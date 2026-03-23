vivo T5 và T5 Pro lộ diện qua chứng nhận SDPPI: Kỳ vọng đột phá pin và hiệu năng Bộ đôi smartphone tầm trung vivo T5 và T5 Pro vừa đạt chứng nhận pháp lý quan trọng tại Indonesia, báo hiệu sự chuẩn bị cho đợt nâng cấp toàn diện về cấu hình và dung lượng pin vào năm 2026.

Sau những thông tin dồn dập về dòng flagship X300, vivo tiếp tục thu hút sự chú ý khi âm thầm chuẩn bị cho thế hệ smartphone tầm trung tiếp theo. Mới đây nhất, bộ đôi vivo T5 và vivo T5 Pro đã chính thức xuất hiện trên nền tảng chứng nhận SDPPI của Indonesia. Đây được xem là một trong những bước thủ tục pháp lý bắt buộc và cuối cùng trước khi một thiết bị công nghệ được phép lưu hành chính thức trên thị trường quốc tế.

Chi tiết chứng nhận SDPPI của vivo T5 series

Dữ liệu từ cơ quan kiểm duyệt SDPPI đã tiết lộ hai mã hiệu thiết bị mới bao gồm V2583 và V2602. Dựa trên các quy luật đặt mã sản phẩm trước đó của hãng, giới chuyên môn khẳng định đây chính là hai phiên bản vivo T5 và T5 Pro. Sự xuất hiện này xác nhận rằng quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) của bộ đôi này đã hoàn tất, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thương mại hóa.

Bộ đôi vivo T5 và vivo T5 Pro đã chính thức xuất hiện trên nền tảng chứng nhận SDPPI của Indonesia

Mặc dù danh sách chứng nhận chưa đi sâu vào chi tiết bảng thông số phần cứng, nhưng việc lộ diện sớm cho thấy vivo đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tầm trung. Điều này giúp hãng duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh các đối thủ liên tục làm mới dòng sản phẩm chủ lực ở phân khúc giá từ 8 đến 12 triệu đồng.

Phân tích tiềm năng phần cứng từ nền tảng vivo T4

Để có cái nhìn rõ hơn về những gì dòng T5 sẽ mang lại, cần nhìn lại những thành tựu mà thế hệ tiền nhiệm vivo T4 đã đạt được. Dòng T4 từng gây ấn tượng mạnh với người dùng nhờ sự cân bằng giữa khả năng hiển thị và hiệu suất xử lý trong tầm giá.

Thế hệ tiền nhiệm vivo T4 sở hữu con chip Snapdragon 7 Gen 4, cụm ba camera chống rung OIS

Dưới đây là bảng thông số tham chiếu dựa trên nền tảng của thế hệ trước và những dự đoán nâng cấp cho dòng T5:

Thông số Đặc điểm trên thế hệ tiền nhiệm (T4 Series) Kỳ vọng trên vivo T5 Series Màn hình AMOLED 6.77 inch, 120Hz, độ sáng cao Tối ưu hóa độ sáng và độ chuẩn màu Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 7 series đời mới hoặc MediaTek Dimensity Dung lượng pin 6.500 mAh Vượt mốc 6.500 mAh Camera Cụm 3 camera, hỗ trợ chống rung OIS Nâng cấp thuật toán AI và cảm biến tiềm vọng

Về mặt hiệu năng, nếu vivo T4 từng sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, thì vivo T5 nhiều khả năng sẽ được trang bị các dòng chip đời mới hơn của Qualcomm hoặc chuyển hướng sang các dòng chip cao cấp của MediaTek. Mục tiêu của sự thay đổi này là nhằm tối ưu hóa khả năng tiết kiệm năng lượng, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng.

Kỷ nguyên smartphone pin siêu khủng

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trên các dòng điện thoại tầm trung gần đây của vivo chính là dung lượng pin. Với việc thế hệ trước đã sở hữu viên pin khổng lồ 6.500 mAh, giới công nghệ kỳ vọng vivo T5 series sẽ tiếp tục đẩy giới hạn này lên cao hơn, có thể đạt mức 7.000 mAh hoặc giữ nguyên dung lượng nhưng tích hợp công nghệ sạc nhanh SuperVOOC công suất lớn hơn để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Hệ thống camera cũng là điểm được mong chờ, đặc biệt là trên phiên bản T5 Pro. Việc kế thừa hệ thống chống rung quang học (OIS) trên cả ống kính chính và ống kính tiềm vọng từ bản T4 Pro sẽ là nền tảng vững chắc để vivo tinh chỉnh các thuật toán xử lý hình ảnh mới, giúp cải thiện khả năng chụp đêm và quay video chất lượng cao.

Thời điểm ra mắt và chiến lược thị trường

Dựa trên chu kỳ ra mắt sản phẩm hàng năm của hãng, bộ đôi vivo T5 và T5 Pro nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng vào khoảng quý 3 năm 2026, cụ thể là vào tháng 8. Đây là thời điểm vàng để làm mới thị trường trước khi bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm.

Bộ đôi vivo T5/T5 Pro nhiều khả năng sẽ ra mắt vào khoảng tháng 8 năm 2026

Việc đạt được chứng nhận SDPPI từ sớm cho thấy tham vọng của vivo trong việc duy trì vị thế tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Indonesia và Việt Nam. Với việc tập trung vào những tính năng thực tế như pin bền, màn hình đẹp và camera chống rung tốt, vivo T5 Pro hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại cận cao cấp.