vivo T5 Pro 5G ra mắt: Pin 9.020 mAh trong thân máy siêu mỏng 8,25 mm

vivo vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt mẫu điện thoại T5 Pro 5G tại thị trường Ấn Độ vào ngày 15 tháng 4 năm 2026. Đây được xem là bước đột phá về công nghệ tối ưu không gian linh kiện khi nhà sản xuất tích hợp thành công viên pin dung lượng lên tới 9.020 mAh vào một thân máy chỉ dày 8,25 mm. Sự kết hợp này giải quyết bài toán giữa thời lượng sử dụng bền bỉ và tính thẩm mỹ mỏng nhẹ của smartphone hiện đại.

Công nghệ pin đột phá và khả năng vận hành bền bỉ

Điểm nhấn lớn nhất trên vivo T5 Pro 5G chính là viên pin dung lượng 9.020 mAh, mức thông số hiếm thấy trên các dòng điện thoại mỏng nhẹ. Theo công bố từ hãng, thiết bị này hiện giữ kỷ lục là smartphone mỏng nhất sở hữu mức dung lượng pin nêu trên. Dù có kích thước khiêm tốn, viên pin này vẫn đảm bảo tuổi thọ cao khi duy trì được 80% dung lượng sau 1.200 chu kỳ sạc.

vivo T5 Pro 5G gây ấn tượng khi cân bằng được giữa viên pin lớn và thiết kế mỏng nhẹ

Trong các thử nghiệm nội bộ, thiết bị cho kết quả hoạt động liên tục đầy ấn tượng: 12,6 giờ chơi game, 13 giờ phát trực tiếp hoặc 12,9 giờ quay video chỉ với một lần sạc đầy. Đối với nhu cầu nghe nhạc, máy có thể đáp ứng lên đến 90 giờ liên tục. Để tối ưu thời gian nạp lại năng lượng, vivo đã tích hợp công nghệ sạc nhanh có dây công suất 90W.

Cấu hình mạnh mẽ với Snapdragon 7s Gen 4

Về sức mạnh phần cứng, vivo T5 Pro 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, đi kèm bộ nhớ RAM 12GB và lưu trữ 256GB. Nhằm duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý các tác vụ nặng, máy sở hữu hệ thống tản nhiệt buồng hơi (VC) với diện tích lên đến 7.000 mm vuông. Cấu hình này cho phép thiết bị vận hành mượt mà các tựa game FPS như Call of Duty ở mức thiết lập 120 khung hình trên giây (fps).

vivo T5 Pro 5G có thể đạt được khoảng 12 đến 13 giờ sáng màn hình tùy theo từng tác vụ

Màn hình 1.5K và tiêu chuẩn độ bền IP69

Trải nghiệm thị giác trên vivo T5 Pro 5G được đảm bảo bởi tấm nền AMOLED độ phân giải 1.5K và tần số quét cao 144Hz. Mặt sau của thiết bị được trang bị camera chính 50 megapixel sử dụng cảm biến Sony IMX882, hứa hẹn khả năng nhiếp ảnh chất lượng trong phân khúc tầm trung.

Sản phẩm được trang bị vi xử lý Snapdragon mạnh mẽ cùng hệ thống tản nhiệt lớn.

Bên cạnh cấu hình mạnh, thiết bị còn chú trọng vào độ bền với chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69. Máy vận hành trên hệ điều hành OriginOS 6 mới nhất. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết đã được công bố:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 Bộ nhớ 12GB RAM / 256GB ROM Dung lượng pin 9.020 mAh (Tuổi thọ 1.200 chu kỳ) Công suất sạc 90W Màn hình AMOLED 1.5K, 144Hz Độ dày 8,25 mm Camera chính 50MP (Sony IMX882) Độ bền IP68, IP69

Sự xuất hiện của vivo T5 Pro 5G cho thấy bước tiến mới trong việc tối ưu hóa linh kiện bên trong smartphone, cho phép người dùng sở hữu thiết bị có thời lượng pin lên đến hai ngày mà không phải đánh đổi bằng sự cồng kềnh hay nặng nề của thiết kế.