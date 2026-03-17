vivo T5x 5G ra mắt: Pin 7,200 mAh, chip Dimensity 7400 Turbo, giá từ 5.4 triệu đồng vivo chính thức trình làng T5x 5G với điểm nhấn là viên pin dung lượng cực lớn 7,200 mAh, hiệu năng mạnh mẽ đạt hơn 1 triệu điểm AnTuTu và độ bền đạt chuẩn quân đội.

vivo vừa chính thức mở rộng dòng T-series tại thị trường Ấn Độ với việc ra mắt mẫu smartphone giá rẻ vivo T5x 5G. Đây là phiên bản kế nhiệm của vivo T4x 5G, mang đến những nâng cấp đáng chú ý về hiệu suất và thời lượng pin, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc tầm trung.

vivo T5x 5G ra mắt với thiết kế bắt mắt, cấu hình mạnh mẽ

Màn hình 120Hz mượt mà và hiệu năng vượt trội

Về khả năng hiển thị, vivo T5x 5G được trang bị màn hình LCD kích thước 6.78 inch với độ phân giải Full-HD+. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa lên tới 1,200 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh. Đặc biệt, thiết bị đạt chứng nhận TÜV Rheinland Low Blue Light, giúp giảm mỏi mắt và bảo vệ thị lực cho người dùng trong thời gian dài.

Sức mạnh bên trong của máy đến từ con chip Dimensity 7400 Turbo. Theo công bố từ vivo, chipset này giúp thiết bị đạt hơn 1 triệu điểm trên phần mềm AnTuTu Benchmark. Máy chạy giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 và được cam kết hỗ trợ 2 bản nâng cấp hệ điều hành lớn cùng 6 năm vá lỗi bảo mật.

Mẫu điện thoại tầm trung mới ra mắt của vivo đạt hơn 1 triệu điểm trên phần mềm AnTuTu

Viên pin 7,200 mAh dẫn đầu phân khúc

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên vivo T5x 5G chính là viên pin dung lượng lên tới 7,200 mAh. Kết hợp với sạc nhanh công suất 44W, máy có khả năng nạp 50% pin chỉ trong vòng 43 phút. Với dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lên tới 3 ngày đối với các tác vụ ở cường độ vừa phải.

Hệ thống camera Sony 50MP và khả năng quay video 4K

Về khả năng nhiếp ảnh, vivo T5x 5G sở hữu camera chính sử dụng cảm biến Sony Ultra HD 50MP, đi kèm một ống kính hỗ trợ xóa phông (bokeh) 2MP. Hệ thống này cho phép quay video chất lượng 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ở mặt trước, camera selfie có độ phân giải 32MP cũng hỗ trợ khả năng quay video 4K, một tính năng hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ.

vivo tích hợp cho T5x 5G khá nhiều tính năng hỗ trợ chơi game

Tính năng hỗ trợ game thủ và độ bền chuẩn quân đội

Nhằm tối ưu trải nghiệm giải trí, vivo tích hợp chế độ Ultra Game Mode với nhiều tính năng chuyên sâu như: ổn định tốc độ khung hình, thay đổi giọng nói bằng AI, rung phản hồi 4D và chế độ sạc bypass (sử dụng nguồn điện trực tiếp để giảm nhiệt khi vừa sạc vừa chơi).

Ngoài ra, vivo T5x 5G còn sở hữu độ bền chuẩn quân đội, hệ thống loa kép âm thanh nổi có khả năng tăng âm lượng lên 400%, cùng các tính năng thông minh như AI Erase, Circle to Search, Origin Island và Private Space.

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Tại thị trường Ấn Độ, vivo T5x 5G được phân phối với ba tùy chọn cấu hình. Chi tiết mức giá quy đổi như sau:

Phiên bản cấu hình Giá niêm yết (INR) Giá quy đổi (VND) 6GB RAM / 128GB ROM 18,999 INR Khoảng 5.40 triệu đồng 8GB RAM / 128GB ROM 20,999 INR Khoảng 5.97 triệu đồng 8GB RAM / 256GB ROM 22,999 INR Khoảng 6.54 triệu đồng

