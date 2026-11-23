vivo S70 Pro rò rỉ cấu hình: Snapdragon 8s Gen 4, camera chính 200MP và pin hơn 7000mAh, sạc 90W Theo rò rỉ, vivo S70 Pro dùng chip Snapdragon 8s Gen 4, màn hình LTPS OLED 6,59 inch, camera chính 200MP, pin hơn 7000mAh, sạc nhanh có dây 90W và chuẩn IP69.

vivo S70 Pro, mẫu điện thoại tầm trung cao cấp mới của vivo, vừa xuất hiện trong các thông tin rò rỉ với chip Snapdragon 8s Gen 4, camera chính có độ phân giải lên đến 200MP và viên pin hơn 7000mAh. Các thông tin này cho thấy máy được nâng cấp về hiệu năng, nhiếp ảnh và thời lượng sử dụng so với thế hệ tiền nhiệm vivo S60. Đây là dữ liệu chưa được hãng xác nhận chính thức.

Thông số được tài khoản Gadgetsdata tiết lộ và trang The Tech Outlook dẫn lại. Dưới đây là những điểm đáng chú ý nhất về cấu hình dự kiến của thiết bị.

Snapdragon 8s Gen 4 và màn hình LTPS OLED 1.5K: nền tảng của một máy tầm trung cao cấp

Theo nguồn tin, vivo S70 Pro sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4 của Qualcomm. Dòng chip thế hệ mới này được kỳ vọng mang lại hiệu suất mạnh mẽ, đáp ứng mượt mà nhu cầu xử lý đa nhiệm và đồ họa nâng cao.

vivo S70 Pro lộ thiết kế khá giống với dòng iPhone 18 Pro

Về hiển thị, thiết bị dự kiến dùng màn hình phẳng LTPS OLED kích thước 6,59 inch, độ phân giải 1.5K. Tấm nền này giúp tái tạo chi tiết sắc nét và mang lại không gian hiển thị rộng rãi.

Trong khi đó, thế hệ S60 trước đó dùng màn hình AMOLED 144Hz. Kích thước hiển thị của S70 Pro dường như được nhà sản xuất giữ nguyên so với thế hệ này.

Camera 200MP, tele 64MP và bộ chuyển đổi ống kính 200mm

Hệ thống camera là điểm nhấn lớn nhất trong các thông tin rò rỉ. Máy được đồn đoán tích hợp cụm ống kính đa dụng, gồm camera chính, camera tele, camera góc siêu rộng và camera selfie độ phân giải cao.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của vivo S70 Pro

Camera chính: cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP.

cảm biến có độ phân giải lên đến 200MP. Camera tele: 64MP, dùng cảm biến LYT-610, hỗ trợ chống rung quang học (OIS).

64MP, dùng cảm biến LYT-610, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Camera góc siêu rộng: 8MP.

8MP. Camera selfie: 50MP ở mặt trước.

50MP ở mặt trước. Tính năng bổ sung: hỗ trợ bộ chuyển đổi ống kính tele 200mm.

Đáng chú ý, camera tele 64MP có OIS và khả năng gắn thêm bộ chuyển đổi ống kính 200mm là những chi tiết hướng đến nhu cầu chụp xa. Tuy nhiên, nguồn tin chưa nêu chất lượng ảnh thực tế của các cảm biến này.

Pin hơn 7000mAh nhưng vẫn giữ mức sạc 90W

Về năng lượng, vivo S70 Pro được cho là đi kèm viên pin dung lượng hơn 7000mAh, vượt xa mức tiêu chuẩn thông thường trên thị trường di động hiện nay. Dù vậy, máy vẫn duy trì sạc nhanh có dây 90W, tương tự mức sạc từng xuất hiện trên dòng S60.

Bên cạnh đó, thiết bị có khung viền kim loại và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP69, giúp tăng độ bền khi sử dụng hằng ngày.

Bảng tổng hợp thông số rò rỉ

Hạng mục Thông số dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4 (Qualcomm) Màn hình LTPS OLED phẳng, 6,59 inch, độ phân giải 1.5K Camera chính Lên đến 200MP Camera tele 64MP, cảm biến LYT-610, chống rung quang học (OIS) Camera góc siêu rộng 8MP Camera selfie 50MP Pin Hơn 7000mAh Sạc nhanh có dây 90W Khung viền Kim loại Kháng nước, bụi IP69

Những điều chưa rõ về vivo S70 Pro

Toàn bộ thông tin trên đều xuất phát từ nguồn rò rỉ nên có thể thay đổi khi sản phẩm ra mắt. Nguồn tin cũng chưa đề cập giá bán hay thời điểm ra mắt của thiết bị.

Nhìn chung, sự kết hợp giữa chip Snapdragon 8s Gen 4, camera 200MP, pin trên 7000mAh và chuẩn IP69 cho thấy vivo đang tập trung nâng cấp trải nghiệm trên phân khúc tầm trung cao cấp. Thông tin chính xác sẽ được làm rõ khi hãng có thông báo chính thức.