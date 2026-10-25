vivo S70 lộ diện cấu hình với camera tiềm vọng 64MP hỗ trợ teleconverter và chip Snapdragon 8s Mẫu điện thoại vivo S70 sở hữu cảm biến Sony LYT610 64MP cùng màn hình 1.5K sắc nét, kết hợp vi xử lý Snapdragon 8s series và dự kiến trình làng vào tháng tới.

vivo đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại thông minh tiếp theo thuộc phân khúc cận cao cấp mang tên vivo S70. Mặc dù thế hệ tiền nhiệm vivo S60 mới chỉ được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào tháng 5 năm nay, các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy thương hiệu này đang tăng tốc chu kỳ nâng cấp nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh về khả năng nhiếp ảnh di động.

Cụm camera tiềm vọng 64MP tích hợp teleconverter mở rộng dải tiêu cự

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo S70 nằm ở hệ thống camera tele tiềm vọng. Thiết bị được trang bị cảm biến Sony LYT610 với độ phân giải 64MP, đi kèm giải pháp quang học hỗ trợ bộ chuyển đổi tiêu cự (teleconverter).

vivo S70 sẽ có camera tiềm vọng chất lượng

Về mặt kỹ thuật, việc trang bị bộ chuyển đổi tiêu cự teleconverter giúp cụm ống kính có khả năng nới rộng phạm vi thu phóng tiêu cự một cách linh hoạt. Sự kết hợp giữa ống kính tiềm vọng và cảm biến Sony LYT610 giúp nâng cao khả năng thu nhận ánh sáng, giữ lại độ chi tiết cao và kiểm soát hiện tượng quang sai khi ghi hình các chủ thể ở cự ly xa.

Hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon 8s và màn hình AMOLED LTPS 1.5K

Bên cạnh hệ thống camera được nâng cấp, vivo S70 cũng ghi nhận nhiều cải tiến quan trọng về phần cứng hiển thị và xử lý tín hiệu. Mẫu thử nghiệm kỹ thuật cho thấy thiết bị sở hữu màn hình công nghệ AMOLED LTPS kích thước 6.59 inch với độ phân giải đạt chuẩn 1.5K, mang lại mật độ điểm ảnh sắc nét và tối ưu lượng điện năng tiêu thụ.

Điện thoại sắp ra mắt của vivo sẽ cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Về sức mạnh tính toán, nguồn tin tiết lộ máy được trang bị nền tảng xử lý thuộc dòng Snapdragon 8s series của Qualcomm, nhiều khả năng là Snapdragon 8s Gen 4. Dòng vi xử lý này đảm bảo cung cấp hiệu năng tiệm cận các chip đầu bảng, hỗ trợ các thuật toán xử lý hình ảnh phức tạp và các tác vụ đa nhiệm mượt mà.

Thông số kỹ thuật rò rỉ của vivo S70

Thông số Chi tiết kỹ thuật dự kiến Màn hình AMOLED LTPS 6.59 inch, độ phân giải 1.5K Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8s series (dự kiến Snapdragon 8s Gen 4) Camera tiềm vọng 64MP, cảm biến Sony LYT610, hỗ trợ teleconverter Thiết kế mặt lưng Hoàn thiện tiêu chuẩn (đã hủy bỏ phương án màn hình phụ) Thời gian ra mắt Dự kiến trong tháng sau

Đáng chú ý, tài khoản Digital Chat Station còn tiết lộ thêm rằng trong các giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, vivo từng nghiên cứu việc trang bị một màn hình phụ ở mặt lưng của S70. Dẫu vậy, nhà sản xuất đã quyết định loại bỏ chi tiết thiết kế này trên bản thử nghiệm kỹ thuật mới nhất để ưu tiên độ mỏng nhẹ cũng như tối ưu hóa không gian chứa linh kiện bên trong.

Các nguồn tin hiện tại nhận định vivo S70 nhiều khả năng sẽ chính thức được công bố ngay trong tháng sau, tiếp tục chu kỳ làm mới sản phẩm mạnh mẽ của hãng trên thị trường di động.