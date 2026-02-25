vivo thử nghiệm smartphone pin 12,000mAh: Thiết lập tiêu chuẩn mới cho điện thoại pin khủng vivo đang thử nghiệm mẫu smartphone trang bị viên pin silicon lên tới 12,000mAh nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý AI và chơi game, đánh dấu bước ngoặt về dung lượng pin.

Nguồn tin rò rỉ từ Digital Chat Station cho biết vivo hiện đang thử nghiệm một mẫu điện thoại thông minh mới với dung lượng pin đột phá. Thiết bị sử dụng công nghệ pin silicon đơn cell 4.53V, có dung lượng định mức là 10,000mAh, trong khi dung lượng thực tế (typical value) có thể đạt mức từ 11,000mAh đến 12,000mAh.

vivo đang thử nghiệm smartphone có dung lượng pin cực khủng

Xu hướng nâng cấp dung lượng pin trong ngành di động

Dung lượng pin trên smartphone đã liên tục tăng trong vài năm qua, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Hiện nay, mức pin 5,000mAh được xem là tiêu chuẩn cơ bản nhất của ngành công nghiệp di động. Tuy nhiên, các thiết bị trang bị pin từ 7,000mAh đến 8,000mAh đang ngày càng trở nên phổ biến nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ màn hình tần số quét cao và các tác vụ xử lý AI.

Điện thoại pin 5000 mAh hiện đang là mức tiêu chuẩn chung của ngành

Thực tế, các đối thủ như HONOR và realme đã sớm ra mắt các thiết bị có viên pin 10,000mAh. Việc vivo thử nghiệm mức 12,000mAh cho thấy nỗ lực của hãng trong việc dẫn đầu cuộc đua về thời lượng sử dụng.

So sánh kế hoạch phát triển pin của các hãng lớn

Thương hiệu Dung lượng pin dự kiến Trạng thái phát triển vivo 11,000 - 12,000mAh Giai đoạn thử nghiệm iQOO 9,000mAh Dành cho dòng cao cấp Xiaomi Đang lập kế hoạch Đầy đủ tính năng cao cấp HONOR/realme 10,000mAh Đã có sản phẩm ra mắt

Thông tin rò rỉ cũng đề cập đến các đối thủ cạnh tranh. Xiaomi hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch cho các thiết bị pin dung lượng lớn tích hợp đầy đủ tính năng cần thiết. Trong khi đó, dòng điện thoại cao cấp chính của vivo năm nay khó đạt mức 9,000mAh, nhưng thương hiệu con iQOO được kỳ vọng sẽ sớm sở hữu mức dung lượng này.

Smartphone pin 12000 mAh của vivo sẽ không sớm ra mắt

Thời điểm thương mại hóa và triển vọng

Mặc dù các thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng, smartphone với pin 12,000mAh của vivo vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Điều này đồng nghĩa với việc quá trình tối ưu hóa về trọng lượng, độ mỏng và an toàn nhiệt sẽ cần thêm nhiều thời gian trước khi chính thức thương mại hóa. Khi công nghệ này phổ biến, thời lượng pin sẽ trở thành tiêu chuẩn chung thay vì chỉ là điểm nhấn trên các dòng máy chuyên dụng.