc, mức giá cho các phiên bản cụ thể như sau:

vivo S60: Giá từ 3.599 nhân dân tệ (khoảng 13,96 triệu đồng) cho bản 12GB/256GB và cao nhất là 4.399 nhân dân tệ (khoảng 17,07 triệu đồng) cho bản 16GB/512GB.

S60 Vitality Edition: Giá từ 2.899 nhân dân tệ (khoảng 11,25 triệu đồng) cho bản 8GB/256GB và 3.499 nhân dân tệ (khoảng 13,58 triệu đồng) cho bản 12GB/512GB.

Hiện chưa rõ kế hoạch phân phối dòng S60 tại các thị trường quốc tế, nhưng với cấu hình và mức giá này, đây được xem là đối thủ nặng ký trong phân khúc điện thoại cận cao cấp năm nay.