vivo T5 Lite 5G ra mắt: Pin 6.500 mAh và độ bền chuẩn quân đội trong phân khúc 5 triệu vivo T5 Lite 5G vừa ra mắt gây chú ý với viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh, chip Dimensity 6300 và thiết kế đạt chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810 trong tầm giá phổ thông.

Sau nhiều tin đồn, vivo đã chính thức trình làng mẫu smartphone mới thuộc dòng T-series mang tên vivo T5 Lite 5G. Đây là thiết bị tập trung tối đa vào trải nghiệm bền bỉ với dung lượng pin vượt trội và khả năng chống chịu va đập theo tiêu chuẩn khắt khe, hướng đến đối tượng người dùng cần một thiết bị đáng tin cậy cho nhu cầu sử dụng cường độ cao hàng ngày.

vivo T5 Lite 5G ra mắt với cấu hình khá tốt

Cấu hình tối ưu cho hiệu suất năng lượng

Về mặt kỹ thuật, vivo T5 Lite 5G được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6300. Đây là con chip sản xuất trên tiến trình 6nm hiện đại, bao gồm hai lõi hiệu năng cao Cortex-A76 xung nhịp 2.4GHz và sáu lõi tiết kiệm điện Cortex-A55 2.0GHz. Cấu trúc này giúp máy cân bằng tốt giữa khả năng xử lý tác vụ và việc duy trì nhiệt độ ổn định.

Thiết bị cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt với RAM chuẩn LPDDR4X từ 4GB đến 6GB, kết hợp cùng bộ nhớ trong UFS 2.2 dung lượng lên tới 256GB. Đáng chú ý, vivo còn tích hợp công nghệ mở rộng RAM ảo và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD cho phép nâng cấp dung lượng lưu trữ tối đa lên đến 2TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn của người dùng hiện đại.

Các tính năng chính của điện thoại

Viên pin 6.500 mAh và độ bền chuẩn quân sự

Điểm nhấn công nghệ quan trọng nhất trên vivo T5 Lite 5G chính là viên pin dung lượng lên tới 6.500 mAh. Khi kết hợp với màn hình độ phân giải HD+ và vi xử lý tiết kiệm điện, thiết bị hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng thực tế có thể kéo dài sang ngày thứ ba chỉ với một lần sạc. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây, cho phép biến điện thoại thành một viên pin dự phòng để nạp năng lượng cho các thiết bị khác trong trường hợp khẩn cấp.

Về thiết kế, máy sử dụng chất liệu nhựa composite cao cấp, mang lại khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP65. Đặc biệt, vivo T5 Lite 5G đã vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810, giúp bảo vệ linh kiện bên trong tốt hơn trước các tác động ngoại lực không mong muốn.

Hệ thống camera Sony 50MP chất lượng

Dù nằm ở phân khúc giá rẻ, vivo vẫn chú trọng vào khả năng nhiếp ảnh khi trang bị cảm biến chính 50MP từ Sony (IMX852 hoặc LYT505C) với khẩu độ f/1.8. Việc sử dụng cảm biến từ Sony giúp cải thiện đáng kể khả năng thu sáng và độ chi tiết của hình ảnh so với các cảm biến vô danh trong cùng tầm giá.

vivo T5 Lite có camera 50MP chất lượng

Thông số kỹ thuật chi tiết của vivo T5 Lite 5G

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch, LCD, HD+, 120Hz, 1.200 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 (6nm) RAM / ROM 4GB/6GB LPDDR4X | 128GB/256GB UFS 2.2 Pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc ngược có dây Camera sau 50MP (Sony) + 0.08MP (đo độ sâu) Camera trước 5MP Độ bền IP65, MIL-STD-810 Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Tại thị trường Ấn Độ, vivo T5 Lite 5G được phân phối với ba phiên bản cấu hình chính. Phiên bản tiêu chuẩn 4GB/128GB có mức giá khởi điểm từ 19.999 INR (tương đương khoảng 5,45 triệu đồng). Các phiên bản cao cấp hơn với 6GB RAM và bộ nhớ 128GB hoặc 256GB có giá lần lượt là 21.999 INR (khoảng 6 triệu đồng) và 24.999 INR (khoảng 6,81 triệu đồng).

Mẫu smartphone mới của vivo có nhiều tính năng thú vị

Với sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn, độ bền đạt chuẩn quân đội và mức giá dễ tiếp cận, vivo T5 Lite 5G được đánh giá là một giải pháp thiết thực cho những người dùng ưu tiên tính ổn định và thời lượng sử dụng lâu dài trong phân khúc phổ thông.