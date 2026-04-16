vivo T5 Pro 5G trình làng với pin 9,020 mAh và màn hình 5,000 nits siêu sáng vivo vừa chính thức ra mắt T5 Pro 5G tại Ấn Độ, thiết lập tiêu chuẩn mới về pin và độ sáng màn hình trong phân khúc tầm trung với cấu hình Snapdragon 7s Gen 4 mạnh mẽ.

vivo vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại tầm trung T5 Pro 5G tại thị trường Ấn Độ. Đây là phiên bản kế nhiệm của vivo T4 Pro, mang đến những nâng cấp mang tính đột phá về dung lượng pin và công nghệ hiển thị, trong khi vẫn duy trì được thiết kế mỏng nhẹ đáng kinh ngạc.

Công nghệ hiển thị Visionox VM9 với độ sáng kỷ lục

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo T5 Pro 5G chính là màn hình OLED LTPS kích thước 6.83 inch, sử dụng tấm nền Visionox VM9 tiên tiến. Màn hình này không chỉ có độ phân giải 1.5K sắc nét mà còn đạt độ sáng tối đa lên tới 5,000 nits, mức cao nhất hiện nay trong phân khúc điện thoại tầm trung.

Di động mới ra mắt của vivo có màn hình mượt mà và độ sáng ấn tượng

Bên cạnh độ sáng, màn hình còn hỗ trợ tần số quét 144Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà. Để bảo vệ thị lực người dùng, vivo đã tích hợp công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 2,160Hz, giúp giảm tình trạng mỏi mắt khi sử dụng thiết bị trong môi trường ánh sáng yếu.

Hiệu năng từ chip Snapdragon 7s Gen 4 và hệ thống làm mát tối ưu

Về sức mạnh bên trong, vivo T5 Pro 5G được trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 mới nhất, kết hợp cùng RAM LPDDR4X và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Theo công bố của nhà sản xuất, thiết bị đạt khoảng 1.2 triệu điểm trên thang đo hiệu năng AnTuTu, cho phép xử lý tốt các tác vụ nặng và chơi game ở mức thiết lập lên đến 120FPS.

vivo T5 Pro ra mắt với cấu hình ấn tượng

Để duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài, vivo đã trang bị hệ thống làm mát buồng hơi (VC) có diện tích lên tới 7,000mm². Đây được xem là hệ thống tản nhiệt lớn nhất trong phân khúc, giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi người dùng chơi game hoặc sử dụng các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng cao.

Viên pin 9,020 mAh trong thân máy mỏng 8.25mm

Mặc dù sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 9,020 mAh, vivo T5 Pro 5G vẫn giữ được kiểu dáng thanh thoát với độ dày chỉ 8.25mm và trọng lượng 213 gram. Hãng cam kết độ bền của viên pin này có thể lên tới 5 năm sử dụng liên tục.

Viên pin của vivo T5 Pro 5G có thể đáp ứng tốt 3 ngày dài sử dụng của người dùng

Công nghệ sạc nhanh 90W đi kèm cho phép thiết bị nạp lại 50% năng lượng chỉ trong khoảng 37 phút, giúp người dùng không còn quá lo lắng về thời gian chờ sạc cho một viên pin dung lượng lớn.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu camera chính Sony IMX882 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS) và một camera đo độ sâu 2MP. Mặt trước là camera selfie 32MP. Thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6 ngay khi xuất xưởng, đi kèm cam kết 3 năm cập nhật Android và 5 năm vá lỗi bảo mật.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.83 inch, OLED 1.5K, 144Hz, 5000 nits Vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 RAM/ROM 8GB LPDDR4X / 128GB UFS 3.1 Pin/Sạc 9,020 mAh / 90W Camera sau 50MP (OIS) + 2MP Camera trước 32MP Độ bền Kháng nước bụi chuẩn IP68, IP69

Tại thị trường Ấn Độ, vivo T5 Pro 5G có hai màu sắc Đen vũ trụ và Xanh băng. Giá khởi điểm cho phiên bản 8GB RAM + 128GB bộ nhớ trong là 29,999 INR (tương đương khoảng 8.46 triệu đồng).